Sexuelle Belästigung – An den Hintern gefasst

Darmstadt (ots) – Eine 45-jährige Darmstädterin ist am Donnerstag 21.10.2021 gegen 18 Uhr von einem Mann in der Rheinstraße, Bereich Luisenplatz in Höhe eines Telefonanbietergeschäftes, sexuell belästigt worden. Der unbekannte Mann hatte sich dort der Frau von hinten auf einem Fahrrad genähert und ihr beim Vorbeifahren plötzlich an das Gesäß gegriffen. Im Anschluss entfernte er sich in Richtung Mathildenplatz.

Der Täter wurde als etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und von dicker Statur beschrieben. Er hatte auffällig kurz rasierte Haare wobei sich diese am Hinterkopf sichtbar lichteten.

Zum Zeitpunkt der sexuellen Belästigung trug er eine blaue Winterjacke mit hellblauen, vertikalen Streifen an der linken Schulter sowie eine lange blaue Stoffhose. Das Kommissariat 10 von der Darmstädter Kriminalpolizei ermittelt in dieser Sache. Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten oder Hinweise zu dem flüchtenden Täter geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen, Tel: 06151/9690.

Polizei nimmt 3 Jugendliche vorläufig fest

Darmstadt (ots) – Bei einem Einsatz auf dem Vorplatz des Staatstheaters am Donnerstagabend 21.10.2021 haben Polizeistreifen 3 jugendliche Mädchen vorläufig festgenommen und Verfahren wegen des Verdachts der Beleidigung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Gegen 20.45 Uhr hatten Mitarbeiter der Kommunalpolizei um Unterstützung bei einem Einsatz wegen Ruhestörung im Bereich des Georg-Büchner-Platzes gebeten.

Die Streife der Kommunalpolizei soll durch die Gruppe junger Mädchen beleidigt und gefilmt worden sein. Im Rahmen des anschließenden Einsatzes wurden drei 14 und 15 Jahre alte Mädchen vorläufig festgenommen und auf die Wache gebracht.

Nach ersten Erkenntnissen sollen sie auch die eingesetzten Polizeikräfte beleidigt und sich gegen die Festnahmen gewehrt haben. Durchgeführte Atemalkoholtests ergaben Werte von 1,3 und zweimal über 2 Promille. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt musste eine 15 Jahre alte Tatverdächtige eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden alle 3 Jugendlichen ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Sturmtief sorgt für zahlreiche Einsätze

Feuerwehr Darmstadt – Das über weite Teile Hessens hinweggezogene Sturmtief „Ignatz/Hendrik“ sorgte auch in Darmstadt für zahlreiche Einsätze und Behinderungen. Die Feuerwehr Darmstadt war zur Beseitigung der Sturmschäden neben der Berufsfeuerwehr auch mit allen vier Freiwilligen Feuerwehren im Einsatz. Aus den Landkreisen Offenbach und Darmstadt-Dieburg sowie vom Chemie- und Pharmaunternehmen Merck waren zur Unterstützung weitere Drehleitern vor Ort. Bis zum späten Nachmittag waren über 70 Einsatzstellen im Stadtgebiet abzuarbeiten.

Hierbei handelte es sich überwiegend um umgestürzte Bäume oder heruntergefallene Äste die Gehwege oder Straße blockierten. In der Seeheimer Straße musste ein Baugerüst durch die Feuerwehr gesichert werden und es kam zu Behinderungen im Straßenbahnverkehr. Ein Baum drohte in der Eschollbrücker Straße auf eine Bushaltestelle zu fallen und musste aufwendig gefällt werden.

Am Luisenplatz lösten sich einige Fahnen am „langen Ludwig“, die von der Feuerwehr gesichert wurden. Trotz der zahlreichen Einsätze kam es durch das Sturmtief zu keinen Personenschäden.

Kreis Bergstraße

Kurze Verfolgung endet im Acker

Heppenheim (ots) – Ein weißer Mercedes Sprinter hat am Donnerstagabend 21.10.2021 gegen 22.30 Uhr die Aufmerksamkeit von Streifenbeamten auf sich gezogen als er beim Erblicken des Polizeiautos sofort mit stark überhöhter Geschwindigkeit versuchte zu flüchteten. Doch die Verfolgung in der Ingelsbacher Straße währte nicht lange und fand ihr Ende in einem Acker mit angrenzendem Graben.

In diesem blieb der Wagenlenker samt Fahrzeug stecken. Bei der anschließenden Kontrolle war der Grund seines Verhaltens rasch gefunden. Ein Atemalkoholtest zeigte bei dem 29-Jährigen aus Lindenfels ein Ergebnis von 1,21 Promille an. Der Abend endete für den jungen Mann auf der Polizeiwache.

Dort erfolgten die Anzeigenaufnahme und eine Blutprobenentnahme. Der Mann wird sich nun strafrechtlich verantworten müssen. Verletzt wurde bei dem Geschehen glücklicherweise niemand.

Seitenscheibe eingeschlagen

Viernheim (ots) – Auf eine zurückgelassene Handtasche hatten es bislang noch nbekannte Täter am Donnerstagnachmittag (21.10.) abgesehen. Zwischen 16-16.20 Uhr nutzten die Kriminellen die kurze Abwesenheit der Besitzerin aus, schlugen die Seitenscheibe auf der Beifahrerseit ein und entwendeten die Handtasche aus dem Innenraum. Neben dem Portemonnaie befand sich unter anderem auch ein Smartphone darin. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Zeugen war in Zusammenhang mit der Tat ein Fahrradfahrer in Tatortnähe aufgefallen. Er trug einen Hut und war über 50 Jahre alt. Die Ermittlungen zu seiner Identität und der Frage, ob er in Zusammenhang mit der Tat stehen könnte, beschäftigen jetzt die Ermittler der Polizei. Hinweise werden unter der Rufnummer 06206/9440-0 entgegengenommen.

Fassade mit Graffiti besprüht

Viernheim (ots) – Polizeistreifen haben in der Nacht zum Freitag (22.10.) zwei 33 und 26 Jahre alte Männer festgenommen. Sie stehen im Verdacht, eine Gebäudefassade in der Bürgermeister-Neff-Straße mit Farbe besprüht zu haben. Gegen 0.30 Uhr verständigte eine Zeuging über Notruf die Polizei und meldete mehrere Personen an einem Warenlager eines dortigen Elektronikmarktes, die eine dortige Wand beschmierten.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung der alarmierten Streifen konnten Polizeibeamte den 33-jährigen Mannheimer sowie den 26-Jährigen, der ebenfalls aus Mannheim kommt, noch in der Nähe festnehmen. Unter anderem konnten bei der Durchsuchung der Festgenommenen und Absuche des Tatortes Handschuhe mit frischen Farbanhaftungen, Farbdosen und Sprühköpfe sichergestellt werden.

Für weitere polizeiliche Maßnahmen kamen sie auf die Polizeiwache. Hier erstatteten die Polizisten Strafanzeige. Ob das Duo auch für weitere, gleichgelagerte Taten in Frage kommen könnten ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zudem wird geprüft, ob es noch weitere Mittäter gab.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen