Ludwigshafen: Neuer Präsident und neue Kanzlerin der HWG LU gewählt

Ludwigshafen – Im Rahmen der Senatssitzung vom 20. Oktober 2021 wurden die Leitungsfunktionen Präsident bzw. Präsidentin und Kanzler bzw. Kanzlerin an der HWG LU durch Wahl neu bestimmt.

Der Wahlvorstand, vertreten durch seinen Vorsitzenden, Prof. Dr. Rudolf Mohr, übermittelte der Wahlleitung folgende Ergebnisse:

In die Funktion des Präsidenten wurde Prof. Dr. Gunther Piller gewählt. Der promovierte und habilitierte theoretische Physiker, Wirtschaftsinformatiker und derzeitige Dekan des Fachbereichs Wirtschaft an der Hochschule Mainz, erklärte der Wahlversammlung, die Wahl anzunehmen. Die Übernahme der Aufgabe erfolgt nach Beendigung der Amtszeit des aktuellen Stelleninhabers, Prof. Dr. Peter Mudra, zum 15.03.2022. Mudra, der die Präsidentschaft seit März 2010 innehat, hatte sich nach 12 Jahren Amtszeit nicht erneut zur Wahl gestellt.

In die Funktion der Kanzlerin wählte der Senat Carolin Nöhrbaß. Auch sie nahm im Rahmen der Wahlversammlung die Wahl an. Die 41-jährige Juristin ist seit 2013 an der Hochschule in Ludwigshafen, zunächst als Referentin des damaligen Kanzlers Klaus Eisold, dann als Justiziarin und stellvertretende Kanzlerin. Seit März 2020 ist Carolin Nöhrbaß mit der Wahrnehmung der Geschäfte der Kanzlerinnenfunktion betraut. Die offizielle Übernahme der Aufgabe ist für die nächsten Wochen vorgesehen.