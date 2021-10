Polizei bittet weiter um vorsichtige Fahrweise auf Autobahnen rund um das Alzeyer Kreuz

A 61 und A 63/Rheinhessen (ots) – Der Deutsche Wetterdienst warnt weiter bis in

die Nachmittagsstunden vor schweren Sturmböen und orkanartigen Böen.

Insbesondere die Talbrücken Alzey (an der A 61) und Weinheim (an der A 63) bei

Alzey waren in den letzten Jahren immer wieder von solchen Windereignissen

betroffen. Aktuell sind dort aufgrund der heftigen Sturmböen

Geschwindigkeitsreduzierungen angeordnet. Bisher kam es zwar zu keinen Unfällen

oder Behinderungen, aber die Polizei bittet weiter um besonnene Fahrweise und um

angepasste Geschwindigkeiten. Fahrer*innen mit leichten, besonders hohen oder

unbeladenen KFZ oder Anhängern sollten die Strecken ggfs. meiden. Es besteht auf

den stark mit Wind belasteten Brücken die Gefahr des Umkippens.

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Sprendlingen, 21.10., Kreuznacher Straße, 02:08 Uhr. Bei einer Streifenfahrt wurden die Polizisten auf eine dreiköpfige Personengruppe an einem PKW aufmerksam. Beim Abstellen des Streifenwagens flüchtete ein Mann über einen Zaun zu einer Gärtnerei. Die anderen gaben an, den Flüchtigen nicht näher zu kennen. Bei der Durchsuchung fanden sich ein Beutel mit diversen Fahrzeugschlüsseln, mehrere Kfz-Kennzeichen, Zulassungsbescheinigungen, Cannabis und Bargeld. Das Fahrzeug wurde verschlossen, mehrere Ermittlungsverfahren wurden gegen die Männer im Alter von 20-23 Jahren eingeleitet.

Fahrt unter Drogeneinfluss mit Fahrerflucht

Bingen-Büdesheim, 20.10., 15:55 Uhr. Die Beamten wurden zu Streitigkeiten in Büdesheim gerufen, bei denen eine Person verletzt worden sei. Vor Ort trafen die Beamten auf einen amtsbekannten 23-Jährigen. Er teilte mit, vor einigen Tagen Drogen konsumiert zu haben. Da er mit seinem Fahrzeug zum Wohnanwesen gefahren war, wurde ein Drogentest durchgeführt, welcher positiv verlief. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Verkehrsunfall mit Flucht

Bingen, 20.10., Fruchtmarkt, 07:50-12:10 Uhr. Eine 23-Jährige parkte ihren grauen Mazda auf einem Parkplatz am Fruchtmarkt. Als sie mittags zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie Kratzer am Kotflügel fest. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Unfallflüchtigen!