Wohnungseinbruch vereitelt

Flörsheim-Dalsheim (ots) – Dank aufmerksamer Nachbarn konnte am gestrigen

Mittwoch, gegen 19:30 Uhr, ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in

Flörsheim-Dalsheim verhindert werden. Ein unbekannter Täter versuchte gerade die

Terrassentür aufzuhebeln, als die Hunde auf dem Nachbargrundstück zu bellen

begannen. Deren Besitzer begab sich daraufhin auf den Balkon und konnte von dort

den Einbrecher sehen. Nachdem er durch lautes Rufen auf sich aufmerksam machte,

ergriff der Täter die Flucht und rannte vom Tatort in der Übenstraße in Richtung

„Am Dorfgraben“ davon. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben leider

ohne Erfolg. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird

gebeten sich mit der Polizei Worms unter der Rufnummer 06241-8520 in Verbindung

zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die

Polizei übermittelt werden.