Herxheim am Berg: Hoheitliche Weinwanderung am 06. November 2021

Herxheim am Berg – Die Blätter fallen, die Tage werden kürzer und die Nächte kälter – wir befinden uns inmitten des späten Herbstes! Aber auch wenn der kuschelige Dezember naht, ist jetzt noch nicht die Zeit es sich daheim auf der Couch gemütlich zu machen. Denn: wir sind in der schönsten Jahreszeit zum Wandern angekommen!

Genießen Sie also den frühen Winterbeginn zusammen mit den zwei Weinprinzessinen Katharina I. der Urlaubsregion Freinsheim sowie Felicitas I. von Herxheim am Berg bei einem Besuch im höchst gelegenen Ort an der Deutschen Weinstraße. Hierfür lädt die Urlaubsregion Freinsheim / Dt. Weinstraße Sie recht herzlich ein!

Seien Sie Teil der Weinverkostung während einer schönen Wanderung am Samstag, 06.11.2021 um 14:00 Uhr in Herxheim am Berg.

„Gemeinsam werden wir dann den Herbst dort erleben, wo die guten Tropfen an Weinen – welche wir Ihnen vorstellen werden – die meiste Zeit des Jahres heranreifen: Mitten zwischen den Rebstöcken in der schönen Natur selbst!“

Während einer Wanderung von ca. zwei Stunden durch die bunt gefärbten Reben werden Ihnen fünf Weine von verschiedenen hochklassigen Herxheimer Winzern präsentiert. Zusätzlich dazu erfahren Sie mehr über die Pflege und Qualitätsarbeit, die im Wingert gelebt wird. Um das leibliche Wohl zu vervollständigen, wird es für jeden des Weiteren ein Laugengebäckstück geben.

Kleines Plus: Beginnen und enden wird das Event im Herxheimer Schlossgarten. Von hier haben Sie einen verzaubernden Weitblick über die Rheinebene. Ein echter Augenschmaus!

Für die Teilnahme pro Person werden € 23,00 berechnet.

Anmeldung erbeten über I-Punkt Kallstadt Tel. 06322-667838

oder e-mail: touristik@vg-freinsheim.de