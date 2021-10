Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte entwenden einen Satz PKW-Felgen – Polizei sucht Zeugen

Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein oder mehrere bislang unbekannte

Täter verschafften sich im Zeitraum von Dienstag, 18 Uhr bis Mittwoch, 07:15 Uhr

auf bislang unbekannte Weise Zutritt zum Gelände eines Autohauses in der Essener

Straße. Dort bockten sie einen auf dem Gelände stehenden Mercedes auf mehrere

Wagenheber auf und entwendeten von dem Unfallfahrzeug vier Mercedes AMG

Vielspeichenfelgen samt Reifen. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Der

Diebstahlsschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Schwetzingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und

sucht nun nach Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder

Fahrzeuge festgestellt haben. Die Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.:

06202 2880 zu melden.

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Nach Ampelausfall Vorfahrt genommen – 10.000 EUR Schaden

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch

gegen 09:45 Uhr an der Kreuzung Talhausstraße / Gleisstraße / Ludwigshafener

Straße. Ein 51-Jähriger Mann befuhr mit seinem BMW die Ludwigshafener Straße in

Richtung oben genannter Kreuzung. An der Kreuzung war die Ampelanlage zwecks

Wartung ausgeschaltet und die Vorfahrt durch Verkehrszeichen, sowie gelbem

Blinklicht an der Ampel, geregelt. Hierbei übersah der Mann einen 53-Jährigen in

seinem Mercedes, welcher auf der Talhausstraße in Richtung Hockenheim-Zentrum

unterwegs war, missachtete seine Vorfahrt und kollidierte mit ihm. Verletzt

wurde glücklicherweise niemand, der Sachschaden beträgt rund 10.000 EUR.

Reilingen – Rhein-Neckar-Kreis: Unfallverursacher lässt Auto stehen und verschwindet

Reilingen – Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwoch gegen 20:30 Uhr informierte

eine Verkehrsteilnehmerin die Polizei, dass auf der L546, im Kreisverkehr in

Höhe Reilingen, ein Auto in einer Hecke stehen würde, dessen Heck auf die

Fahrbahn rage. Die Beamten des Polizeireviers Hockenheim konnten vor Ort

feststellen, dass es sich um ein verunfalltes Fahrzeug handelt. Anhand der

Spurenlage vor Ort ist davon auszugehen, dass der Fahrer des PKW aus bisher

unbekannter Ursache über die Grünfläche des Kreisverkehrs fuhr, gegen den

Randstein prallte und der PKW dann im Gebüsch zum Stehen kam. Den Fahrzeugführer

trafen die Beamten nicht mehr an. Die Kennzeichen des PKWs waren offensichtlich

entfernt worden. Der Verkehrsunfalldienst Mannheim hat die Ermittlungen in

dieser Sache übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fahrzeug und

dessen -führer bzw. zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich an die

Tel. 0621 174 – 4111 zu wenden.

BAB 61, Hockenheim, Speyer: Querstehender Lkw auf Rheinbrücke Speyer – Fahrbahn wieder freigegeben, Pressemitteilung Nr. 2

BAB 61 / Hockenheim / Speyer (ots) – Sturmböen erfassten am frühen

Donnerstagmorgen auf der Rheinbrücke in Fahrtrichtung Speyer den Anhänger eines

Lkw – dieser wurde mittlerweile geborgen. Kurz nach 7 Uhr wurde der Anhänger des

Gespanns eines 39-Jährigen erfasst und stürzte auf die Leitplanke wo dieser

liegen blieb. Das Zugfahrzeug blieb quer auf der Fahrbahn stehen; der Fahrer

blieb unverletzt. Hierdurch kam es zunächst zur Staubildung auf Der Brücke in

Fahrtrichtung Rheinland-Pfalz. Bei dem Einsatz von Rettungsdienst, Feuerwehr und

Polizei wurden alle Fahrbahnen zunächst vollgesperrt, konnten jedoch bis auf den

betroffenen Streckenabschnitt wieder freigegeben werden. Nach

Absicherungsarbeiten der Feuerwehr wurde der Anhänger letztlich durch einen

Abschleppdienst geborgen, sodass keine weitere Gefahr mehr für Verkehr bestand.

Die Unfallstelle war gegen 9 Uhr geräumt. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht

geschädigt.