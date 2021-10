78-Jährige will die Gleise überqueren

Hofgeismar (ots) – Ein Personenunfall ereignete sich am Freitag 22.10.2021 im Bereich des Bahnübergangs in der Schöneberger Straße in Hofgeismar. Ersten Ermittlungen zufolge erfasste ein aus Hümme kommender Zug die 78-jährige Frau aus Hofgeismar, trotz eingeleiteter Schnellbremsung. Die leichtsinnige Frau hatte versucht die Gleise zu überqueren. Wie durch ein Wunder wurde die 78-Jährige dabei lediglich gestreift und leicht verletzt.

Sie wurde vor Ort notfallmedizinisch versorgt und mit dem Rettungswagen ins Kreiskrankenhaus Hofgeismar gebracht. In dem Zug waren zu der Zeit über 100 Reisende, von denen glücklicherweise niemand durch die eingeleitete Schnellbremsung verletzt wurde.

Die Ermittlungen vor Ort wurden von der Bundespolizeiinspektion Kassel aufgenommen und dauern bis auf Weiteres an. Der Zugverkehr wurde in dem Bereich bis zum Abschluss der Ermittlungen komplett eingestellt.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kassel

Unfall am Bahnübergang: Zug kollidiert mit LKW (siehe Foto)

Nieder-Ofleiden (Vogelsbergkreis) (ots) – Am unbeschrankten Bahnübergang in der Häuser Str. in Nieder-Ofleiden (Vogelsbergkreis) kam es gestern (21.10.) zu einer schweren Kollision zwischen einem Zug und einem Lastwagen.

Ersten Ermittlungen zufolge befuhr der 62-jährige Deutsche aus Delbrück (Kreis Paderborn) ungebremst den Bahnübergang und wurde deshalb vom Zug erfasst.

An dem Bahnübergang ist eine Geschwindigkeit von 20 km/h für den Zugverkehr und 10 km/h für Kraftfahrzeuge vorgeschrieben.

LKW-Fahrer schwer verletzt ins Uniklinikum

(ots) – Durch die Kollision wurde der 62-Jährige im Fahrerhaus seines Lastwagens eingeklemmt und so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungswagen ins Uni-Klinikum Marburg gebracht werden musste. Die Ermittler der Bundespolizeiinspektion Kassel fanden 23 leere alkoholische Getränkedosen im Fahrerhaus, weswegen eine Blutentnahme im Krankenhaus angeordnet und durchgeführt wurde.

Der Lastwagen wurde durch den Aufprall zur Seite geschleudert. An dem Zug und am Fahrzeug entstand nach bisherigen Ermittlungen ein Schaden von rund 200.000 EUR.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren u.a. wegen des Verdachts des “Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr” eingeleitet. Wer weitere Angaben zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kassel

Ausgebüxte Weidetiere: Polizei bittet Halterinnen und Halter von Weidetieren in Stadt und Landkreis Kassel um Erreichbarkeiten

Kassel (ots)

Stadt und Landkreis Kassel: Immer wieder werden Streifen der Polizeireviere und -stationen in Stadt und Landkreis Kassel wegen ausgebüxter Weidetiere gerufen. In den letzten 24 Stunden war dies drei Mal der Fall, in ganz Nordhessen sogar zehn Mal. Gerade der Herbst ist Ausbruchszeit. Da durch die freilaufenden Tiere häufig gefährliche Situationen entstehen, sind die örtlich zuständigen Polizeidienststellen darauf angewiesen, die Halterinnen und Halter der Tiere schnellstmöglich zu erreichen.

Aus diesem Grund bittet die Polizei in Stadt und Landkreis Kassel die Halterinnen und Halter von Weidetieren, den örtlich zuständigen Revieren oder -stationen ihre aktuellen Erreichbarkeiten mitzuteilen.

Nähere Informationen zu diesem Aufruf sowie den Zuständigkeiten und Erreichbarkeiten der einzelnen Polizeidienststellen finden sie in einem Beitrag auf unserer Internetseite unter folgendem Link: https://k.polizei.hessen.de/2044345789

Pferdebesitzerin wegen vorhandener Erreichbarkeit schnell verständigt

Einer der 3 Fälle, die sich in den letzten 24 Stunden im Landkreis Kassel ereigneten, zeigt, wie eine vorhandene Erreichbarkeit der Polizei schnell weiterhelfen und die Gefahrensituation beenden konnte.

