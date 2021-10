Ludwigshafen: Stadtnotizen 22.10.2021

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Friedhöfe und Wildpark wieder offen

Der Wildpark Rheingönheim freut sich ab heute Freitag, 22. Oktober, wieder auf Besucher. Er musste ebenso wie die Friedhöfe der Stadt gestern wegen starker Sturmböen geschlossen werden. Die Friedhöfe konnten bereits gestern Nachmittag wieder geöffnet werden. Spaziergänge in Grün- und Parkanlagen sind auch wieder möglich. Mitarbeiter des Bereiches Grünflächen und Friedhöfe im Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) entfernen im Laufe des Tages noch umgestürzte Bäume und herabgefallene Äste.

VHS: Vortrag zum Thema Schlafapnoe

Viele Menschen fühlen sich morgens nicht erholt und leiden tagsüber unter einer eingeschränkten Leistungsfähigkeit. Eine mögliche Ursache kann das Schlafapnoe-Syndrom sein. Über das Krankheitsbild sowie über Diagnose- und Therapiemöglichkeiten referiert am Donnerstag, 28. Oktober 2021, um 18.30 Uhr in der Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen Fachärztin Sandra Tielke. Die Referentin ist Oberärztin der medizinischen Klinik B im Klinikum Ludwigshafen und Fachärztin für Innere Medizin und Pneumologie. Im Anschluss an den Vortrag steht die Referentin für Fragen der Zuhörer zur Verfügung.

Der Vortrag ist kostenfrei und findet im Vortragssaal der VHS statt.

Es gilt die 3G-Regel, also Teilnehmer müssen geimpft, genesen oder aktuell getestet sein. Eine Anmeldung ist zwingend nötig und an der VHS unter Telefon 0621 504-2238 möglich oder auch online unter www.vhs-lu.de.

„Ernst Bloch als Leser der Divina Commedia“ – Vortrag von Dr. Maurizio Di Bartolo

Begleitend zur Ausstellung „Himmel Hölle Hoffnung. Eine Hommage an Dante Alighieri und Ernst Bloch mit Skulpturen von Wolf Spitzer“ findet am Freitag, 29. Oktober 2021, um 18 Uhr der Vortrag „Ernst Bloch als Leser der Divina Commedia“ von Dr. Mauizio Di Bartolo im Zukunftszentrum des Ernst-Bloch-Zentrums statt. Di Bartolo rückt den literarisch-philosophischen Aspekt der Ausstellung in den Fokus und spricht über Ernst Bloch als einen profunden Kenner von Dante Alighieris „Göttlicher Komödie“. Dr. Maurizio Di Bartolo stammt aus Palermo, hat in Philosophie promoviert und war an Universitäten in Deutschland, Frankreich und Italien in Forschung und Lehre tätig. Er ist neben seiner Forschungstätigkeit derzeit hauptberuflich Lehrer an einem staatlichen Gymnasium für die Fächer Geschichte und Philosophie.

Die „Göttliche Komödie“ ist das bekannteste Werk des italienischen Schriftstellers Dante Alighieri, das er vermutlich 1307 begonnen und erst kurz vor seinem Tod vollendete. Es gilt als eines der größten Werke der Weltliteratur und entstand während Dantes Jahren im Exil. Die Handlung diente bis in die Gegenwart als Grundlage für zahlreiche Erzeugnisse in unterschiedlichen Medien.

Die Ausstellung „Himmel Hölle Hoffnung. Eine Hommage an Dante Alighieri und Ernst Bloch mit Skulpturen von Wolf Spitzer“ wurde am 16. September 2021 unter Anwesenheit des italienischen Generalkonsuls aus Frankfurt, Dr. Andrea Esteban Samà, und der Kooperationspartner, dem Istituto Cultural di Stuttgart, der Deutsch-Italienischen Vereinigung und der Frankfurter Stiftung für Deutsch-Italienische Studien, im Ernst-Bloch-Zentrum eröffnet. Sie wird anlässlich des 700. Todestag von Dante Alighieri (1265 bis 1321) bis zum 25. November 2021 gezeigt und präsentiert ausgewählte Arbeiten des Speyerer Künstlers Wolf Spitzer (*1940), der zahlreiche Ausstellungen im In- und Ausland sowie Großplastiken im öffentlichen Raum vorweisen kann.

Dr. Maurizio Di Bartolo präsentiert in seinem Vortrag am Beispiel von Ernst Blochs Dante-Lektüren neue Forschungsergebnisse zu dem bisher wenig erforschten Gebiet der Bedeutung literarischer Texte für das Werk des in Ludwigshafen geborenen Philosophen.

Eine Anmeldung zum Vortrag wird aufgrund der pandemiebedingt begrenzten Anzahl an Plätzen dringend empfohlen und kann unter anmeldung@bloch.de oder telefonisch unter 0621 504-2202 getätigt werden. Das Ernst-Bloch-Zentrum ist dazu verpflichtet, eine lückenlose Kontaktnachverfolgung zu gewährleisten, weshalb die Erfassung personenbezogener Daten erforderlich ist. Diese kann über einen QR-Code (via der Apps Corona-Warn, Luca oder LUDigital) oder handschriftlich erfolgen. Die aktuell gültigen Hygienemaßnahmen können kurz vor der Veranstaltung auf der Homepage des Ernst-Bloch-Zentrums (www.bloch.de) sowie unter corona.rlp.de/index.php eingesehen werden.

Der Eintritt beträgt 5 Euro; ermäßigt 2,50 Euro.

Der Vortrag wird aufgezeichnet und zu einem späteren Zeitpunkt auf dem YouTube-Kanal des Ernst-Bloch-Zentrums veröffentlicht werden.