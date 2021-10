Helmstadt-Bargen, Rhein-Neckar-Kreis: Hecke in Brand geraten

Helmstadt-Bargen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine Rauchsäule und ein Knall

sorgten am Freitagvormittag für den Einsatz mehrerer Streifenwagen sowie der

Freiwilligen Feuerwehr in der Weinstraße. Ein 77-Jähriger verbrannte kurz nach 9

Uhr Papier und sonstigen Abfall in einem Container, als ein bislang unbekannter

Gegenstand dabei offenbar explodierte. Dadurch fing nicht nur der Container,

sondern auch die angrenzende Hecke Feuer. Glücklicherweise wurde dabei keine

Person verletzt. Durch das schnelle Löschen der Freiwilligen Feuerwehr Helmstadt

konnte der Brand schnell eingedämmt werden. Der entstandene Sachschaden lässt

sich bislang nicht beziffern.

Vermisster aus Schriesheim inzwischen tot aufgefunden

Dossenheim/Schriesheim (Rhein-Neckar-Kreis) (ots) – Am Sonntagabend, 17.10.2021,

wurde im Dossenheimer Steinbruch ein Toter entdeckt und geborgen. Wie die

Obduktion zwischenzeitlich ergab, handelt es sich um den seit Anfang September

vermissten 40-jährigen Mario G. aus Schriesheim. Hinweise auf Fremdeinwirkung

wurden nicht festgestellt.

B3 / L546, Malsch, Rhein-Neckar-Kreis: 45-jähriger Unfallverursacher flüchtet zu Fuß in Waldstück; Festnahme – Polizei ermittelt

B3 / L546, Malsch, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Donnerstagnachmittag gegen 17

Uhr befuhr ein 45-jähriger mit seinem Porsche die B3 von Bad Mingolsheim kommend

in Fahrtrichtung Wiesloch. An der Kreuzung B3/ L546 wollte er die vor ihm

fahrenden Fahrzeuge überholen, weshalb er nach links ausscherte. Hierbei

verschätzte sich der 45-Jährige offenbar und streifte den Mercedes eines

85-Jährigen, der auf dem gegenüberliegenden Abbiegestreifen wartete. Der

45-Jährige zog daraufhin wieder nach rechts, wobei er den VW einer 53-Jährigen

touchierte. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Etwa 100 Meter weiter

hielten der Unfallverursacher sowie die 53-Jährige VW-Fahrerin am Fahrbahnrand

an. Nach einem kurzen Gespräch zwischen den beiden Unfallbeteiligten, ergriff

der 45-jährige Unfallverursacher plötzlich die Flucht und rannte in ein

angrenzendes Waldstück. Die 53-Jährige verständigte sofort die Polizei, die

umgehend Fahndungsmaßnahmen einleiteten. Im Rahmen derer konnte der 45-Jährige

im Waldstück aufgefunden und vorläufig festgenommen werden. Der Flüchtige wurde

zur weiteren Abklärung mit auf das Polizeirevier genommen. Bei der Durchsuchung

des Mannes fanden die Einsatzkräfte dann ein Messer sowie eine geringe Menge

einer weißen Substanz in seiner Hosentasche. Ein daraufhin durchgeführter

Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin und Metamphetamin. Da der

Verdacht bestand, dass der Mann zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Bei der Überprüfung der Personalien

des 45-Jährigen stellte sich dann noch heraus, dass der Mann polizeilich gesucht

wird und offenbar über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Die Kennzeichen am

Fahrzeug des Porsche waren in den polizeilichen Fahndungssystemen außerdem zur

Sicherstellung ausgeschrieben. Offenbar wurden diese Ende Oktober in der Nähe

von Bruchsal als gestohlen gemeldet. Ob der 45-Jährige die Kennzeichen entwendet

hat, ist derzeit noch nicht bekannt. Auch die genauen Tatumstände sind derzeit

noch unklar. An den drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 20.000

Euro.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Der

45-Jährige muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen, unter anderem wegen des

Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie wegen des Verdachts der

Verkehrsunfallflucht und wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz rechnen.

