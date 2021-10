Versuchter Diebstahl aus einer Wohnung,

Wiesbaden – Nordenstadt, Rüsselgasse, Donnerstag, 21.10.2021, 15:00 Uhr bis 15:30 Uhr

(ll) Gestern Nachmittag versuchte eine Diebin in Nordenstadt eine 73-Jährige zu

bestehlen. Gegen 15:30 Uhr gelangte eine unbekannte Täterin auf bislang nicht

bekannte Art in die, in einem Mehrfamilienhaus in der Rüsselgasse gelegene

Wohnung der Geschädigten und durchsuchte die Räumlichkeiten. Als die Geschädigte

die Frau erblickte, flüchtete diese in unbekannte Richtung. Die Einbrecherin sei

etwa 30 Jahre alt, schlank und etwa 160cm groß gewesen. Weiterhin soll sie

schwarze lange Haare gehabt haben und mit einem dunklen Mantel sowie einer

dunklen Hose bekleidet gewesen sein.

Zeuginnen oder Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben

können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der

(0611) 345 – 0 zu melden.

Sachbeschädigung durch Graffiti,

Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring, Mittwoch, 20.10.2021, 16:00 Uhr bis Donnerstag, 21.10.2021, 15:00 Uhr

(ll) Von Mittwoch auf Donnerstag wurde im Wiesbadener Kaiser-Friedrich-Ring der

Zugang eines Mehrparteienhauses beschmiert. Nach ersten Feststellungen haben ein

oder mehrere unbekannte Täter zwischen Mittwoch, 16:00 Uhr und

Donnerstagnachmittag, 15:00 Uhr das Eingangstor des Objektes am

Kaiser-Friedrich-Ring mit Farbe besprüht. Es entstand hierdurch ein Sachschaden

in Höhe von etwa 300EUR. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Zeuginnen oder

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer

(0611) 345 – 0 zu melden.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Autofahrerin bei Unfall verletzt, Taunusstein-Wehen,

Dammühlenweg, Donnerstag, 21.10.2021, 08:50 Uhr

(fh)Gestern Morgen kam es im „Dammühlenweg“ in Taunusstein-Hahn zu einem Unfall,

bei dem sich eine Fahrerin leicht verletzte. Eine 77-Jährige Taunussteinerin

befuhr mit ihrem Skoda Oktavia gegen 08:50 Uhr die Straße „Dammühlenweg“ in

Richtung Weiherstraße. Kurz vor der Einmündung zur Weiherstraße verlor die Dame

ersten Ermittlungen zufolge die Kontrolle über ihren Pkw, fuhr über ein

angrenzendes Blumenbeet und stieß gegen eine Werbetafel. Durch den Zusammenprall

verletzte sich die 77-Jährige leicht und wurde zur weiteren Behandlung in ein

Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von einigen

tausend Euro. Das verunfallte Fahrzeuge musste abgeschleppt werden. Die

beschädigte Werbetafel wurde durch die Feuerwehr gesichert.

Zeugensuche nach Unfall, Kiedrich, Weinbergblick, Mittwoch, 20.10.2021, 23:00

Uhr bis Donnerstag, 21.10.2021, 14:00 Uhr

(fh)Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen nach einer Unfallflucht, welche sich

in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Kiedrich ereignet hat. Im besagten

Zeitraum wurde ein schwarzer BMW der dreier Reihe in der Straße „Weinbergblick“

auf unbekannte Art und Weise durch ein unbekanntes Kraftfahrzeug angefahren und

beschädigt. Am BMW entstand ein Sachschaden im Bereich der Beifahrertür, dessen

Schadenshöhe auf rund 2.000 Euro geschätzt wird. Der Verursacher oder die

Verursacherin entfernten sich im Anschluss von der Unfallstelle ohne den

entsprechenden Pflichten nachzukommen.

Hinweise rund um den Unfall nimmt die Polizeistation Eltville unter der

Rufnummer (06123) 9090-0 entgegen.

Unfallflucht am Wochenende, Niedernhausen, Schöne Aussicht, Samstag,

16.10.2021, 12:30 Uhr bis 20:00 Uhr

(fh)Am vergangenen Samstag, dem 16.10.2021, ereignete sich in der Straße „Schöne

Aussicht“ eine Verkehrsunfallflucht, bei der die Polizei auf der Suche nach

Zeuginnen und Zeugen ist. Im Zeitraum von 12:30 Uhr bis 20:00 Uhr parkte ein

roter Mercedes Benz am rechten Fahrbahnrand. Ersten Erkenntnissen zufolge

beschädigte ein unbekanntes Kraftfahrzeug beim Befahren der Straße „Schöne

Aussicht“ in Richtung der Landesstraße 3207 den geparkten Mercedes im Bereich

der linken Fahrzeugseite und flüchtete anschließend. Es entstand ein

Sachschaden, welcher im hohen dreistelligen Bereich beziffert wird.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0

mit der Polizeistation Idstein in Verbindung zu setzen.

