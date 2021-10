Karlsruhe – Bilanz der Einsätze der Polizei im Zusammenhang mit dem Sturmtief „Ignatz“

Karlsruhe (ots) – Im Dienstbezirk des Polizeipräsidiums Karlsruhe wurden ca. 200

Einsätze mit Gefahrenlagen oder Unwetterschäden abgearbeitet. Zum überwiegenden

Teil handelte es sich um abgebrochene Äste, umgestürzte Bäume und Bauzäune,

umgeknickte Verkehrszeichen, beschädigte Dächer und Fahrzeuge. Nach den ersten

Schätzungen dürfte der Sachschaden ca. 500.000 Euro betragen.

In Völkersbach brach sturmbedingt ein größerer Baum am Waldrand und stürzte auf

einen 64-Jährigen der sich auf einer angrenzenden Pferdekoppel aufhielt. Ein

Spaziergänger hörte gegen 09.30 Uhr die Hilferufe des Mannes und verständigte

Polizei und Rettungsdienst. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde der

64-Jährige in ein Krankenhaus gebracht.

In Zaisenhausen brachte der Sturm gegen 09.20 Uhr die Giebelwände eines

eingerüsteten Rohbaus zum Einsturz. Ein daneben aufgestellter Baukran drohte

umzustürzen, konnte jedoch rechtzeitig gesichert werden. Personen kamen nicht zu

Schaden.

Gegen 08.20 Uhr wurde bei Huttenheim der Anhänger eines auf der Bundesstraße 35

fahrenden Lkw durch den Wind umgerissen und fiel auf einen entgegenkommenden

Pkw. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf

ca. 45.000 Euro geschätzt. Die Bundesstraße musste bis gegen 12.00 Uhr voll

gesperrt werden.

Im Bereich Sulzfeld und Zaisenhausen blieben zwei Straßenbahnen aufgrund eines

auf die Oberleitung gefallenen Baumes auf freier Strecke liegen. Die Fahrgäste

konnten die Bahnen wohlbehalten verlassen.

Karlsruhe – Radfahrer von Straßenbahn erfasst – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Am Mittwoch gegen 17.30 Uhr fuhr die Fahrerin einer

Straßenbahn von der Haltestelle Hagsfeld-Süd kommend in den Bahnhof Hagsfeld

ein. Kurz vor der Bahn überquerte ein Fahrradfahrer trotz Rotlicht die Schienen

und wurde von der Straßenbahn erfasst. Kurz danach kroch der offensichtlich

verletzte Radfahrer unter der Bahn hervor, nahm sein Fahrrad und humpelte

wortlos in Richtung Unterführung davon. Er wird als ca. 15 – 18 Jahre alt,

schlank mit helleren Haaren beschrieben. Bekleidet war er mit einer hellblauen

Jacke. Die Polizei sucht nun nach dem Fahrradfahrer und weiteren Zeugen. Diese

werden gebeten sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe, Telefon 0721/944840 in

Verbindung zu setzen.

Rucksack entwendet, Geschädigtem entsteht Schaden von 5.000 Euro

Mannheim (ots) – Dienstagmittag (19. Oktober) meldete ein Mann der Bundespolizei

am Mannheimer Hauptbahnhof, dass sein Rucksack auf der Fahrt von Basel nach

Mannheim entwendet wurde.

Nachdem der Geschädigte sich noch kurz vor der Ankunft in Mannheim überzeugte,

dass der Rucksack in der Gepäckablage liegt, war er nur wenig später nicht mehr

auffindbar. Auch eine Absuche im Zug verlief ohne Erfolg. Hinweise zu möglichen

Tatverdächtigen konnte der Geschädigte nicht machen.

Im Rucksack befanden sich neben diversen Kleidungs- und Hygieneartikeln auch ein

Laptop und weitere Elektrogeräte. Insgesamt ist dem Mann ein Schaden von 5.000

Euro entstanden.

Die Bundespolizei warnt: Gerade bei kurzen Aufenthalten in Bahnhöfen nutzen

Taschendiebe den Moment der Unachtsamkeit ihrer Opfer. Sie betreten den Zug,

entwenden Wertgegenstände auf Tischen oder Gepäck in den Ablagen und verlassen

den Zug noch bevor dieser wieder abfährt. Informationen zum Schutz vor

Taschendieben gibt es unter www.bundespolizei.de und unter

www.polizei-beratung.de

Ettlingen – Achtjähriger Fahrradfahrer stößt mit

Ettlingen (ots) – Zwei leichtverletzte Fahrradfahrer waren das Resultat eines

mutmaßlichen Fahrfehlers von einem Achtjährigen am Mittwoch gegen 13.30 Uhr im

Hermann-Löns-Weg in Ettlingen.

