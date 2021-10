Heidelberg-Neuenheim: Unbekannter Dieb entwendet Rucksack samt Inhalt – Polizei bittet um Hinweise

Heidelberg-Neuenheim (ots) – Bereits am Samstagnachmittag entwendete ein bislang

unbekannter Täter den Rucksack einer jungen Frau, die sich zum Volleyballspielen

an der Neckarwiese verabredet hatte. Gegen 17 Uhr legte die Frau ihren grauen

Rucksack sowie ihr Fahrrad auf der Wiese, unmittelbar neben den

Volleyballfeldern zur Wasserseite hin, ab. Zu einem nicht näher bekannten

Zeitpunkt entwendete der Unbekannte dann unbemerkt den Rucksack der Frau samt

Inhalt. Darin befanden sich neben drei Mobiltelefonen auch Lesebrillen, ein

Schlüsselbund, eine Kosmetiktasche sowie eine geringe Summe Bargeld und

persönliche Dokumente. Im Anschluss flüchtete der Dieb unerkannt. Die Höhe des

Stehlguts ist bislang noch nicht bekannt.

Hinweise auf den Täter liegen bislang nicht vor. Ein Zeuge gab jedoch den

Hinweis auf eine männliche Person, die sich längere Zeit am Rande des

Volleyballfeldes aufgehalten haben soll. Er soll ca. 30 Jahre alt gewesen sein

sowie ein T-Shirt und blaue Jeans-Hosen getragen haben. Besonders auffällig wäre

die graue Papiertüte gewesen, die der Mann bei sich getragen habe. Ob der Mann

im Zusammenhang mit dem Diebstahl steht oder es sich möglicherweise um einen

weiteren Zeugen handeln könnte, ist bislang nicht bekannt.

Das Polizeirevier Heidelberg-Nord hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und

bittet weitere Zeugen sowie den hier beschriebenen Mann, sich unter der Tel.:

06221 45690 zu melden.

Heidelberg-Bahnstadt: unbekannter Taschendieb klaut iPhone aus Rucksack – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Bahnstadt (ots) – Nachdem eine 30-Jährige am Mittwochabend ihre

Einkäufe erledigt hatte, musste sie mit Erschrecken feststellen, dass ein

Unbekannter ihr das Handy im Wert von rund 1200 Euro aus dem Rucksack gestohlen

hatte. Die Frau war zwischen 19:30 Uhr und 20:10 Uhr mit ihrem Kind in einem

Einkaufsmarkt in der Galileistraße unterwegs. Dort nutzte sie ihr goldfarbenes

iPhone noch kurzzeitig, verstaute es dann aber in ihrem mitgeführten gelben

Rucksack. Zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt stellte die 30-Jährige ihren

Rucksack für wenige Sekunden auf den Fußboden des Einkaufsmarkts, um nach ihrem

Kind zu sehen. Diesen unbeobachteten Moment nutzte der Dieb offenbar aus und

entwendete unbemerkt das Handy der Frau. Hinweise auf den Täter liegen bislang

nicht vor.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und

sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang

gemacht haben und/oder Angaben zu dem Täter oder der Täterin machen können. Die

Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.: 06221 991700 zu melden.

Die Polizei gibt folgende Hinweise, wie Sie sich vor Handy-und Taschendiebe

schützen können:

Lassen Sie Ihr Handy oder Ihre Tasche nicht aus den Augen

Tragen Sie Ihr Handy und andere Wertsachen möglichst dicht und sicher

verschlossen am Körper

verschlossen am Körper Nutzen Sie die Innentaschen Ihrer Kleidung

Achten Sie auf Ihre Umgebung und verdächtige Personen

Heidelberg-Bergheim: defektes Abblendlicht überführt 26-Jährige

Heidelberg-Bergheim (ots) – Am Mittwochabend gegen 22:15 Uhr befuhr eine

26-Jährige mit ihrem Fiat die Römerstraße stadtauswärts. Auf Höhe der dortigen

Fahrradbrücke fiel der Fiat einer zufällig vorbeikommenden

Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Heidelberg-Mitte auf, da eines der

Abblendlichter des Fahrzeugs defekt schien. Die Einsatzkräfte entschlossen sich

daraufhin zu einer Verkehrskontrolle.

Im Rahmen des Gesprächs machte die 26-Jährige, die sichtlich gerötete Augen

hatte, zusätzlich einen orientierungslosen und nervösen Eindruck. Sofort hatten

die Einsatzkräfte den Verdacht, dass die Frau möglicherweise unter berauschenden

Mitteln stehen könnte. Ein freiwilliger Urintest bestätigte den Verdacht. Er

reagierte positiv auf Amphetamin. Mit einer Durchsuchung des PKWs und ihrer

mitgeführten Sachen erklärte sich die junge Frau einverstanden. Im Rucksack der

26-Jährigen fanden die Einsatzkräfte zwei kleine Ampullen mit einer weißen

Substanz. Ob es sich dabei um Amphetamin handelt, ist derzeit noch nicht

bekannt. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt, die 26-Jährige zur weiteren

Abklärung und Erhebung einer Blutprobe mit auf das Polizeirevier genommen.

Nachdem die polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren, konnte die 26-Jährige

schließlich ihren Heimweg antreten.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die weiteren Ermittlungen, unter anderem

wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss aufgenommen.