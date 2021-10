Sturmschäden – Bilanz

Präsidialbereich (ots) – Das Sturmtief Hendrik zog am Donnerstagmorgen 21.10.2021 auch über unseren Präsidialbereich hinweg. Im gesamten Präsidialbereich kam es zu rund 140 polizeilichen Einsätzen. Wir registrierten 48 umgestürzte Bäume, weshalb kurzzeitig 7 Straßen gesperrt werden mussten. Eine Person wurde beim einem Verkehrsunfall leicht verletzt.

Den Schwerpunkt der Ereignisse verzeichneten wir im Bereich der Polizeidirektion Ludwigshafen. Dort kam es durch Windbruch und umgewehte Zäune und Schilder zu einer Vielzahl von Sachschäden mit einem Schaden von rund 16.300 EUR. Der Gesamtschaden im Präsidialbereich wird derzeit auf 29.300 Euro beziffert.

Feuerwehr Ludwigshafen: Unwettereinsätze in Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots)-(JD) – Am Donnerstag 21.10.2021 zog das Sturmtief Ignatz über das Ludwigshafener Stadtgebiet. Im Zeitraum zwischen 05-11:00 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu insgesamt 56 Einsätzen alarmiert. Einsatzschwerpunkt waren lose Dachteile, abgebrochene Äste und umgestürzte Bäume, die teilweise auf parkende Fahrzeuge fielen.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit mehreren Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr Stadtmitte und der Freiwilligen Feuerwehr Ruchheim, die Polizei und die Technischen Werke Ludwigshafen.

Im Zuständigkeitsbereich der Integrierten Leitstelle Ludwigshafen (Speyer, Frankenthal, Neustadt a.d.W., Ludwigshafen, Rhein-Pfalz-Kreis und Landkreis Bad Dürckheim) wurden zwischen 5:00 und 11:00 insgesamt 143 Feuerwehreinsätze disponiert.

Verkehrskontrollen in Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots) – Bei einer Verkehrskontrolle in der Mottstraße sind am Mittwoch, 20. Oktober, zwischen 11.15 und 12.30 Uhr mehrere Verstöße registriert worden. Zehn Personen waren nicht angeschnallt, fünfmal wurde während der Fahrt das Handy benutzt, in einem Fall war ein Kind nicht ordentlich gesichert, und an einem Fahrzeug wurden Mängel festgestellt. Die Polizei wird auch in Zukunft Verkehrskontrollen durchführen, damit alle sicher an ihr Ziel kommen.

20-Jährige bei Unfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) – Ein Unfall hat sich am frühen Mittwochmorgen, 20. Oktober, gegen 5.30 Uhr in der Brunckstraße ereignet. Ein 59-Jähriger wollte mit seinem Fahrzeug von der Ruthenstraße in die Brunckstraße abbiegen und missachtete dabei eine von links kommende 20-jährige Autofahrerin. Es kam zur Kollision, wobei das Auto der 20-Jährigen auf die Gegenfahrbahn geschoben wurde und dort mit dem Pkw eines 63-Jährigen zusammenstieß.

Die 20-Jährige wurde leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Alle beteiligten Fahrzeuge waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit. Da aus einem Auto Betriebsstoffe austraten, wurde zusätzlich die Feuerwehr alarmiert. Die Brunckstraße war während der Unfallaufnahme und der Straßenreinigung voll gesperrt.

Zigaretten aus Kiosk gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Zwei Stangen Zigaretten im Wert von 128 Euro hat ein junger Mann am Mittwochmorgen, 20. Oktober, gegen 6.30 Uhr aus einem Kiosk in der Königsbacher Straße gestohlen. Der Verkäufer legte die zuvor vom Täter gewünschten Zigaretten auf den Tresen und drehte sich daraufhin kurz um. Diesen Moment nutzte der junge Mann, um mit den Zigaretten in Richtung Leininger Straße zu flüchten. Die Polizei suchte das Gebiet ab, konnte den Mann aber nicht finden.

Der Täter war etwa 18 bis 22 Jahre alt, 1,65 Meter groß und trug einen dunklen Kapuzenpulli.

Haben Sie etwas Auffälliges im Bereich des Kiosks gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Gartenhaus aufgebrochen

Ludwigshafen (ots) – In ein Gartenhaus in der Langgartenstraße ist in der Zeit zwischen Montag, 18. Oktober, 11 Uhr, und Mittwoch, 20. Oktober, 18.30 Uhr, eingebrochen worden. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Die Höhe des Schadens wird noch ermittelt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2,

Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Mit Alkohol am Steuer

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwochabend, 20.10.2021 gegen 19 Uhr konnte ein 58-jähriger alkoholisierter Autofahrer gestoppt werden. Die Polizeibeamten kontrollierten den Mann in der Mundenheimer Straße. Da er nach Alkohol roch, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dadurch bestätigte sich der Verdacht der Beamten.

