Mannheim: Halloween 2021 in den Stadtparks abgesagt

Mannheim – Die Stadtparkgesellschaft, Betreiberin von Luisenpark und Herzogenriedpark, hat sich schweren Herzens dazu entschieden, das beliebte Halloween-Fest in diesem Jahr nicht zu veranstalten. Die Gründe haben mit der Pandemie bzw. der Struktur des Fests zu tun, das zum einen davon lebe, dass nicht nur „gegruselt“, sondern auch „gewuselt“ werde – und zumindest letzteres gehe schlecht mit Abstand, so die Information aus dem Luisenpark. Der Abstand sei aber erforderlich, gerade bei so vielen Kindern, die das fest besuchten und die man besonders schützen wolle in Zeiten, in denen die Pandemie eben noch nicht vorüber ist.

Das schöne Fest habe, eben, weil es so begehrt sei, für die Pandemiesituation zwei Schwachstellen: Zum einen die Enge beim Einlass und auf dem ganzen Fest: 8000 Menschen müssen zwischen 17 und 20 Uhr, also in nur 3 Stunden durch den Eingang geschleust werden. Zwar finde das Fest grundsätzlich im Freien statt, aber viele Höhepunkte finden in kleinen und engen Aktionszelten, also in Innenbereichen statt. Die Zelte waren in der Vergangenheit jedes Jahr prall gefüllt. An jedem Zelt einen Wartebereich mit Abstands- und Anzahlüberwachung bzw. Desinfektionsmöglichkeit zu installieren würde die Stimmung zerstören und zu noch mehr Gedränge führen. Hier pandemiegerecht nur zehn Kinder einzulassen würde wiederum bedeuten, dass viele nicht in den Genuss des Zeltprogramms kämen. Die Enttäuschung bei den Kindern wäre zu groß. Den Einlass zum gesamten Fest auf ein Drittel der Besucher zu beschränken, kam für die Veranstaltungsleitung des Parks ebenso wenig in Frage, da man niemanden ausschließen wolle.

Nicht zuletzt mache es die Finsternis, die bei diesem Großevent herrscht, die aber auch dazugehört an diesem Tag, schier unmöglich, Abstandsregeln zu kontrollieren. Am Ende habe man sich für die Sicherheit entscheiden. Das Team vom Luisenpark hofft auf Verständnis für diese Entscheidung zu Gunsten der Sicherheit der Kinder.