Mühlhausen, Rhein-Neckar-Kreis: Werbeschild gerät in Brand – Supermarkt kurzzeitig geräumt

Mühlhausen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Wohl aufgrund eines technischen Defekts

ist am Donnerstag gegen 19 Uhr in Mühlhausen in der Straße In den Rotwiesen ein

Werbewürfel auf dem Dach eines Supermarkts in Brand geraten. Aus

Sicherheitsgründen wurde das Geschäft vorübergehend kurzzeitig geräumt. Auch die

L546 musste eine Zeitlang gesperrt werden. Die Feuerwehr Mühlhausen war mit

sieben Fahrzeugen und 39 Kräften im Einsatz. Die Schadenshöhe ist noch unklar.

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: betrunkener 33-Jähriger verursacht Unfall und leistet bei der Festnahme Widerstand; Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Donnerstagabend gegen 23:00 Uhr

verständigte eine 21-Jährige die Polizei, nachdem sie beobachtet hatte, wie ein

weißer Audi bereits mehrfach am Bordstein in der Breslauer Straße hängen

geblieben war und durch eine unsichere Fahrweise auffiel.

Die Einsatzkräfte des Polizeireviers Sinsheim suchten umgehend die Örtlichkeit

auf. Bereits auf der Anfahrt kam ihnen der Audi, von welchem das Kennzeichen

bekannt war, in der Dresdner Straße entgegen. Sofort wurde dem Fahrzeugführer

die Weiterfahrt untersagt. Der 33-jährige Audi-Fahrer hielt daraufhin an und

stieg aus seinem Fahrzeug. Sofort schlug der Polizeistreife ein starker

Alkoholgeruch entgegen. Bei dem 33-Jährigen sollte daraufhin ein Atemalkoholtest

durchgeführt werden. Der Mann stimmte der Maßnahme zunächst zu, ergriff jedoch

im nächsten Moment die Flucht. Die Einsatzkräfte nahmen umgehend die Verfolgung

des Fuß flüchtigen 33-Jährigen auf, der nach wenigen Metern zu Boden gebracht

und vorläufig festgenommen werden konnte. Der Flüchtige versuchte sich

allerdings durch Tritte und Schläge der Festnahme zu entziehen. Daraufhin wurde

eine zweite Polizeistreife unterstützend hinzugerufen. Durch die Gegenwehr des

Mannes verletzten sich zwei Polizeibeamte leicht. Der 33-Jährige, der sich

schließlich wieder beruhigte hatte und zur weiteren Abklärung auf das

Polizeirevier gebracht wurde, erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Eine

notärztliche Versorgung war jedoch bei keinem der Beteiligten erforderlich. Im

Rahmen der anschließenden Durchsuchung des Mannes fanden die Einsatzkräfte dann

in der Hosentasche des 33-Jährigen ein Teppichmesser sowie einen ausländischen

Führerschein. Beides wurde sichergestellt. Nachdem eine Blutprobe des Mannes

erhoben wurde und die polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren, wurde der

33-Jährige seiner Ehefrau übergeben. Diese wurde zuvor durch die Einsatzkräfte

verständigt. An dem Audi des Mannes konnten zahlreiche frische Unfallschäden

festgestellt werden, deren Herkunft bislang noch unbekannt sind.

Das Polizeirevier Sinsheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht

nun dringend nach Zeugen, die den weißen Audi mit HD-Kennzeichen in der Nacht zu

Donnerstag gesehen haben und/oder womöglich durch diesen geschädigt wurden.

Zeugen sowie mögliche Geschädigte werden gebeten, sich unter der Tel.: 07261 690

zu melden.

Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter streift Auto und fährt weiter – Zeugen gesucht!

Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein Unbekannter hat zwischen Mittwoch,

20. Oktober, 23 Uhr, und Donnerstag, 21. Oktober 10.40 Uhr einen VW eines

31-Jährigen aus Schwetzingen in der Hölderlinstraße beschädigt, der dort in Höhe

einer Kirche abgestellt war. Vermutlich hat der Unbekannte mit seinem Fahrzeug

das geparkte Auto an dessen linken vorderen Kotflügel beschädigt. Aufgrund der

Art des Schadens könnte es sich bei dem Verursacher um einen Transporter oder

Lastwagen handeln. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwetzingen unter Telefon

06202/288-0 entgegen.

Leimen, Rhein-Neckar-Kreis: Von Fahrbahn abgekommen und Auto gerammt – 10.000 Euro Schaden.

