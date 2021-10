Stoffverdeck an Cabrio aufgeschlitzt

Birkenhördt/B427 (ots) – Am Donnerstag 21.10.21 zwischen 18:30-19:00 Uhr, wurde an einem silberfarbenen Mercedes Cabrio, auf dem Parkplatz an der B 427, Fahrtrichtung Bad Bergzabern am Ortsausgang Birkenhördt das Stoffverdeck aufgeschlitzt und ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro angerichtet.

Zeugen werden gebeten sich unter 06343/93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden.

Mehrere PKW beschädigt

Edenkoben (ots) – Im Zeitraum vom 07.10.21 bis 20.10.21 wurden in der Spitalstraße in Edenkoben mehrere geparkte PKW mittels eines spitzen Gegenstandes zerkratzt. Dadurch entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1.500 EUR.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 06323 9550 oder per Mail unter piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.