Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 22.10.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Kradfahrer stürzt auf nassem Laub

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 21. Oktober 2021 kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten in der Weinstraße in Neustadt. Um 06:20 Uhr befuhr ein 20-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad die Weinstraße und verlor beim Abbremsen auf nassem Laub auf der Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Fahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Neustadt: Auffahrunfall in der Speyerdorfer Straße

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 21. Oktober kam es in der Speyerdorfer Straße in Neustadt zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei hintereinander fahrenden Fahrzeugen. Als der vorausfahrende Fahrzeugführer an einer umschaltenden Lichtzeichenanlage verkehrsbedingt abbremste, kollidierte die hinter diesem fahrende Fahrzeugführerin mit seinem Pkw. Infolge des Zusammenstoßes wurde der 50-Jährige leicht verletzt.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):