Gegen 22 Uhr meldete ein Autofahrer 2 Pferde auf der L 3220 zwischen den Schauenburger Ortsteilen Elmshagen und Breitenbach. Beim Eintreffen der alarmierten Streife des zuständigen Polizeireviers Süd-West standen die Tiere in der Dunkelheit auf der Straße. Die Beamten sicherten die Gefahrenstelle sofort mit ihrem Streifenwagen und Blaulicht ab. In diesem Fall waren die Kontaktdaten einer infrage kommenden Pferdebesitzerin bereits auf dem Revier hinterlegt, sodass die Frau schnell erreicht werden konnte.

Es stellte sich heraus, dass es sich tatsächlich um ihre Tiere handelt. Sie beauftragte umgehend einen Bekannten, der die 2 Pferde dort einfing und sie sicher zurück auf die Weide brachte. Ein drittes ausgebrochenes Pferd, ein Schimmel, konnte er ebenfalls einfangen, sodass alle Pferde wenig später wieder wohlbehalten auf ihrer Weide standen.

Einbruch in Kirchengemeindehaus in Simmershausen

Fuldatal (ots) – Unbekannte sind in der Zeit zwischen Mittwochmittag und Donnerstagmorgen in ein Kirchengemeindehaus in Fuldatal-Simmershausen eingebrochen. Mit ihrem Vorgehen richteten die Einbrecher einen Sachschaden von rund 2.000 Euro an. Die Kasseler Kripo ist mit den Ermittlungen in diesem Fall betraut und sucht nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können.

Wie die am Tatort in der Kirchstraße eingesetzte Streife des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichtet, ereignete sich der Einbruch in der Zeit zwischen Mittwochmittag, 12:30 Uhr, und Donnerstagmorgen, 10:20 Uhr. Die unbekannten Einbrecher hatten zunächst mit mitgebrachtem Werkzeug eine Terrassentür auf der Rückseite des Gebäudes aufgehebelt und waren so in das Gemeindehaus eingedrungen.

Da es ihnen dort offenbar misslungen war, die abgeschlossene Tür zum Büro aufzubrechen, trugen sie einen Tisch und einen Stuhl nach draußen, nutzten diese als Steighilfe und hebelten von außen das Fenster zum Büro auf. Dort erbeuteten sie einen kleinen Würfeltresor mit Bargeld. In welche Richtung die Täter flüchteten und ob sie möglicherweise ein Fahrzeug nutzten, ist momentan nicht bekannt.

Zeugen, die den Ermittlern des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo Hinweise geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei.

Alkoholisierter Mercedesfahrer durchbricht Zaun von Autohandel

Kassel-Wesertor (ots) – Ein alkoholisierter Autofahrer ist in der Nacht zum heutigen Freitag in Kassel in der Ysenburgstraße, Ecke Franzgraben, mit seinem Pkw von der Straße abgekommen, hat einen Metallzaun durchbrochen und drei Gebrauchtwagen auf dem Gelände eines Autohandels beschädigt. Der Fahrer war anschließend aus dem demolierten Mercedes ausgestiegen und zu Fuß geflüchtet, konnte aber von der von Zeugen alarmierten Streife in unmittelbarer Nähe festgenommen werden.

Der 21-Jährige aus Kassel muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht verantworten. Da er darüber hinaus bisherigen Ermittlungen zufolge keinen Führerschein hat, wird nun auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen ihn ermittelt.

Wie die am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Nord berichtet, hatte sich der Unfall gegen 2 Uhr in der Nacht ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 21-Jährige mit seinem Mercedes auf der Ysenburgstraße in Richtung Weserstraße unterwegs und wollte nach rechts in den Franzgraben abbiegen. Offenbar aufgrund seiner Alkoholisierung verlor er dabei die Kontrolle über den Wagen, kam nach links von der Straße ab und durchbrach den Zaun des Autohandels. Anschließend blieb der Mercedes auf dem Gelände liegen.

Der Pkw, an dem rund 5.000 Euro Schaden entstanden waren, musste von einem Abschleppunternehmen geboren werden. Mit weiteren etwa 10.000 Euro schlagen die Schäden an dem 12 Meter langen Zaun und den Gebrauchtwagen zu Buche.

Ein Atemalkoholtest hatte bei dem 21-Jährigen knapp 1,5 Promille angezeigt. Er musste die Beamten mit zur Dienststelle begleiten, wo ihm von einem Arzt Blutproben entnommen wurden.

