Überfall auf Postfiliale – Wer kann Hinweise geben?

Pfungstadt-Eschollbrücken (ots) – Nach einem Überfall auf eine Postfiliale in der Breslauer Straße hat die Darmstädter Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Ersten Erkenntnissen zufolge betrat ein Mann gegen 10.40 Uhr am Donnerstag 21.10.2021 die Filiale und forderte Bargeld. Um dieser Forderung Nachdruck zu verleihen, stieß er die 46-jährige Mitarbeiterin zu Boden und soll unter anderem einen Elektroschocker eingesetzt haben. Die 46-jährige wurde verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Mit circa 1.000 Euro Bargeld suchte er anschließend in unbekannte Richtung das Weite. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen und dem Polizeihubschrauber verlief bislang ergebnislos.

Der Kriminelle soll um die 50 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß gewesen sein. Zum Zeitpunkt des Überfalls trug er eine dunkle Winterjacke, eine dunkle Wollmütze und eine OP-Maske.

Zeugen, denen der Beschriebene in Tatortnähe aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 beim Kommissariat 10 in Darmstadt zu melden.

Schiffsunfall – Tonnenabfahrung

Rüsselsheim (ots) – Am Mittwochabend 20.10.2021 geriet das mit 700 t Natronlauge beladene Tankmotorschiff in der Talfahrt auf dem Main infolge eines Fahrfehlers zu nah an den roten Tonnenstrich und erfasste die rote Fahrwassertonne bei Main-KM 7,8. Dadurch wurde die Tonne in die Schraube des Schiffes gezogen und riss ab. Die Kette der Tonne verfing sich in der Schraube und konnte von der Schiffsbesatzung nicht eigenständig gelöst werden.

Mittels Bugstrahl setzte das Schiff noch die Fahrt bis zum Oberwasser der Schleuse Kostheim fort, wo es schließlich festmachte. Durch den zwischenzeitlich kontaktierten zuständigen Strommeister des Wasser-und Schifffahrtsamtes Aschaffenburg wurde ein Weiterfahrverbot erteilt, bis Taucher das Unterwasserschiff untersucht und die Kette entfernt haben.

Die übrige Schifffahrt wurde nicht beeinträchtigt. Durch das zuständige WSA wurde noch an dem selben Abend eine neue Tonne an an der Unfallstelle ausgebracht.

Quelle: Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Lagerhalle im Visier Krimineller

Büttelborn-Worfelden (ots) – Eine Lagerhalle in der Nähe der Kreisstraße 139 rückte in das Visier Krimineller. Der Aufbruch wurde am Mittwochmittag 20.10. festgestellt und kann einige Tage zurückliegen. Nach jetzigem Stand gelangten die Unbekannten unter Gewalteinwirkung ins Innere der Halle.

Ersten Erkenntnissen zufolge machten die Kriminellen keine Beute und flüchteten im Anschluss unerkannt. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0 zu melden.

Nach Einbruch in Wohnung Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – Eine Wohnung in der Frankfurter Straße rückte am Mittwochabend (20.10.) im Tatzeitraum zwischen 19-23 Uhr, in das Visier Krimineller. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten unter Einwirkung von Gewalt ins Innere der Wohnung.

Hier durchwühlten sie mehrere Räume und Schränke auf der Suche nach potentieller Beute. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen sie unter anderem Turnschuhe entwendet haben. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise werden an die Rüsselsheimer Kriminalpolizei (K21/22) unter der Rufnummer 06142/696-0 erbeten.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Nauheim (ots) – Am Mittwoch 20.10.2021 zwischen 11:30-14:00 Uhr, beschädigte ein PKW der Marke BMW, auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Mainzer Landstraße, einen Laternenmast. Der Sachschaden beträgt mindestens 2.500 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation in Groß-Gerau entgegen.

“Falsche” Polizei fordert am Telefon 20.000 Euro

Gernsheim (ots) – Weil sich ein bislang Unbekannter am Mittwochmittag 20.10.2021 bei einem 63-jährigen Mann aus Gernsheim am Telefon als Polizist ausgab und 20.000 Euro forderte, warnt die echte Polizei eindringlich vor der Masche. Der Anrufer gaukelte dem Mann am Telefon vor, von der Polizei zu sein. Ein Familienangehöriger des Angerufenen hätte einen Verkehrsunfall gehabt. Nun würde die Staatsanwaltschaft zur Herauslösung 20.000 Euro einfordern.

