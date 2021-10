Einbrecher stehlen Bargeld aus Wohnhaus

Edermünde-Grifte (ots) – 20.10.2021, 18:45 Uhr bis 21.10.2021, 08:00 Uhr – In ein Wohnhaus “Am Knepperling” brachen unbekannte Täter in der Zeit von gestern Abend bis heute Morgen ein und stahlen vorgefundenes Bargeld. Die Täter brachen die Terrassentür des Hauses auf und gelangten hierdurch in die Räumlichkeiten. Sie durchsuchten sämtliche Schränke und Kommoden und stahlen vorgefundenes Bargeld.

Der angerichtete Sachschaden beträgt 1.500 Euro.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Einbruch in Wohnhaus

Körle (ots) – 20.10.2021, 17:00 Uhr bis 18:41 Uhr – In ein Einfamilienhaus “An der Eiche” brachen unbekannte Täter gestern Abend ein und stahlen Schmuck und elektronische Geräte. Die Täter brachen ein Fenster auf, stiegen hierdurch in das Wohnhaus ein und durchsuchten sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Sie stahlen eine Digitalkamera, ein Mobiltelefon, ein Notebook und Schmuck.

Mit der Beute flüchteten die Täter durch eine Terrassentür aus dem Haus.

Der angerichtete Sachschaden beträgt 2.000 Euro.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

