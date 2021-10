Maikammer: Maikammerer Momente im Winter 2021/22 – Besinnlich und genussvoll

Maikammer – In diesem Winter gibt es sie wieder, die Maikammerer Momente. Sie sind klein, aber fein. Sie sind besinnlich und genussvoll. Sie machen die Tage im November, Dezember und Januar zu etwas ganz Besonderem. „Maikammerer Momente im Winter“ betonen 2021 nun wieder das Lebens- und Liebenswerte in der Cittaslow-Gemeinde an der Weinstraße. Weingüter, Gastronomie, Theater und Vereine freuen sich diese besondere Zeit mit Gästen zu verbringen. Das Angebot umfasst Veranstaltungen wie das Wintergrillen, Winterglühen, Weihnachtsfeuer, aber auch die Genusstour mit Käse, Schokolade und Wein, verschiedene Führungen oder aber Adventskonzerte, klassische Konzerte und Wanderungen. Nicht fehlen dürfen die Kellerproben, Advent in der Scheune, sowie Comedy-Veranstaltungen mit dem Boulevardtheater Maikammer. Somit ist für Jeden etwas dabei, um eine kleine winterliche Auszeit zu genießen.

Alle Veranstaltungen und die genauen Termine der „Maikammerer Momente“ im Winter finden Sie auf www.maikammer.de unter „Veranstaltungskalender“.

Dazu gibt es noch eine besondere Geschenk-Idee in Zusammenarbeit mit dem Magazin „VielPfalz“: Sie suchen ein nachhaltiges und noch dazu einmaliges Geschenk für Ihre Lieben?

Mit einem Gebot Streuobstwiesen unterstützen

Die Gemeinde Maikammer hat für ihre Streuobstwiesen zwischen Weinbergen und Pfälzerwald ein neues Beweidungskonzept ins Leben gerufen: 16 Ziegen fressen sich durchs dichte Gestrüpp und sorgen dafür, dass die Streuobstwiesen offengehalten werden.

Bereits seit dem 15. Jahrhundert prägen Streuobstwiesen das Landschaftsbild der Pfalz. Die vielfältige Flora schafft gleichzeitig Brut- und Rückzugsflächen für Vögel, Säugetiere und Insekten. Die Früchte werden gesammelt und zu Saft oder Obstbränden verarbeitet – ein weiteres Pfälzer Kulturgut.

Flora und Fauna in ihrer Vielfalt schützen. Die Schönheit der Landschaft aufzeigen und dabei charakteristische Eigenart sowie Kultur und Traditionen bewahren. Diesen Cittaslow-Zielen hat sich Maikammer verschrieben. Dazu zählt auch das Erhalten oder Neuanlegen von Streuobstwiesen.

Das Viel-Pfalz-Magazin bietet bei der Versteigerung von sechs Original-Motiven, die den richtigen Umgang mit der Natur auf charmante Weise darstellen, genau das Richtige für Sie. Mit dem Erlös aus den Versteigerungen soll das Streuobstwiesenprojekt mit seinen vierbeinigen Landschaftspflegern unterstützt werden Alle Informationen zu Motiven und Versteigerung finden Sie auf www.vielpfalz.de/versteigerung.

Die Kunstwerke

Alle Zeichnungen sind Originale der Künstlerin Jessica Marquardt aus Mannheim. Die Motive entstanden für die Sonderausgabe von VielPfalz „Familienwandern in der Pfalz“. Die sechs Arbeiten sind emotional und detailliert gleichermaßen. Zusammen bilden sie einen farbenfrohen Wald-Knigge, der uns charmant daran erinnert, achtsam mit der schönen Pfälzer Natur umzugehen. Papierformat: ca. 148 x 210 (etwa A5), Rahmen: A4-Rahmen mit Passepartout.