Der Angerufene reagierte besonnen, durchschaute die Masche und legte den Hörer auf.

Zu solchen Anrufen gibt die Polizei folgende Hinweise und Tipps:

Geben Sie keine persönlichen Daten oder Angaben zu Ihren Lebensverhältnissen preis. Machen Sie niemals Angaben zu Wertsachen oder Vermögenswerten. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Die Polizei fragt Sie nicht nach persönlichen Geldverstecken und stellt kein Bargeld oder sonstige Wertsachen vorsorglich sicher. Beenden Sie das Gespräch und verständigen Sie die örtliche Polizei oder wählen Sie den Polizeinotruf 110.

Vandalen am Werk – Wer kann Hinweise geben?

Rüsselsheim (ots) – Weil sie schussähnliche Geräusche wahrgenommen haben und 2 Löcher in der Fassade feststellten, alarmierten 2 Mitarbeiter eines Rettungsdienstes die Polizei. In der Nacht zum Donnerstag (21.10.) haben zwei Mitarbeiter eines Rettungsdienstes auf der dortigen Wache in der August-Bebel-Straße gegen 03.30 Uhr schussähnliche Geräusche wahrgenommen. Im Anschluss sollen sich 2 junge Männer in Richtung eines Supermarkts von der Örtlichkeit entfernt haben.

Daraufhin alarmierten die Mitarbeiter die Polizei und stellten im Anschluss 2 Löcher in der Außenfassade fest. Im Zuge der eingeleiteten Fahndung konnten die Ordnungshüter die beschriebenen jungen Männer kontrollieren. Ob diese im Zusammenhang mit den Beschädigungen stehen und wie genau diese entstanden sind, muss im Rahmen der weiteren Ermittlungen geprüft werden. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Mit den weiteren Ermittlungen ist das Kommissariat 41 bei der Polizei in Rüsselsheim betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06142/696-0 zu erreichen.

Darmstadt

Schmuck und Wandbild bei Einbruch erbeutet

Darmstadt-Arheilgen (ots) – Am Donnerstagmorgen 21.10.2021 haben Bewohner eines Einfamilienhauses nach einer längeren Abwesenheit die Spuren von Einbrechern in ihrem Anwesen entdeckt und die Polizei informiert. Ersten Erkenntnissen zufolge reicht die Tatzeit bis zum Samstag 16.10.2021 zurück.

Noch unbekannte Täter hatten sich über ein Kellerfenster Zugang zu dem Gebäude in der Kettenwiesenstraße verschafft und sämtliche Räume durchsucht. Sie wurden fündig und erbeuteten Schmuck und ein Wandbild. Der Gesamtschaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. Die Darmstädter Kripo ermittelt (K21/22) und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise entgegen.

Gestürzte Frau bestohlen

Darmstadt (ots) – Ein noch unbekannter Mann hat am späten Mittwochabend 20.10.2021 die hilflose Lage einer 44-Jährigen ausgenutzt und sie bestohlen. Gegen 23.45 Uhr war die Darmstädterin auf dem Gehweg am Mathildenplatz gestürzt. Als sich ihr der Kriminelle näherte hatte er offenbar weniger im Sinn der Dame Hilfe zu helfen. Vielmehr durchsuchte er ihre Handtasche nach Wertgegenständen.

Als weitere Passanten auf sein Verhalten aufmerksam wurden und ihn laut ansprachen, ergriff der Täter die Flucht in Richtung Herrngarten.

Der Flüchtende wurde als etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß beschrieben. Zum Zeitpunkt des Geschehens war er mit einer braunen Jacke und einem dunklen Oberteil bekleidet. Zudem führte er einen hellbraunen Lederrucksack mit sich.

