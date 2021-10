Mannheim: Neckarauer Straße aktuell abschnittsweise voll gesperrt

Mannheim (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Stadt Mannheim, rnv und

Polizeipräsidium Mannheim:

Die Neckarauer Straße ist aktuell abschnittsweise in beide Fahrtrichtungen voll

gesperrt – sowohl für den Fahrzeugverkehr als auch für Radfahrer, Fußgänger und

den ÖPNV. Grund hierfür sind sturmbedingte Schäden am Dach eines Privathauses.

Es drohen Teile herabzustürzen, die eine Gefahr darstellen könnten. Durch die

Sperrung kommt es aktuell sowohl stadtein- als auch stadtauswärts zu erheblichen

Verkehrsbeeinträchtigungen. Es wird empfohlen, den Bereich weiträumig zu

umfahren.

Kurzfristige Umleitungsempfehlungen für Autofahrer

Umleitung Richtung Süd: Speyerer Straße – Steubenstraße – Rheingoldstraße

Umleitung Richtung Nord: Fabrikstationstraße – Sigrid-Hackbarth-Straße –

Walter-Krause-Straße

rnv-Stadtbahnlinie 1

Aufgrund der Sperrung nahe der Haltestelle Voltastraße kann der Gleisabschnitt

der Linie 1 zwischen den Haltestellen Krappmühlstraße und Rheinau Karlsplatz in

beiden Richtungen nicht befahren werden. Die Bahnen fahren aus der Stadtmitte

bzw. aus Rheinau kommend nur bis zu diesen beiden Haltestellen. Die

dazwischenliegenden Stadtbahnhaltestellen Hochschule, Lettestraße, Voltastraße,

Neckarau Bahnhof, Friedrichstraße, Isarweg, Dannstadter Straße und Sandrain

können für die Dauer der Sperrung nicht bedient werden.

Fahrgäste werden gebeten, auf die Linie 3 sowie die S-Bahn auszuweichen.

Wie lange die Sperrung in der Neckarauer Straße aufrechterhalten bleiben muss,

kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Alle beteiligten Stellen

arbeiten an einer schnellen Lösung.

Mannheim / Heidelberg / Rhein-Neckar-Kreis: Starkböen verursachen Schäden -Zwischenbilanz

Mannheim / Heidelberg / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Im Zusammenhang mit dem

zurzeit noch andauernden Unwetter hat das Polizeipräsidium Mannheim zwischen

06:00 Uhr und 13:15 Uhr insgesamt rund 200 Einsätze verzeichnet. Dabei kam es zu

zählreichen Sachschäden in der Region. Eine Person wurde im Bereich Sinsheim

durch einen herabfallenden Ast verletzt.

Im Einzelnen:

Am Vormittag kam es aufgrund eines umgestürzten LKWs auf der A61, Rheinbrücke,

zu Verkehrsbehinderungen.

In Eberbach musste kurzzeitig der Strom abgeschaltet werden, da ein Baum auf

eine Stromleitung gefallen war. Hierdurch kam es zu Beeinträchtigungen in

einigen Stadtteilen in Eberbach. Zudem musste die Feuerwehr ein Baugerüst in der

Bahnhofstraße sichern, dass umzustürzen drohte.

Aktuell kommt es noch zu folgenden Beeinträchtigungen:

Mannheim:

Im Bereich der Neckarauer Straße 227 kommt es sowohl stadtein- als auch

stadtauswärts zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. An einem Gebäude waren

gegen 09.00 Uhr mehrere umgestürzte Kamine gemeldet worden. Da weiterhin die

Gefahr besteht, dass sich Teile des Gebäudedachs lösen, wird die Fahrbahn

aktuell in beide Richtungen gesperrt.

Rhein-Neckar-Kreis:

Die K4102 wischen Mückenloch und dem Neckarhäuser Hof ist aktuell aufgrund eines

umgestürzten Baumes in beiden Richtungen gesperrt.

Im Bereich Dossenheim – Heidelberger Straße stürzte ein Starkstrommast um. Die

Stadtwerke sind vor Ort, um diesen zu reparieren. Ob es zu Beeinträchtigungen in

der Stromversorgung kommt, kann bisher nicht gesagt werden.

Mannheim: Kontrolle des gewerblichen Güterverkehrs – Ergebnis

Mannheim (ots) – Am Donnerstagmorgen, in der Zeit von 7 Uhr bis 10 Uhr,

überwachte der Verkehrsdienst Mannheim den gewerblichen Güterverkehr auf der

Friesenheimer Insel. Hierzu wurde eine Kontrollstelle mit fünf Beamten in der

Helmholtzstraße eingerichtet. Besonderes Augenmerk lag dabei nicht nur auf den

Fahrzeugen, sondern auch auf den einzelnen Fahrern. Bei einer Beanstandungsquote

von mehr als 50% wurden 11 Fahrzeuge und Fahrer der insgesamt 19 Kontrollierten

zur Anzeige gebracht. Dabei wurden nicht nur Verstöße gegen die Ladungssicherung

und das Gefahrgutrecht, sondern auch bei den Fahrern selbst festgestellt.

So ergab sich bei der Kontrolle eines Schulbusfahrers, der gerade keine Kinder

transportierte, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm

wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem erwarten ihn führerscheinrechtliche

Konsequenzen. Ein Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, ein anderer

wurde polizeilich gesucht. Ein weiterer steuerte seinen Lkw mit einem

Mobiltelefon in der Hand. In fünf Fällen ergaben sich Verstöße gegen die

Ladungssicherung, in drei anderen Verstöße gegen das geltenden Gefahrgutrecht.