Wiesbaden und Rheingau-Taunus Nachtrag – Sturm „Ignatz“ sorgt für zahlreiche Einsätze in Wiesbaden

Noch in den frühen Morgenstunden, um 04.15 Uhr, wurde über den Notruf der erste umgestürzte Baum des Tages Am Parkfeld gemeldet. Um kurz nach sieben Uhr ging es richtig los. Seitdem sind die Einsatzkräfte der Feuerwehr Wiesbaden ohne Unterbrechung im Einsatz.

Sturm „Ignatz“ sorgte für zahlreiche Einsätze in Wiesbaden. Allein im Zeitraum von 7.20 Uhr bis zum Mittag wurden durch die Feuerwehr 25 Unwettereinsätze abgearbeitet. Alle Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr waren mit der Beseitigung von Bäumen auf Straßen, Gehwegen und Fahrzeugen beschäftigt. Die Freiwillige Feuerwehren Stadtmitte, Dotzheim, Bierstadt, Schierstein, Biebrich und Breckenheim unterstützen bei der Abarbeitung der diversen Einsatzaufträge.

In der Zentralen Leitstelle der Feuerwehr Wiesbaden waren alle Arbeitsplätze besetzt worden, um die Notrufe annehmen und Einsatzkräfte zielgerichtet disponieren zu können. Nebenbei lief das Tagesgeschäft der Lenkung von Notfallrettung und Krankentransport unbehindert weiter.

Großes Glück hatte eine Dame, der beim Fahren ein Baum auf ihren PKW gestürzt ist. Sie kam mit einem Schreck davon.

Mehrere Bäume und große Äste landeten auf Freileitungen, was ein besonders umsichtiges Arbeiten der Einsatzkräfte erforderte. Ein Baum war auf ein Haus gestürzt. Da dieser nach dem Abbrechen keine Gefahr mehr darstellte, kümmerte sich der Eigentümer um die Beseitigung.

Bei mehreren Dächern wurden Ziegel und eine Wellblecheindeckung abgedeckt. Die Dächer wurden entweder mit Hilfe der Drehleiter oder wo diese nicht hinkam, über angeseilte Einsatzkräfte provisorisch Instandgesetzt.

In der Parkstraße war ein Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Stadtmitte über drei Stunden im Einsatz. Es musste ein auf einen PKW umgestürzter Baum beseitigt und ein zweiter notgefällt werden, um weiteren Schaden zu verhindern.

Im Blaumeisenweg lies Sturm „Ignatz“ ein großes Baugerüst in die Knie gehen. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr war allerdings bereits das zuständige Gerüstbauunternehmen vor Ort und kümmerte sich um die Sicherung.

Auf einem Supermarkparkplatz in Nordenstadt drohte ein Fahnenmast abzubrechen. Der Fahnenmast wurde zur Abwehr drohender Gefahr mit Unterstützung der Drehleiter und durch die Besatzung eines Hilfeleistungs-Löschfahrzeuges demontiert und umgelegt.

Nach dem Mittag beruhigte sich die Lage leicht. Trotzdem waren die Feuerwehrleute der Berufsfeuerwehr, insbesondere die Drehleitern, weiterhin fast ununterbrochen im Einsatz. Acht weitere Unwettereinsätze verteilten sich über den Nachmittag.

Nebenbei wurden noch zwei Türöffnungen in Zusammenarbeit mit Rettungsdienst und Polizei und eine Ölspur abgearbeitet.

Glücklicherweise blieb es in Hinblick auf das Brandgeschehen in der Stadt eher ruhig. Um halb fünf Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Kellerbrand in die Schwalbacher Straße alarmiert. Rauchwarnmelder hatten ausgelöst und es war ein Rauchgeruch feststellbar. Bei der Erkundung des Kellers durch einen Trupp unter Atemschutz stellte sich heraus, dass eine achtlos weggeworfene Zigarettenkippe in einem Lichtschacht Laub entzündet hatte. Der Keller wurde belüftet.