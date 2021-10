Neustadt: Sturmeinsatz am 21. Oktober 2021

Neustadt an der Weinstraße – Der durch den Wetterdienst angekündigte Sturm sorgte am Donnerstagmorgen (21.10.2021) um 06:17 Uhr für einen Einsatz im Neustadter Ortsteil Duttweiler. An der Einmündung Kreuzberg- / Kalkbergstraße war ein kleiner Baum umgestürzt und blockierte die Fahrbahn. Die örtlichen Einsatzkräfte entfernten das Hindernis und stellten noch, bedingt durch den Sturm, eine umgeworfene Baustellenabsicherung auf. Die mitalarmierten Kameraden aus Geinsheim mussten zur Unterstützung nicht anfahren.

Keine halbe Stunde nach dem Einsatz in der Kreuzbergstraße wurde der Ausrückebereich Neustadt-Ost (Löschzug Lachen-Speyerdorf, Löschgruppe Duttweiler, Löschgruppe Geinsheim) in die Straße am Falltor im Ortsteil Duttweiler alarmiert. An einem dortigen Eckhaus fegte die Sturmböen Dachziegel vom Dach, welche auf die Straße fielen. Die zerbrochenen Ziegeln räumte die Feuerwehr auf die Seite und informierte den Besitzer des Objektes über den Schaden. Dieser übernimmt die Dachsicherung in eigner Regie, sodass von Seiten der Feuerwehr keine weiteren Maßnahmen erforderlich waren. Die mitalarmierten Kollegen aus Lachen-Speyerdorf und Geinsheim mussten nicht anfahren und konnten in ihren Gerätehäusern verbleiben. Die Duttweilerer Kameraden führten noch eine Kotrollfahrt im Ortsgebiet durch und mussten erneut einen umgefallenen Bauzaun aufstellen. Der Einsatz war nach knapp einer halben Stunde abgearbeitet.

Keine zwanzig Minuten nach dem Einsatz am Falltor in Duttweiler, waren die Einsatzkräfte des Ausrückebreich Neustadt-Ost (Löschzug Lachen-Speyerdorf, Löschgruppe Duttweiler, Löschgruppe Geinsheim) erneut gefordert. Im Ortsteil Lachen-Speyerdorf brachten die Sturmböen einen Baum so in Schräglage, dass die Gefahr bestand, dass er auf ein Gewächshaus eines angrenzenden Floristenbedarfhandel stürzt. Der zirka zwanzig Meter hohe Baum mit einem Durchmesser von zirka dreißig Zentimeter wurde von der Feuerwehr mit Zurrgurten gesichert. Mit der Seilwinde des Rüstwagens wurde der Baum sorgsam aufgelegt, sodass er von den Mitarbeitern der Stadtgärtnerei problemlos entfernt werden kann. Die aufgrund des Einsatzstichwortes mitalarmierten Kameraden aus Duttweiler und Geinsheim mussten aufgrund der vorgefundenen Lage nicht unterstützen und konnten wieder einrücken.

Am Donnerstagnachmittag um 13:49 Uhr waren die Kräfte des Löschzuges Lachen-Speyerdorf wegen dem Sturmtief „Ignatz“ erneut gefordert. Am Zimmermannsplatz in der Lilienstraße ist ein Ast abgebrochen und lag auf der Straße. Die Feuerwehr entfernte das Hindernis und säuberte die Fahrbahn. In der Flugplatzstraße kurz vor dem Schützenhaus trafen die Einsatzkräfte auf eine weitere Einsatzstelle. Hier kam durch die Windböen ein Baum in Schieflage und lag auf einer Telefonfreileitung. Dieser wurde gesichert und behutsam zerkleinert, damit an der Telefonleitung kein Schaden entsteht. Die Holzstücke räumte die Feuerwehr auf die Seite und reinigte die Straße. Um den Abtransport des Holzes kümmert sich die Garten- und Friedhofsabteilung. Die Einsätze waren nach knapp einer Stunde abgearbeitet.