Der Junge fuhr mit seinem Fahrrad vom linkseitigen Gehweg des Hermann-Löns-Weges

über einen abgesenkten Bordstein auf die Fahrbahn der Dietrich-Bonhoeffer-Straße

und kollidierte hierbei mit einem 73-jährigen Radler, der daraufhin stürzte.

Rettungsdienste mussten für die beiden Leichtverletzten nicht verständigt

werden.

Karlsruhe – Mit vier Haftbefehlen gesuchter 26-Jähriger läuft Polizei in die Arme

Karlsruhe (ots) – Ein mit vier Vollstreckungshaftbefehlen gesuchter 26-jähriger

Mann stoppte am Mittwoch gegen 18.30 Uhr am Karlsruher Friedrichsplatz in

auffälliger Art und Weise einen Pkw und lief dabei einer Zivilstreife der

Polizei regelrecht in die Arme.

Der junge Mann hatte sich in der Fußgängerzone auf Höhe des Friedrichsplatzes

ohne erkennbaren Grund dem zivilen Streifenfahrzeug in den Weg gestellt und

hinderte es an der Weiterfahrt. Aufgrund seines Verhaltens wurde er in der Folge

einer Personenkontrolle unterzogen, die er lautstark missbilligte.

Wie sich im Laufe dessen herausstellte, lagen gegen den der Punkszene

zuzurechnenden Mann gleich vier Vollstreckungshaftbefehle wegen Erschleichens

von Leistungen und Beleidigung vor, die mit Zahlung von Geldstrafen in einer

Höhe von insgesamt rund 2.380 Euro verbunden waren. Da er den Betrag nicht

aufbringen konnte, muss er nun ersatzweise für 133 Tage in Haft und wurde einer

Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Im Zuge der Personenkontrolle beleidigte der Gesuchte die Polizisten erneut und

muss letztlich mit weiteren Anzeigen wegen Nötigung und Beleidigung rechnen.

Karlsruhe – Mutmaßlicher Dieb dank Zeugin festgenommen

Karlsruhe (ots) – Eine 37-jährige Frau konnte am Mittwoch gegen 14 Uhr

beobachten, wie sich ein Mann in der Kaiserstraße an einem Fahrrad zu schaffen

machte. Zunächst betätigte er das Zahlenschloss, ohne es jedoch öffnen zu

können. Schließlich montierte er den Tacho sowie eine Handyhalterung am Fahrrad

ab, worauf die Zeugin die Polizei rief. Der mutmaßliche Täter wurde wenig später

in der Adlerstraße festgenommen.

Bei der Durchsung konnten die Beamten zusätzlich zum mutmaßlichen Diebesgut noch

Rauschgift und eine dem 33-jährigen Tatverdächtigen nicht zuzuordnende Bankkarte

auffinden. Weitere Ermittlungen dauern noch an.

Sulzfeld – Polizei sucht nach Streit in Biergarten noch Zeugen

Sulzfeld (ots) – Nach Streitereien mit körperlichen Auseinandersetzungen, die

bereits am Montag, dem 27. September gegen 19.30 Uhr, im Biergarten eines in der

Hauptstraße von Sulzfeld gelegenen Lokals stattfanden, sucht die Polizei zur

Klärung noch Zeugen.

Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war es in dem Biergarten

offenbar beim Bezahlen einer Rechnung zur Diskussion gekommen, die zunächst in

Beleidigungen mündete. Im weiteren Verlauf sei es zu einem Gerangel, weiteren

Beleidigungen und zu Würfen von Biergläsern gekommen. Ein Beteiligter trug

anscheinend bei den körperlichen Auseinandersetzungen diverse kleinere

Verletzungen davon.

Es sollen sich etwa 15 bis 20 weitere Gäste zur selben Zeit im Biergarten

aufgehalten haben, die möglicherweise als Zeugen zur Klärung der

Geschehensabläufe beitragen können. Diese werden gebeten, sich beim

Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721 666-5555 zu melden.