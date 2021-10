Neidenfels – Ab dem 25. Oktober 2021 beginnt der 2. Bauabschnitt im Bereich der B 39 zwischen Neidenfels und Frankeneck in Höhe des Deidesheimer Weg. In diesem Bereich werden zunächst Versorgungsleitungen bis in den Deidesheimer Weg verlegt. Anschließend wird mit dem Ausbau des Rad- und Gehweges begonnen.

Im Zuge des Ausbaus erfolgt zeitgleich die Verlegung des Breitbandkabels zum Anschluss von Neidenfels.

Die Arbeiten an diesem Bauabschnitt dauern voraussichtlich bis zum 21. Dezember 2021 an.

Diese Arbeiten erfolgen unter halbseitiger Sperrung mit Ampelregelung. Die Fußgänger werden auf einem entsprechend abgesicherten Schutzstreifen teilweise durch das Baufeld und anschließend über die bestehende Umleitung über den Deidesheimer Weg geleitet.

Weitere Informationen zur Verkehrsführung finden Sie auch im Mobilitätsatlas unter www.verkehr.rlp.de.

Ab Anfang Januar 2022 werden die Arbeiten im 3. Bauabschnitt fortgesetzt, welcher bis etwa April 2022 fertiggestellt sein wird. Hierfür wird eine gesonderte Pressemitteilung veröffentlicht.