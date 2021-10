Einbruch am Morgen,

Weilburg, Frankfurter Straße, Donnerstag, 21.10.2021, 05:20 Uhr – 05:45 Uhr

(ll) Am frühen Donnerstagmorgen sind in Weilburg Einbrecher in eine Autowerkstatt in Weilburg eingedrungen. Nach ersten Erkenntnissen haben eine weibliche und eine männliche Person zwischen 05:20 Uhr und 05:45 Uhr das Fenster einer Kfz-Werkstatt in der Frankfurter Straße eingeschlagen und sind in das Objekt eingestiegen. Im Inneren haben sie die Werkstatt durchsucht und hierzu noch eine weitere Tür zu Büroräumen aufgebrochen. Es entstand ein Sachschaden in der Höhe von 1.000EUR. Es wurden u. a. diverse elektronische Geräte entwendet. Der männliche Täter sei mit einem dunklen Kapuzenpullover und einer blauen Jogginghose bekleidet gewesen. Die weibliche Komplizin sei ebenfalls mit einem dunklen Kapuzenpullover bekleidet gewesen. Im Anschluss an die Tat sollen die beiden in einen hellen Audi A3 gestiegen und geflüchtet sein. Die Kriminalpolizei in Limburg bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06431) 9140 – 0 zu melden.

Mehrere Pkw beschädigt,

Limburg – Lindenholzhausen, Bahnhofstraße, Mittwoch, 20.10.2021, 20:00 Uhr bis Donnerstag, 21.10.2021, 13:00 Uhr

(ll) Im Zeitraum von Mittwoch, 20:00 Uhr, bis Donnerstag, 13:00 Uhr, wurden in Lindenholzhausen zwei geparkte Fahrzeuge von unbekannten Tätern zerkratzt. Die Fahrzeuge standen ordnungsgemäß in der Bahnhofstraße geparkt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140 – 0 zu melden.

Unfall mit verletzter Person

Elz, Offheimer Straße, Donnerstag, 21.10.2021, 17:50 Uhr

(ll) Am Donnerstagabend kam es in Elz zu einem frontalen Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 79-Jährige die Offheimer Straße aus Richtung Hadamarer Straße kommend in Fahrtrichtung Offheim und wollte auf den Parkplatz eines Lebensmittelmarktes einbiegen. Sie kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Mitsubishi. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8.000EUR. Der Beifahrer der 20-jährigen Mitsubishi – Fahrerin wurde bei dem Unfall verletzt und wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Geschwindigkeitsüberwachung

Limburg, Bundesstraße 49, Freitag, 22.10.2021, 08:00 Uhr bis 10:15 Uhr

(ll)Am Freitagmorgen überwachte der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Limburg-Weilburg die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der B49 bei Limburg. Von den insgesamt 1.635 erfassten Fahrzeugen überschritten 102 die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h für PKW und 60 km/h für LKW. Spitzenreiter war ein Pkw mit gemessenen 131 km/h sowie ein Lkw mit 89 km/h.

Aktueller Blitzerreport für die Polizeidirektion Limburg-Weilburg

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. In der kommenden Woche finden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.