Einbruch in Kindergarten

Kaiserslautern (ots) – Einbrecher haben sich einen Kindergarten in der

Eugen-Hertel-Straße als Ziel ausgesucht. Am Mittwochmorgen fiel auf, dass

Unbekannte gewaltsam in die Einrichtung eingedrungen sind und die Räume

durchwühlt haben. Ersten Ermittlungen zufolge hebelten die Täter zwischen

Dienstag, 21 Uhr, und Mittwoch, 7:30 Uhr, ein Fenster auf. Im Inneren des Hauses

betraten die Eindringlinge mehrere Räume. Sie entwendeten einen Laptop. Bislang

gibt es keine Hinweise auf mögliche Täter. Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum

verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Nummer

0631 369-2620 mit der Kripo in Verbindung zu setzen. |elz

Taube angeschossen – Zeugen gesucht

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Ein Tierfreund und mehrfacher Tierretter aus

Enkenbach-Alsenborn erstattet über die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern

Strafanzeige wegen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Bereits am 14. September

fanden Schüler der Integrierten Gesamtschule Enkenbach-Alsenborn auf dem

dortigen Schulgelände eine verletzte Taube. Sie informierten den Tierretter, der

sich der Taube annahm und sie zur Tierärztin brachte. Die Taube erlag jedoch

nach der Operation ihren Verletzungen. Im Tierkörper wurde ein Projektil eines

Luftgewehrs gefunden. Wer entsprechende Wahrnehmungen am 14. September im

Bereich Enkenbach-Alsenborn gemacht hat, oder Hinweise zur Tat oder dem Täter

geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Kaiserslautern unter der Nummer:

0631 369-2620.

Pkw rammt Polizeistreife im Einsatz

Kaiserslautern (ots) – An einer Ampelkreuzung in der Pariser Straße ist es am

späten Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Funkstreifenwagen der

Polizei und ein VW Golf kollidierten. Drei Menschen wurden verletzt, an beiden

Fahrzeugen entstanden Totalschäden. Der Gesamtschaden liegt im höheren

fünfstelligen Bereich.

Der Streifenwagen befand sich mit eingeschaltetem Blaulicht auf einer

Einsatzfahrt und fuhr die Pariser Straße stadtauswärts in Richtung

Reichswaldstraße. Als er gegen 23.15 Uhr die Ampel in Höhe Berliner Straße bei

Grünlicht passierte, krachte ihm von links ein VW Golf mit voller Wucht in die

Seite.

Während an dem VW die Front inklusive des Motorblocks abriss und der Wagen

mitten auf der Kreuzung stehen blieb, wurde das Polizeifahrzeug durch die

Kollision nach rechts geschleudert, über eine Grünanlage hinweg, und kam

schließlich auf dem Gehweg der Reichswaldstraße an einem Laternenmast zum

Stillstand.

Sowohl der 32-jährige Golf-Fahrer als auch die beiden Polizeibeamten im

Streifenwagen erlitten Verletzungen und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Der 32-Jährige verließ es auf eigenen Wunsch noch in der Nacht, die beiden

Polizisten mussten zur Beobachtung stationär bleiben.

Eine Streife einer anderen Dienststelle übernahm die Unfallermittlungen. Ersten

Angaben des 32-jährigen Golf-Fahrers zufolge, war er trotz Rotlicht an der Ampel

auf seiner Seite in die Kreuzung eingefahren. Die weiteren Ermittlungen laufen.

