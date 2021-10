Schüsse in Wohngebiet – Polizei nimmt 19-Jährigen fest

Fritzlar-Ungedanken (ots) – 21.10.2021, 19:35 Uhr – Ein 19-Jähriger aus dem Schwalm-Eder-Kreis gab Donnerstagabend im Bereich der Südstraße mehrere Schüsse aus einer sog. Schreckschusswaffe ab. Polizisten einer alarmierten Spezialeinheit nahmen ihn kurze Zeit später in seiner Wohnung fest. Ein Zeuge hatte der Polizei gemeldet, dass er in der Südstraße Knallgeräusche wahrgenommen habe, zudem habe er Mündungsfeuer einer Schusswaffe gesehen.

Als möglicher Verursacher der Schüsse konnte ein 19-Jähriger aus dem Schwalm-Eder-Kreis identifiziert werden, welcher sich in einer Wohnung in der Südstraße aufhielt. Nach gescheiterter Kontaktaufnahme zu dem 19-Jährigen, wurde dieser kurze Zeit später durch Polizisten einer Spezialeinheit in seiner Wohnung festgenommen. Hierbei wurde er leicht verletzt. In seiner Wohnung sicherten die Beamten zudem eine Schreckschusswaffe.

Der alkoholisierte 19-Jährige wurde nach seiner Ausnüchterung am Freitagmorgen wieder entlassen. Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und das Betäubungsmittelgesetz sind eingeleitet.

Versuchter Wohnhauseinbruch – 17-Jähriger festgenommen

Gudensberg (ots) – 22.10.2021, 00:16 Uhr – In der vergangenen Nacht versuchten mindestens 2 Täter in ein Wohnhaus im Birkenweg einzubrechen. Ein Täter wurde von der alarmierten Polizei nach kurzer Flucht festgenommen. Die Täter begaben sich auf die Rückseite des Wohnhauses und versuchten dort die Terrassentür aufzubrechen. Hierbei verursachten sie Lärm, welcher von einem Zeugen wahrgenommen wurde. Der Zeuge alarmierte umgehend die Polizei.

Als die Polizisten an dem Wohnhaus ankamen, flüchteten 2 Personen vom Haus. Einen der flüchtenden Tatverdächtigen, es handelt sich um einen 17-Jährigen aus dem Schwalm-Eder-Kreis, nahmen die Polizisten nach kurzer Flucht fest. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an Erziehungsberechtigte übergeben.

Bei dem versuchten Einbruch entstand ein Sachschaden in Höhe von 400 Euro. Die Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei in Homberg geführt.

Hinweise bitte unter Tel.: 05681-774-0.

Unbekannte Täter brechen in Kita-Baustelle ein

Gudensberg-Maden (ots) – 21.10.2021, 17:00 Uhr bis 22.10.2021, 07:00 Uhr – In der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Freitagmorgen brachen unbekannte Täter in die Baustelle der Kindertagesstäte in der Hans-Geißer-Straße ein. Die Täter stahlen 2 Überwachungskameras und einen Receiver. Die unbekannten Täter brachen zuerst 2 Baucontainer im Bereich der Baustelle auf indem sie die Eingangstüren gewaltsam öffneten. Aus den Containern wurde nichts entwendet.

Alsdann begaben sich die Täter über ein angebrachtes Baugerüst auf das Dach des Kita-Neubaus und entwendeten dort zwei angebrachte Überwachungskameras. Danach brachen sie die Haupteingangstür auf indem sie die Scheiben einschlugen und begaben sich in das Gebäude. Hier stahlen sie einen Receiver, welcher mit den Kameras verbunden war. Mit der Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Der angerichtete Sachschaden beträgt 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660.

Unbekannte Täter brechen in Wohnhaus ein

Borken (ots) – 21.10.2021, 17:00 Uhr bis 22.10.2021, 08:40 Uhr – In ein Wohnhaus im Hudeweg brachen unbekannte Täter vermutlich in der vergangenen Nacht ein. Sie verursachten hierbei 2.500 Euro Sachschaden. Die Täter begaben sich zu einer Kellertür und versuchten diese aufzubrechen. Die Tür hielt dem Versuch jedoch stand.

Anschließend brachen die Täter eine Terrassentür auf und gelangten hierdurch in das Wohnhaus. Hier durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Was und wieviel gestohlen wurde, steht zurzeit nicht genau fest.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