In einem Fall wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe 1.500 Euro einbehalten –

der Fahrer hatte gegen die Kabotageverordnung verstoßen. Die Kontrollmaßnahmen

werden, wir bereits in der Vergangenheit, auch zukünftig fortgesetzt.

Mannheim-Rheinau: 37-Jähriger verliert Kontrolle über PKW

Mannheim-Rheinau (ots) – Am Mittwochmorgen gegen 10:30 Uhr befuhr ein

37-Jähriger die B36 von Mannheim kommend in Fahrtrichtung Schwetzingen, als er

auf Höhe der Rheintalbahnbrücke die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Vermutlich infolge Unachtsamkeit kam der 37-Jährige nach rechts von der Fahrbahn

ab und prallte mit seinem Mitsubishi gegen die dortige Schutzleitplanke. An dem

PKW entstand Totalschaden. Der 37-Jährige verletzte sich bei der Kollision

leicht. Er wurde schließlich mit einem hinzugerufenen Rettungswagen in eine

naheliegende Klinik gebracht. Da zudem Betriebsstoffe ausgelaufen waren, wurde

zusätzlich die Berufsfeuerwehr Mannheim verständigt. Die rechte Fahrspur war für

den Zeitraum der Unfallaufnahme rund 1 1/2 Stunden gesperrt. Zu größeren

Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Die Gesamtschadenshöhe wird derzeit auf rund

11.000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

BAB 6, Mannheim/ Schwetzingen: 31-Jähriger verursacht Unfall unter Drogeneinfluss und flüchtet

BAB 6, Mannheim/Schwetzingen (ots) – Am Mittwochmittag gegen 12:15 Uhr stellten

die Fahndungskräfte des Verkehrsdienstes Mannheim auf der Tank- und Rastanlage

Hockenheim/West einen BMW mit frischen Unfallschäden fest. Am Steuer des

Fahrzeugs saß ein 31-Jähriger, der offenbar schlief. Die Einsatzkräfte

entschlossen sich dazu, den Mann zu kontrollieren und ihn auf die Beschädigungen

anzusprechen. Der 31-Jährige teilte daraufhin mit, dass er unter dem Einfluss

von Medikamente und Betäubungsmittel stehen würde und kurz zuvor am

Autobahnkreuz Frankfurt von der Fahrbahn abgekommen wäre. Dort sei er gegen eine

Schutzleitplanke geprallt und anschließend geflüchtet. Die Einsatzkräfte

stellten daraufhin den Fahrzeugschlüssel des BMWs sicher. Mit einer Durchsuchung

des PKWs und seiner mitgeführten Sachen war der 31-Jährige einverstanden. Im PKW

fanden die Fahndungskräfte dann rund 2 Gramm Heroin, das ebenfalls

sichergestellt wurde. Der Fahrzeugführer wurde zur weiteren Abklärung und zur

Erhebung einer Blutprobe mit auf das Polizeirevier genommen. Nach Beendigung der

polizeilichen Maßnahmen konnte der 31-Jährige vor Ort entlassen werden.

Die Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen sowie zur Schadenshöhe am PKW und

möglichen weiteren durch den Unfall verursachten Beschädigungen dauern derzeit

noch an.

Der 31-Jährige muss nun nicht nur mit einer Strafanzeige wegen Verstoßes gegen

das Betäubungsmittelgesetz rechnen, sondern auch mit einer Strafanzeige wegen

des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und wegen des Verdachts der

Verkehrsunfallflucht.

Mannheim-Neckarau: Junge Frau verursacht Unfall und flüchtet – Polizei sucht Zeugen!

Mannheim-Neckarau (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwochabend gegen

19:35 Uhr in der Friedrichstraße. Ein 22-Jähriger Mercedes-Fahrer befuhr den

rechten Fahrstreifen in der Friedrichstraße, da er nach rechts in die

Fischerstraße abbiegen wollte. Neben ihm fuhr eine junge Frau in einem weißen

Auto, welche, als die Fahrzeuge auf gleicher Höhe waren, nach rechts auf die

Spur des jungen Mannes fuhr und mit dem Mercedes kollidierte. Anschließend fuhr

die Unfallverursacherin einfach davon.

Die Fahrerin des weißen Fahrzeuges wird wie folgt beschrieben: blond,

mittellange glatte Haare zu einem Zopf gebunden, circa Anfang – Mitte 20.

Zeugen, die Hinweise auf die Frau geben können oder Hinweise auf ein weißes

Fahrzeug mit Beschädigungen feststellen, werden gebeten sich Beim Polizeirevier

Mannheim-Neckarau, unter der Telefonnummer 0621-833970, zu melden.

Mannheim-Feudenheim: Fahrradfahrerin übersieht Auto und wird leicht verletzt

Mannheim-Feudenheim (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch gegen

08:20 Uhr in der Odenwaldstraße. Eine 38-Jährige Fahrradfahrerin war auf der

Odenwaldstraße in Richtung Neckarkanal unterwegs, als sie auf Höhe der Kreuzung

zur Eberbacher Straße übersah, dass der vor ihr fahrende BMW zum Einparken

angehalten hatte. In Folge dessen kollidierte sie trotz Ausweichmanöver mit dem

Auto. Die Frau stürzte hierbei und verletzte sich leicht. Der Sachschaden

beträgt rund 1.500 EUR.