Aus der Tasche erbeutete er die Geldbörse der Frau. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt alle in diesem Zusammenhang sachdienlichen Hinweise, die Aufschluss über die Identität des Diebes geben, unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Kriminelle haben es auf zurückgelassenen Wertgegenstände in Autos abgesehen

Großumstadt (ots) – Die Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) ist seit Mittwoch (20.10.) mit 2 weiteren Fällen des besonders schweren Diebstahls aus Fahrzeugen betraut. Zwischen Mittwochnachmittag, 15 Uhr und 17.45 Uhr hatten es Kriminelle in der Darmstädter Franklinstraße auf eine in einem schwarzen Dacia zurückgelassene Tasche samt Wertgegenständen abgesehen, die Scheibe eingeschlagen und mit der Beute die Flucht ergriffen.

In Groß-Umstadt dagegen geriet zwischen 14 Uhr und 18 Uhr ein schwarzer Opel Corsa, der auf einem Waldparkplatz an der B45 zwischen Dieburg und Groß-Umstadt parkte in das Visier noch unbekannter Täter. Hier schlugen die Kriminellen das Dreiecksfenster des Autos ein und schnappten sich die Geldbörse aus einer auf dem Beifahrersitz zurückgelassenen Tasche.

Sachdienliche Hinweise von Zeugen werden von den Beamten unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Schmuck und Laptop bei Einbruch in Einfamilienhaus erbeutet

Roßdorf (ots) – Die Abwesenheit von Bewohnern eines Einfamilienhauses “Im Hinterfeld” haben Kriminelle am Mittwoch 20.10.2021 in der Zeit zwischen 14.30-20 Uhr ausgenutzt. Die Täter hebelten die Terrassentür auf, betraten die Räume und suchten dort nach Beute. Sie wurden fündig und ließen Schmuck und unter anderem einen Laptop mitgehen.

Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit und in Tatortnähe beobachten konnte wird gebeten, sich bei den Beamten zu melden (Rufnummer 06151/969-0).

Kreis Bergstraße

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Heppenheim (ots) – Am Donnerstag 21.10.2021, ereignete sich im Zeitraum von 08:30-09:00 Uhr auf dem Parkplatz des Bauhauses in der Tiergartenstraße ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug stieß hierbei beim Ein-oder Ausparken gegen die hintere linke Fahrzeugtür eines grauen Renault Captur.

Im Anschluss entfernte sich der Fahrzeugführer vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Durch den Zusammenstoß entstand an dem Renault ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0 in Verbindung zu setzen.

Vollsperrung auf der Landesstraße 3111 nach Verkehrsunfall

Lorsch (ots) – Die Landstraße 3111 zwischen Hüttenfeld und Lorsch ist nach einem schweren Unfall am Donnerstag 21.10.2021 voll gesperrt. Die beteiligten 2 Autofahrer wurden schwer, nach ersten Meldungen jedoch nicht lebensgefährlich verletzt in umliegende Kliniken gebracht. Der 37-jährige Smart-Fahrer aus Lorsch wurde in einem Rettungshubschrauber transportiert.

Nach ersten Erkenntnissen kollidierte der Smart mit dem Mercedes der 37-Jährigen aus Lampertheim frontal, in Höhe Seehof. Zur Klärung des Unfallhergangs ist über die Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Gutachter angefordert worden.

Für die Unfallaufnahme musste der Bereich zwischen dem ZAKB-Kreisel, Einmündung L 3398 und der Ortseinfahrt Lorsch, Höhe Starkenburgring ab etwa 13 Uhr voll gesperrt werden. Die Vollsperrung wird mutmaßlich bis 15.45 Uhr andauern.

Die Fahrzeuge haben Totalschäden. Der Gesamtschaden liegt nach ersten Schätzungen bei 45.000 Euro. Neben der Polizei waren die Feuerwehren aus Lorsch und Hüttenfeld eingesetzt. Zwei Rettungswagen und ein Notarzt übernahmen die erste medizinische Versorgung. Die Stadtpolizei aus Lorsch und Lampertheim kümmerte sich um die Absperrungen.

Wer hat rennende Einbrecher gesehen?

Lorsch (ots) – Zwei dunkel gekleidete Einbrecher sind am Mittwochabend 20.10.2021 bei ihrer Flucht durch Gärten in der Karolingerstraße geflüchtet. Das Duo war zuvor, zwischen 18-20.35 Uhr, in der Klosterstraße in ein Zweifamilienhaus eingestiegen. Auf der Rückseite des Hauses hatten sie ein Fenster eingeschlagen und die Terrassentür mit einem Werkzeug aufgebrochen.

