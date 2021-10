Stadtallendorf – Kollision zwischen Pkw und Radlader

(ots) – Bei einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Radlader erlitt der Autofahrer schwere Verletzungen. Bei dem Autofahrer handelt es sich um einen sich als Tourist in Stadtallendorf aufhaltenden 37-jährigen koreanischen Staatsbürger. Der äußerlich unverletzte Fahrer des Radladers kam zur Untersuchung ebenfalls ins Krankenhaus. Der Unfall passierte um kurz vor 11 Uhr auf der Landstraße 3290 zwischen Stadtallendorf und Niederklein.

Nach den ersten Informationen überholte der Autofahrer auf dem Weg nach Niederklein den Radlader, als dessen 45 -jähriger Fahrer just in diesem Moment nach links auf eine Baustelle abbog. Der Pkw kollidierte mit der Schaufel des Baufahrzeugs. Ein Notarzt und der Rettungsdienst kümmerten sich um die Verletzten.

Durch den Unfall war die Straße blockiert und bis kurz vor 13 Uhr voll gesperrt. Es entstand ein Gesamtschaden von mindestens 8.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Polizei bittet etwaige, der Polizei noch unbekannte Unfallzeugen, sich zu melden. Wer kann Angaben zum Fahrverhalten der beteiligten Fahrzeuge machen? Wer hat den Unfallablauf gesehen? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Kirchhain – Schaufenster mit Gullydeckel eingeworfen

(ots) – In der Nacht zum Freitag 22.10.2021 flog zwischen 03 und 03.30 Uhr eine Kanalschachtabdeckung aus Guss in die Schaufensterscheibe eines Geschäfts in der Brückenstraße. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Bislang ergaben sich keine Hinweise zu dem oder den Tätern.

Wem sind in der Nacht in der Brückenstraße oder unmittelbarer Umgebung Personen aufgefallen? Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit der Sachbeschädigung zusammenhängen könnten? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Stadtallendorf – Positiver Drogentest

(ots) – Am Freitag 22.10.2021 um 10.55 Uhr reagierte der Drogentest eines Autofahrers positiv auf Amphetamine und Kokain. Für den 47-jähriger Mann war die Fahrt mit der Kontrolle in Stadtallendorf zu Ende. Die Polizei veranlasste die Blutprobe. Der Mann muss sich demnächst wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel sowie wegen des Erwerbs und Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten.

“Wir berichten immer wieder über die Fahrten unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss und weisen auf die unmittelbaren und mittelbaren Folgen. Die Polizei wird auch weiterhin für die Verkehrssicherheit kontrollieren und Fahrer, die unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen konsequent aus dem Verkehr ziehen.”

Marburg – Scheibe am Parkhausaufzug beschädigt

(ots) – In der Nacht zum Freitag 22.10.2021 trat ein noch unbekannter Täter um 03.47 Uhr gegen eine Scheibe des Aufzugs des Parkhauses Pilgrimstein. Der Schaden beträgt mindestens 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06421 406 0.

Marburg – Diebstahl von Lenkertaschen

Die Polizei bittet nach dem Diebstahl von zwei Lenkertaschen um sachdienliche Hinweise. Ein 59 Jahre alter Mann stellte seinen Elektroroller am Mittwoch, 20. Oktober, gegen 11.30 Uhr beim Fahrradständer vor dem Anwesen Friedensplatz 2 ab. Als er um 15 Uhr zurückkehrte waren beide am Lenker angebrachten Taschen weg. In den Taschen befand sich Regenbekleidung.

Im Einzelnen handelt es sich um eine Falk-Navitasche und eine Militärtasche. Insbesondere die Militärtasche ist auffällig. Diese NVW-Tasche ist olivgrün und hat den knallroten Aufdruck “Royal Enfield”.

Wo also ist eine solche Tasche seit Mittwoch aufgetaucht? Wer hat den Diebstahl beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Niederasphe – Pkw-Anhänger gestohlen

Von Mittwoch auf Donnerstag, 21. Oktober, stahlen Diebe vom Grundstück eines Anwesens in der Bergstraße einen einachsigen Pkw-Anhänger. Der silberne Anhänger des Herstellers Humbaur hat das Kennzeichen MR-MJ 1982. Ansonsten hat der Anhänger keinen Planenaufbau und keine sonstigen Auffälligkeiten.

Wer hat das Anhängen und/oder den Abtransport des Anhängers gesehen? Wer kann Angaben zum ziehenden Auto und dessen Insassen machen? Wo ist der Anhänger jetzt? Hinweise an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Neustadt – VW Sharan verkratzt

Der Schaden durch Verkratzen des Lacks ist auf der Fahrerseite an der hinteren Tür und beträgt mehrere Hundert Euro. Der von der mutwilligen Sachbeschädigung betroffene graue VW Sharan parkte zur Tatzeit zwischen 22 Uhr am Mittwoch und 13.30 Uhr am Donnerstag, 21. Oktober in der Marktstraße auf einem Parkplatz in Fahrtrichtung links etwa in Höhe der Sparkasse.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0 oder den Schutzmann vor Ort in Neustadt, Tel. 06692 8936.

Kirchhain – Hektisch und nervös – Drogentest positiv

Das hektische und nervöse Reagieren des 34 Jahre alten Autofahrer bei der allgemeinen Verkehrskontrolle in Kirchhain lag vermutlich daran, dass er unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln hinterm Steuer saß. Sein Drogentest am Donnerstag, 21. Oktober, um kurz nach 16 Uhr bestätigte den Verdacht und zeigte einen Einfluss von THC und Amphetaminen an.

Damit endete die Autofahrt und die Polizei veranlasste wie immer in diesen Fällen die notwendige Blutprobe.

Wehrda – Aufmerksame Zeugen

Dank aufmerksamer Zeugen bleibt der Besitzer eines silbernen Audi Kombi nicht auf seinem Unfallschaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro sitzen. Die Zeugenaussagen führten die Polizei zu einem tatverdächtigen 84 Jahre alten Mann, der offenbar beim Rückwärtsausparken mit dem Heck seines Autos ins Heck des in der gegenüberliegenden Parkreihe abgestellten Audis gefahren war.

Anschließend fuhr der Unfallverursacher einfach weiter. Die Unfallflucht auf dem Obi-Parkplatz in Wehrda ereignete sich am Donnerstag, 21. Oktober, um 19.12 Uhr.

