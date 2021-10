Haiger-Langenaubach: Gegen Jägerzaun geprallt –

Am 14.10.2021 (Donnerstag) beschädigte ein flüchtiger Unfallfahrer in der Straße “Am Loh” einen Gartenzaun. Zwischen 08.00 Uhr und 16.30 Uhr prallte der Unbekannte gegen den Jägerzaun. Angaben zur Schadenshöhe können momentan noch nicht gemacht werden. Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Eschenburg: Paketzusteller rutscht –

Auf regennasser und laubbedeckter Fahrbahn geriet gestern Morgen (21.10.2021) ein Post-Bulli ins Rutschen. Der 24-jährige Fahrer war gegen 09.00 Uhr auf der Friedrichstraße unterwegs, als er die Kontrolle über seinen Wagen verlor.

In der Folge prallte sein VW-Transporter gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Hyundai, der wiederum gegen einen Seat geschoben wurde. Der Paketzusteller blieb unverletzt.

Die Höhe der Blechschäden kann noch nicht beziffert werden.

Wetzlar-Niedergirmes: An Polo vergriffen –

Für eine neue Tankdeckelhalterung sowie für einen neuen Heckscheibenwischer wird der Besitzer eines Polos rund 200 Euro aufbringen müssen. An diese hatte sich ein Unbekannter in der Nacht von Mittwoch (20.10.2021) auf Donnerstag (21.10.2021) vergriffen. Zwischen 21.00 Uhr und 12.00 Uhr brach der Unbekannte den Wischer ab und beschädigte die Halterung.

Zeugen, die den Täter in der Georg-Lauber-Straße an dem schwarzen VW beobachteten oder die sonst Angaben zu dem Vandalen machen können, werden gebeten sich unter

Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