Der Test ergab einen Wert von 1,17 Promille Atemalkholkonzentration. Der Fahrer wurde daraufhin zur Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Führerschein und Autoschlüssel wurden sichergestellt.

Auffahrunfall wegen zu wenig Abstand

Ludwigshafen (ots) – Zu einem Auffahrunfall ist es am Mittwoch, 20. Oktober, gegen 17 Uhr in der Heinigstraße gekommen. Eine 29-Jährige musste abbremsen, da das vorausfahrende Fahrzeug anhielt. Der ihr nachfolgende 20-Jährige hielt den erforderlichen Sicherheitsabstand nicht ein und fuhr auf das Auto der 29-Jährigen auf.

Die 29-Jährige wurde durch die Kollision leicht verletzt.

Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, waren aber noch fahrbereit.

Der Gesamtschaden auf rund 7.500 Euro geschätzt.

Fahrradfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Ludwigshafen (ots) – Weil er einem Fahrradfahrer ausweichen musste, ist ein 29-Jähriger am Mittwochabend, 20. Oktober, um 21.30 Uhr gegen eine Fußgängerampel gefahren. Der Autofahrer war in der Heinigstraße in Richtung Pasadenaallee unterwegs. Ihm kam ein Radfahrer entgegen, der in die Bahnhofstraße abbiegen wollte. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, lenkte der 29-Jährige nach rechts und fuhr in den Ampelmast. Der Radfahrer habe den Unfall laut Aussage des Autofahrers beobachtet, sei aber weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Das Auto wurde stark beschädigt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1,

Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Ludwigshafen (ots) – Vier leicht verletzte Personen sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag 21.10.2021 gegen 11.34 Uhr, auf der Abfahrt der A650 Höhe K3 ereignete. Hierbei übersah ein 59-jähriger PKW-Fahrer an der Einmündung zur K3 einen von links kommenden 37-Jährigen mit seinem PKW. Beide Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich.

Insgesamt verletzten sich 4 Personen leicht. Hierbei handelte es sich um die Beifahrer, der jeweiligen Fahrzeugführer. Der Sachschaden beläuft sich derzeit auf 30.000 Euro. Der Einmündungsbereich musste während der Unfallaufnahme teilweise gesperrt werden.

Drei Roller gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Drei Roller sind zwischen Dienstag, 19., und Mittwoch, 20. Oktober, in den Stadtteilen Friesenheim und Oppau gestohlen worden. Ein 60-Jähriger wurde dabei innerhalb kürzester Zeit zum zweiten Mal bestohlen. Er hatte bereits eine Woche zuvor seinen Roller vermisst, der kurz darauf beschädigt von der Polizei gefunden wurde. Nun ist der Roller, den er im Schwalbenweg abgestellt hatte, erneut verschwunden.

Nicht weit entfernt, in der Riedsaumstraße, stellte ein 36-Jähriger am Dienstagabend seinen Roller ab. Ein Freund des Geschädigten entdeckte den beschädigten Roller am folgenden Tag in der Nietzschestraße und gab dem Halter Bescheid. Dieser hatte den Verlust noch nicht bemerkt und holte seinen Roller ab.

Ebenfalls am Mittwoch ging bei der Polizei die Meldung über einen herrenlosen beschädigten Roller in der Johannes-Frech-Straße ein. Kurz darauf erschien der Halter auf der Polizeidienststelle, um seinen Roller als gestohlen zu melden. Ihm wurde der Fundort mitgeteilt.

Haben Sie etwas Auffälliges in Friesenheim oder Oppau beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Taschendiebstahl im Supermarkt

Ludwigshafen (ots) Eine 76-Jährige ist am Mittwoch, 20. Oktober, gegen 15.45 Uhr während ihres Einkaufs in einem Supermarkt im Londoner Ring bestohlen worden. Als sie in Richtung Kasse ging, bemerkte sie, dass ihre Tasche, die im vorderen Bereich ihres Rollators befestigt war, fehlte. In der Tasche befand sich ihr Geldbeutel sowie ihr Handy.

