Landau (ots) – Die Autofahrt einer 43-Jährigen endete am Donnerstagabend 21.10.2021 in einem Garten der Wieslauterer Straße. Die 43-Jährige, deren 9-jähriger Sohn sich ebenfalls im PKW befand, hatte die Kontrolle über ihr Auto verloren. Zunächst fuhr sie rechts über den Gehweg bevor sie dann nach links von der Fahrbahn abkam, eine Gartenhecke durchbrach und im Garten schließlich zum Stehen kam.

Die 43-Jährige und ihr Sohn wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 11.500 Euro. Den ersten Ermittlungen zufolge dürften nicht angepasste Geschwindigkeit in Verbindung mit Alkoholkonsum unfallursächlich gewesen sein.

Gegen die 43-jährige wurde ein Strafverfahren eingeleitet, ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Zeugen die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich per

E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341/2870 bei der

Polizei in Landau zu melden.