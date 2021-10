Einbrecher stehlen Schmuck und Bargeld, Glashütten, Am Pfingstborn, 21.10.2021, 12.15 Uhr bis 17.45 Uhr

(pa)Am Donnerstagnachmittag kam es in Glashütten zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Zwischen 12.15 Uhr und 17.45 Uhr wurde ein in der Straße „Am Pfingstborn“ gelegenes Einfamilienhaus zum Ziel unbekannter Täter. Diese hebelten ein Fenster auf, um ins Innere des Hauses zu gelangen. Nachdem sie die Räume nach Wertgegenständen durchsucht hatten, flüchteten die Einbrecher mit Bargeld und Schmuck in unbekannte Richtung. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg zu melden.

Kabel aus Rohbau gestohlen,

Bad Homburg v. d. Höhe, Gonzenheim, Basler Straße, 20.10.2021, 18.00 Uhr bis 21.10.2021, 07.00 Uhr

(pa)Auf einer Baustelle in Bad Homburg Gonzenheim ereignete sich von Mittwoch auf Donnerstag ein Diebstahl von Kabeln. Unbekannte verschafften sich zwischen 18.00 Uhr abends und 07.00 Uhr am Morgen Zugang auf das in der Basler Straße gelegene Baustellengelände und betraten den dortigen Rohbau. Aus diesem entwendeten die Täter mehrere Rollen Kabel im Wert von insgesamt über 1.000 Euro. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Ziel der Maßnahmen ist die Wahrnehmung einer effektiven Ahndung und Sanktionierung von Verkehrsverstößen und damit die Schaffung von mehr Verkehrssicherheit für alle. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Hochtaunus für die kommende Woche:

Donnerstag: Gemarkung Bad Homburg, L 3003, Höhe Kleingartenbauverein

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.