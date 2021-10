Von Fahrbahn abgekommen

Herbstein (P) Am 21. Oktober gegen 13:30 Uhr befuhr eine 59-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Skoda Octavia die Bundesstraße von Lauterbach herkommend in Richtung Herbstein. Plötzlich wurde das Fahrzeug von einer starken Windböe erfasst. Hierdurch verlor die 59-jährige die Kontrolle über den Wagen, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Schutzplanke. Bei dem Unfall blieb die Fahrerin unverletzt. Es entstand Sachschaden von 8.000 EUR.

Im Straßengraben gelandet

Ulrichstein (P) Am 21. Oktober gegen 21:00 Uhr befuhr eine 53-jährige Pkw-Fahrerin die Landesstraße von Ober-Seibertenrod herkommend in Richtung Ulrichstein. In Höhe der Abfahrt nach Stumpertenrod verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kam im dortigen Straßengraben zum Stillstand. Da bei der Pkw-Fahrerin Alkoholgeruch festgestellt wurde, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Bei dem Unfall blieb die Fahrerin unverletzt. Es entstand Sachschaden von 1.500 EUR.

64-jähriger Pkw-Fahrer dank Zeugen gestoppt

Bad Hersfeld – Am Dienstag (19.10.), gegen 16:30 Uhr, befuhr ein 64-jähriger Fahrer eines Audi A4 aus Bad Hersfeld die Dippelstraße Höhe Wehneberger Straße. Mit seinem Fahrzeug beschädigte er eine Grünanlage und das dort stehende Verkehrszeichen. Im weiteren Verlauf fiel Zeugen auf, wie er im Bereich der Straße „Rainchen“ eine Laterne anfuhr und im Bereich „Hinterer Steingraben“ einen Poller beschädigte. Bei der Aufsuche der Unfallstelle am Fiddelhof wurde der unfallflüchtige Pkw mit offener Tür festgestellt. Der Fahrer wurde sitzend im Pkw, augenscheinlich stark alkoholisiert, angetroffen. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 6.500 Euro.

Kennzeichen gestohlen

Neuhof – In der Spessartstraße stahlen unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch (20.10.) die Kennzeichen von zwei Fahrzeugen. Ein Hyundai i10 mit den Kennzeichen FD- GK 1502 war auf der Straße, das Wohnmobil eines weiteren Geschädigten mit dem Kennzeichen FD – DT 510 auf dem Grundstück abgestellt gewesen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 80 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Wohnungseinbruchsversuche in Horas

Fulda – Unbekannte Täter hebelten zwischen Samstag (09.10.) und Samstag (16.10.) das Kellerfenster einer Einliegerwohnung eines Mehrfamilienhauses in der Salzburger Straße in Horas auf. Allerdings blieb der Einbruch für die Langfinger erfolglos. Sie flüchteten ohne Diebesgut in unbekannte Richtung und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

In der gleichen Straße wurde ebenfalls versucht zwischen Mittwoch (06.10.) und Mittwoch (20.10.) in ein Wohnhaus einzubrechen. Der Einbruchsversuch scheiterte auch hier. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Ob ein Zusammenhang zwischen den Einbrüchen besteht, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Ermittlungen laufen.

Fulda (ots)

Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der BAB 7 am Donnerstagabend (21.10.), gegen 19.25 Uhr, mit vier beteiligten Lkw und einer tödlich verletzten Person, wurden die zwei linken Fahrspuren durch die Autobahnmeisterei nun wieder freigegeben. Aufgrund der umfangreichen Bergungsarbeiten war die Autobahn in südliche Fahrtrichtung zwischen den Anschlussstellen Hünfeld/Schlitz und Niederaula bis circa 14 Uhr voll gesperrt.

Der rechte Fahrstreifen wird aufgrund der durch den Vollbrand entstandenen Schäden der Fahrbahndecke noch mehrere Tage gesperrt bleiben.

Folgeunfall mit tödlichem Ausgang auf der BAB 7, Fahrtrichtung Würzburg

Am Donnerstag, den 21.10.21, gegen 18:20 Uhr kam es auf der BAB 7 in südlicher Fahrtrichtung in Höhe der Anschlussstelle Hünfeld/Schlitz zunächst zu einem Verkehrsunfall geringeren Ausmaßes. Dieser ereignete sich aufgrund der stürmischen Witterung mit zwei beteiligten Pkw, welche jedoch auf der Fahrbahn zum Stehen kamen. Durch die Unfallaufnahme und andauernde Bergung der Pkw bildete sich ein Rückstau auf allen drei Fahrstreifen.

Ein 30-jähriger LKW-Fahrer rumänischer Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in Kassel übersah gegen 19:24 Uhr das Stauende und fuhr deshalb auf einen auf dem rechten Fahrstreifen am Stauende stehenden LKW auf. Durch die Wucht des Aufpralles wurde dieser LKW auf den vor ihn befindlichen LKW geschoben und auch dieser wurde nochmals auf den vor ihn stehenden LKW geschoben. Insgesamt waren somit vier LKW beteiligt. Die Fahrzeugführer der vorderen drei LKW konnten ihre Fahrzeuge verlassen und wurden durch das Unfallgeschehen bzw. Erste-Hilfe-Maßnahmen leicht verletzt (Rauchgas-Intoxikation, Prellungen). Aus bislang noch nicht geklärter Ursache fingen der auffahrende LKW und der LKW am Stauende Feuer und brannten zum Teil vollständig aus. Der rumänische Fahrer wurde im Führerhaus eingeklemmt und konnte auch durch die Ersthelfer nicht aus dem Fahrzeug befreit werden. Er erlag vor Ort seinen schweren Verletzungen und verbrannte im Fahrzeug. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 700.000 EUR.

Zwei weitere Ersthelfer wurden ebenfalls mit einer Rauchgas-Intoxikation in umliegende Kliniken transportiert.

Die Löscharbeiten gestalteten sich aufgrund der geladenen Pellets eines LKW als äußerst schwierig und dauern zu Berichtszeitpunkt (04:15 Uhr) noch an. Mit den Bergungsarbeiten wurde begonnen, jedoch können diese erst nach kompletter Löschung des Brandes und vorhandener Glutnester abgeschlossen werden. Für die Bergungsarbeiten wird ein Kran benötigt, was eine weitere Vollsperrung notwendig macht. Ein Gutachter wurde zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen.

Insgesamt war die BAB für 6,5 Stunden vollgesperrt bis wieder einer von drei Fahrstreifen freigegeben werden konnte. Es wurde versucht, die im Stau befindlichen Pkw-Fahrer entgegen der Fahrtrichtung von der BAB abzuleiten, um die Auswirkungen zu reduzieren. Durch die Autobahnmeisterei wurde darüberhinaus an der AS Niederaula eine Ableitung des Verkehrs auf die Umleitungsstrecke eingerichtet.

Es waren zahlreiche Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, der Autobahnmeisterei Fulda sowie der beiden Polizeiautobahnstationen des Polizeipräsidium Osthessens eingesetzt.

Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 7 bei Hünfeld LKW-Fahrer tödlich verletzt

Fulda (ots)