Haben Sie zur Tatzeit etwas Auffälliges im Bereich des Supermarkts beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2,

Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Bitte beachten Sie folgende Hinweise der Polizei, um sich vor Taschendieben zu schützen:

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Weitere Tipps, wie sie sich vor Dieben und Betrügern schützen können, finden sie unter www.polizei-beratung.de.

Vorsicht vor SMS-Betrügern

Ludwigshafen (ots) – Ein 40-Jähriger hat am Mittwoch, 20. Oktober, gemeldet, dass er bereits am 4. Oktober eine betrügerische SMS erhalten hatte. Seitdem würden von seinem Handy diverse Textnachrichten verschickt, in denen von Paketzustellungen die Rede sei. In der ursprünglichen sogenannten Smishing-Nachricht wurde der 40-Jährige informiert, dass er eine Sprachnachricht erhalten habe, woraufhin er auf den enthaltenen Link klickte. Scheinbar gelang es den Betrügern so, auf die Daten auf dem Mobiltelefon zuzugreifen. Von der Rufnummer des 40-Jährigen wurden mehrere SMS an seine gespeicherten Kontakte versandt.

Smishing (eine Kombination der Wörter SMS und Phishing) ist der betrügerische Versuch, persönliche, finanzielle oder sicherheitsbezogene Informationen mittels Textnachricht zu erlangen. Die Textnachricht wird Sie typischerweise auffordern, einen Link anzuklicken oder eine Telefonnummer anzurufen, um Ihr Konto zu “prüfen”, “aktualisieren” oder “reaktivieren”. Aber der Link führt zu einer gefälschten Webseite und die Telefonnummer zu einem Betrüger, der vorgibt, das echte Unternehmen zu sein.

Was können Sie tun?

Klicken Sie nicht auf Links, Anhänge oder Bilder, die Sie in unerbetenen Textnachrichten erhalten, ohne vorher den Absender zu überprüfen.

Keine Hast. Nehmen Sie sich Zeit, die notwendigen Überprüfungen vorzunehmen, bevor Sie antworten.

Beantworten Sie nie Textnachrichten, die die Eingabe Ihrer PIN, Ihres E-Banking Passwortes oder anderer Sicherheitsmerkmale verlangt.

Wenn Sie vermuten, dass Sie einen Smishing-Text beantwortet und Ihre Bankdaten preisgegeben haben, kontaktieren Sie sofort Ihre Bank.

Autodieb auf frischer Tat ertappt

Ludwigshafen (ots) – Auf frischer Tat hat ein 44-Jähriger einen bislang unbekannten Mann erwischt, der sich am Auto des Geschädigten zu schaffen machte. Der 44-Jährige wollte am Mittwochmorgen, 20. Oktober, eigentlich nur den Müll rausbringen, als er einen Mann in seinem Auto entdeckte, das in der Straße “Im Rosenhof” abgestellt war.

Der Täter flüchtete daraufhin sofort zu Fuß.

Eine Nachbarin hatte ebenfalls beobachtet, dass eine Person im Auto saß. Offenbar hatte der Täter das Funksignal des Autoschlüssels abgefangen und das Auto mit den ausgespähten Daten geöffnet (Key-Less-Entry). Die Polizei suchte die Gegend nach dem Verdächtigen ab, konnte ihn aber nicht ausfindig machen. Der Täter war Mitte 20, 1,80 Meter groß, trug einen weißen Kapuzenpulli mit schwarzen Punkten sowie eine helle kurze Hose und sprach akzentfrei Deutsch.

Können Sie Angaben zur Tat oder dem Verdächtigen machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Wenn Sie ein Fahrzeug mit Keyless Komfortsystem besitzen:

Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab bzw. versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (z. B. Aluminiumhüllen) abzuschirmen. Machen Sie vorher den Selbsttest. Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den “abgeschirmten” Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit der Überlistung dieser Technik keine Chance.

Des Weiteren gibt es funkdichte Hüllen für Keyless-Schlüssel. So können die Diebe den Funkschlüssel nicht über längere Strecken übertragen.

Weiterführende Informationen zu diesem und auch anderen Themen finden Sie auf der Internetpräsenz der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de.

Falsche Polizeibeamte rufen an

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwochnachmittag 20.10.2021, kam es im Stadtgebiet Ludwigshafen zu drei Anrufen falscher Polizeibeamter. Der vermeintliche Polizist berichtete am Telefon, dass es in der Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen sei. In den vier angezeigten Fällen blieb es beim Versuch, es kam zu keinem Schaden.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie diese im Zweifelsfall selbst wählen können.

Wenn Sie auch einen verdächtigen Anruf erhalten haben, melden Sie dies bei Ihrer Polizeidienststelle.