In der Erdgeschosswohnung durchwühlen sie die Räume und nahmen 3 Uhren sowie anderen Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro mit. Im Obergeschoss hielt die Wohnungsstür den Einbruchsversuchen stand.

Wem die rennenden Personen noch aufgefallen sind, meldet sich bitte beim Einbruchskommissariat (K 21/ 22) in Heppenheim. Telefon: 06252 / 706-0.

Wie das Eigenheim vor ungebetenen Gästen geschützt werden kann, können Ihnen unsere Fachberater des Polizeipräsidiums Südhessen in einem Gespräch unverbindlich und kostenlos zeigen. Vereinbaren Sie einen persönlichen Termin unter der Rufnummer 06151 / 969 – 40444. Gerne können sie auch unsere Beratung am Freitag, den 19.11.2021 im Rhein-Neckar-Zentrum in Viernheim oder auf dem Wochenmarkt am 26.11.2021 in Bürstadt nutzen.

Odenwaldkreis

Unfallflucht nach Beschädigung eines Verkehrszeichens

Michelstadt (ots) – Am Mittwoch 20.10.2021 zur Abendzeit beschädigte ein PKW ein Verkehrszeichen im Einmündungsbereich B45/Frankfurter-Straße in Michelstadt. Der Fahrzeugführer überfuhr das Verkehrszeichen und flüchtete anschließend mit seinem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Die Beschädigung wurde gegen 21:40 Uhr festgestellt, sodass sich der Unfall davor zugetragen haben muss.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Ford, ein genaues Modell ist derzeit nicht bekannt. Das Fahrzeug dürfte aber im Frontbereich an der Beleuchtungseinrichtung Beschädigungen aufweisen. Der Schaden wird bislang auf ca. 200 Euro geschätzt.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Erbach unter der Telefonnummer 06062/953-0 entgegen.

Kontrolle mit Folgen – Manipulationen und versteckte Fahrerkarten

Erbach (ots) – Polizeibeamte von der südhessischen Verkehrsinspektion haben am Mittwoch (20.10.) einen nicht beladenen Sattelzug auf der Bundesstraße B45 in Erbach kontrolliert. Dabei zeigten sich bei der Überprüfung der Lenkzeiten im Abgleich mit der von ihm angegebenen Fahrstrecke Unstimmigkeiten. Laut Daten des digitalen Fahrtenschreibers war auf seiner Strecke zwischenzeitlich neben der Fahrerkarte des Kontrollierten eine fahrerfremde Karte dokumentiert.

Diese Fahrerkarte tauchte verdächtigerweise im Datensatz der Vortage immer dann auf, wenn die Lenk-/Ruhezeiten des Fahrers ausgereizt waren. Bei der anschließenden Durchsuchung seines Gefährts und seiner Person stellten die Beamten die “fremde” Fahrerkarte sicher, die mutmaßlich versucht wurde vor den Ordnungshütern zu verstecken.

Die Auswertung der Fahrzeiten ergaben schlussendlich zahlreiche Verstöße gegen die Sozialvorschriften, die ein Bußgeld im 5-stelligen Bereich nach sich ziehen werden. Der digitale Datensatz zeigte zudem, dass eine weitere Fahrerkarte zwischenzeitlich eingebucht wurde, die jedoch offiziell als verloren angezeigt. Ob auch diese Karte bei einem anderen Fahrer illegal zum Einsatz kam werden die weiteren Ermittlungen zeigen. Doch dem nicht genug.

Auch die Überprüfung des Sattelzuges förderte nichts Gutes zu Tage. So lag offenbar mutwillige Manipulation der PS Leistung vor, die eine nicht zulässige Leistungssteigerung des Motors von über 20 Prozent bewirkte. Damit endete die Weiterfahrt. Der Sattelzug wurde in eine Fachwerkstatt gebracht und die Kennzeichen samt Zulassungsdokumente der Zulassungsstelle übergeben.

Die Anstrengung des Fahrers war deutlich erkennbar. Während der weiteren Ermittlungen schlief der Fahrzeugführer über seinem Lenkrad tief und fest ein. Das bewahrte ihn und seinen Unternehmer jedoch nicht davor Sicherheitsleistungen in Höhe von 5.000 beziehungsweise 7.500 Euro zu bezahlen.