Leimen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Weil sie von der Fahrbahn abgekommen ist, hat

am Donnerstag um etwa 21.30 Uhr eine 21-Jährige in der St. Ilgener Straße

zwischen Falltorweg und Wilhelm-Haag-Straße in Leimen mit ihrem Chevrolet einen

parkenden Nissan gerammt und hat diesen einige Meter nach vorne geschoben. Dabei

hat sich die Fahrerin verletzt und wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus

gebracht. Ob die Frau während der Fahrt abgelenkt war, wird noch ermittelt. Der

Schaden beträgt rund 10.000 Euro.

Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis: unbekannter Unfallverursacher flüchtet – Zeugen gesucht

Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Im Zeitraum von Mittwoch, 21.10.2021,

23:00 Uhr bis Donnerstag, 22.10.2021, 10:40 Uhr beschädigte ein bislang

unbekannter Verkehrsteilnehmer, vermutlich beim Rangieren, einen in der

Hölderlinstraße geparkten VW und entfernte sich anschließend von der

Unfallstelle, ohne seine Pflichten nachzukommen. Der 31-jährige Geschädigte

stellte seinen VW am Mittwochabend auf Höhe der Hausnummer 5 am Fahrbahnrand ab.

Als er am nächsten Morgen zu seinem Auto zurückkehrte, bemerkte er, dass der

vordere linke Radkasten seines Fahrzeugs eingedellt war. Die Höhe des

Sachschadens ist bislang noch nicht bekannt.

Das Polizeirevier Schwetzingen hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts

der Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die den

Unfallhergang womöglich beobachtet haben oder Hinweise auf den Unfallverursacher

geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Tel.: 06202 2880 zu melden.

Weinheim – Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Hotel – Zeugen gesucht

Weinheim – Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag

zwischen 21:00 Uhr und 05:45 Uhr brach ein bisher unbekannter Täter in ein Hotel

in der Birkenauer Talstraße ein. Hierzu hebelte dieser eine Terrassentür auf, um

so in das Restaurant des Hotels zu gelangen. Im Gebäude brach der Täter weitere

Türen auf und entwendete die Verkaufskasse. Es entstand ein Gesamtschaden von

3.000 Euro, in der Kasse befand sich lediglich Bargeld in zweistelliger Höhe.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg führt die

Ermittlungen in dieser Sache und bittet Zeugen, sich unter der Tel. 0621 174 –

4444 zu melden.

Nußloch, Rhein-Neckar-Kreis: Auto mutwillig zerkratzt – Zeugen gesucht

Nußloch / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Der Audi einer 50-Jährigen wurde am

Donnerstagnachmittag mutwillig von einem bislang Unbekannten verkratzt. Das

Fahrzeug war während des Einkaufs von 14:30 Uhr bis 15:30 Uhr auf einem

Parkplatz eines Kleidungsgeschäfts in der May-berk-Straße geparkt. Als die

Eigentümerin wieder an ihr Auto kam, stellte sie fest, dass die Fahrertüre sowie

der A-Holm offenbar mit einem spitzen Gegenstand verkratzt wurden. Es wird

derzeit von einem Schaden von mindestens 750 Euro ausgegangen. Zeugen, die

Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 06222 57090 an das

Polizeirevier Wiesloch zu wenden.

Eppelheim, Rhein-Neckar-Kreis: Sprengung eines Geldautomaten, ca. 100.000 Euro Gesamtschaden; Zeugen gesucht

Eppelheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am frühen Freitagmorgen, gegen 03:30 Uhr,

sprengten bislang unbekannte Täter einen Geldautomaten, der sich ein einem

kleinen freistehenden Häuschen in der Seestraße befand. Durch die Explosion

wurde der Geldautomat sowie die Umbauung komplett zerstört. Trotz sofort

eingeleiteter Großfahndung, in der auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war,

gelang den Tätern die Flucht. Nach ersten Erkenntnissen ist davon auszugehen,

dass es sich hierbei um mehrere Personen handelte, die anschließend mit zwei Pkw

flüchteten. Ob diese Beute machten, ist bislang unklar.

Die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die

Spurensicherung am Tatort noch in der Nacht aufgenommen. Auch die

Sprengstoffexperten des Landeskriminalamts Stuttgart sind in die weiteren

Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg eingebunden.

Zeugen, die Hinweise zur Tat, den Tätern und deren Fluchtfahrzeuge sowie zur

Fluchtrichtung geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst

unter 0621 174 4444 in Verbindung zu setzen.