|cri

Platzverweis für Maskenverweigerer

Rockenhausen (ots) – Am Nachmittag des 20.10.21 wurde die Polizei Rockenhausen

von einer Zugbegleiterin um Unterstützung gebeten. Im Zug befänden sich zwei

Männer, welche sich weigerten, die erforderliche Schutzmaske aufzusetzen. Diese

Weigerung vertraten die Männer auch vor der Polizei. Beide mussten den Zug sowie

das Bahngelände nach einem Platzverweis verlassen und können jetzt mit einer

Anzeige rechnen. Die Männer waren 31 und 40 Jahre alt und kommen aus dem

Großbereich Köln. Ihr ursprüngliches Fahrziel ist unbekannt

Westpfalz (ots) – Wie wichtig es ist, sein Bankkonto im Blick zu halten und

Kontoauszüge regelmäßig zu prüfen, mussten mehrere Personen aus dem

Einzugsgebiet der Polizeiinspektion Landstuhl feststellen. Sie hatten

Abbuchungen auf ihrem Konto, die sie nicht nachvollziehen konnten. Alle

Betroffenen sind oder waren Kunden der Haftpflichtkasse, die im Juli dieses

Jahres von einem Cyberangriff betroffen war. Hierbei wurden Daten von Kunden

gestohlen. Nun werden diese Daten vermutlich von den Hackern genutzt um sich zu

bereichern. Die Abbuchungen wurden alle per Überweisungsträgern mit gefälschten

Unterschriften getätigt. Die Beträge sind immer „krumme“ nicht sehr hohe

Beträge, die vielleicht zunächst nicht so sehr auffallen. Die Haftpflichtkasse

hatte im Rahmen des Cyberangriffs alle Kunden angeschrieben und informiert. Im

diesem Zusammenhang bittet auch die Polizei aktuelle und auch ehemaligen Kunden,

ihre Bankkonten im Blick zu behalten und bei Missbrauch Strafanzeige zu

erstatten. |elz

Unfall auf Mainzer Straße

Kaiserslautern (ots) – An der Kreuzung Mainzer Straße/Hilgardring hat es am

Mittwoch gekracht. Wegen des Unfalls kam es am Nachmittag im Stadtgebiet zu

Verkehrsbehinderungen. Ein 56-jähriger Lkw-Fahrer war mit einem vorrausfahrenden

Transporter kollidiert. Die Fahrzeuge befuhren hintereinander die Mainzer

Straße. An der Orange zeigenden Ampel blieb der Transporter stehen. Der

Lkw-Fahrer reagierte zu spät. Er versuchte noch auf den linken Fahrstreifen

auszuweichen, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Der Lkw war

nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Beifahrer des

Transporters klagte über Rückenschmerzen, lehnte eine Behandlung im Krankenhaus

aber ab. Wegen des Unfalls kam es für mehr als zwei Stunden zu

Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt. |elz

„Ignatz“ sorgt für Einsätze im Minutentakt

Westpfalz (ots) – Die Telefone standen bei den Polizeidienststellen in der

Westpfalz am Donnerstagvormittag nicht still. Sozusagen im Minutentakt gingen

Meldungen zu Unfällen, umgestürzten Bäumen oder anderen Gefahrenstellen auf den

Kreis-, Landes- und Bundesstraßen in der Region ein. Die Streifen waren – ebenso

wie die Feuerwehren und Straßenmeistereien – pausenlos unterwegs. Vorläufige

Bilanz: Zahlreiche Sachschäden, aber zum Glück „nur“ ein Leichtverletzter.

Wir fassen die Vielzahl der eingegangenen Meldungen zusammen:

Unzählige Bäume stürzten sowohl im Bereich der Polizeidirektion (PD)

Kaiserslautern als auch im Bereich der Polizeidirektion Pirmasens um und mussten

vor allem dort, wo sie auf der Straße landeten oder in Fahrbahnen hinein ragten,

beseitigt werden. Es kam an vielen Stellen zu vorübergehenden Straßensperrungen.

Im Bereich der PD Kaiserslautern war insbesondere der Kreis Kusel betroffen.

Hier kam es auch in mehreren Orten zu Stromausfällen.

Gefahrenstellen entstanden darüber hinaus durch einen umgestürzten Telefonmast

(Mehlingen), herausgerissene Zaunelemente und Werbebanner (Kaiserslautern) sowie

die Außenmöbel einer Gaststätte, die von der Dachterrasse eines Haues geweht

wurden (Kaiserslautern), aber glücklicherweise beim Aufschlag niemanden

verletzten.

Die Autobahnpolizei Kaiserslautern rückte ebenfalls mehrfach aus, weil

Warnbaken, Äste oder andere Gegenstände auf die Fahrbahnen der westpfälzischen

Autobahnen geweht wurden und schnellstmöglich wieder weggeräumt werden mussten.

Unfälle im Zusammenhang mit dem Wetter wurden vor allem im Raum Kaiserslautern

registriert (L502 Dansenberg/Espensteig, KL-Einsiedlerhof, B270 Gelterswoog, KL

Mannheimer Straße), aber auch diese gingen überwiegend glimpflich aus. In den

meisten Fällen kam es lediglich zu mehr oder weniger hohen Sachschäden;

lediglich in Otterbach wurde ein Mensch bei einem Unfall – der ebenfalls durch

einen umgestürzten Baum ausgelöst wurde – leicht verletzt.

Auch im Bereich der PD Pirmasens gingen die Unfälle glimpflich aus; verletzt

wurde (bislang) niemand. Sachschäden gab es mehrere: Im Dienstbezirk der

Polizeiinspektion Zweibrücken wurde beispielsweise ein Fahrzeug bei einem

„Sturm-Unfall“ beschädigt, ebenso ein Lkw durch einen herabfallenden Ast, und in

Zweibrücken wurden Dachziegel vom Dach eines Hauses geweht und schlugen auf

einem geparkten Pkw ein – geschätzter Schaden: 5.000 Euro.

Noch unklar ist die Höhe der Schäden in Hinterweidenthal und Pirmasens: In

Hinterweidenthal stürzte ein Baum auf ein Nebengebäude des Bahnhofs, und in

Pirmasens knickte ein Strommast unter dem Druck des Sturms um.

Und nicht zuletzt: Im Baustellenbereich der A8 in Höhe Zweibrücken pustete der

starke Wind mehrere Verkehrsschilder um; sie mussten wieder aufgestellt werden.

Stromausfall gab es unter anderem im Bereich Erlenbach bei Dahn.

Laut Wetterbericht soll der Wind am Nachmittag nachlassen – dafür steigt die

Regenwahrscheinlichkeit. Dennoch gilt überall auf den Straßen nach wie vor

erhöhte Vorsicht, denn es könnte auch in der Folge des Sturms weiterhin zu

umstürzenden Bäumen oder herabfallenden Ästen kommen, die sich gelöst haben. Wir

wollen, dass Sie sicher ankommen! |cri