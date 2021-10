Sturmtief Ignaz in Osthessen – Umgestürzte Bäume und hohe Sachschäden

Rund 50 Einsätze verzeichnete das Polizeipräsidium Osthessen am Donnerstag (21.10.). Sturmtief Ignaz sorgte in den Landkreisen Hersfeld-Rotenburg, Fulda und dem Vogelsbergkreis nicht nur für ein hohes Notrufaufkommen, sondern auch hohe Sachschäden.

Glück im Unglück hatten dabei eine 29-jährige Frau aus Poppenhausen und ein 56-jähriger Mann aus Ehrenberg. Die Fahrzeugführer befuhren gegen 6.30 Uhr die B 458 in entgegengesetzte Richtung. In einem Waldstück zwischen Steinwand und Friesenhausen stürzte ein Baum auf den VW Tiguan der 29-Jährigen und den Ford Focus des 56-Jährigen. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 16.000 Euro. Die Frau aus Poppenhausen wurde leicht verletzt.

Bereits gegen 5.40 Uhr fiel auf der K 97 zwischen Zahmen und Blankenau ein Baum auf den VW Tiguan eines 26-jährigen Fahrers aus Grebenhain (wir berichteten). Der Mann blieb glücklicherweise unverletzt. Die Höhe des Sachschadens beträgt rund 6.000 Euro.

Umgestürzte Bäume sorgten in der Nacht und im Laufe des Tages in ganz Osthessen für Einsätze, Verkehrsbehinderungen und Vollsperrungen. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten können bis morgen andauern.

1. HEF

Reifen geplatzt

Bebra – Am Mittwoch (20.10.), gegen 16.05 Uhr, bog ein Pkw-Fahrer aus Bebra mit seinem Toyota Kombi von der Behelfsausfahrt der B 83 auf die B 27 in Richtung Bebra-Mitte ein. Kurz vor der Abfahrt Bebra-Mitte platzte an dem Fahrzeug der rechte Hinterreifen. Der Fahrer kam dadurch nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf die beginnende Schutzplanke, von welcher er nach einigen Metern wieder zurück auf die Fahrbahn abgewiesen wurde. Das Fahrzeug schleuderte danach auf die Gegenfahrbahn und kam auf dem angrenzenden Seitenstreifen zum Stillstand. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 4.000 Euro.

Auffahrunfall auf Beschleunigungsstreifen

Bebra – Am Mittwoch (20.10.), gegen 13.35 Uhr, befuhren eine Frankfurter Pkw-Fahrerin mit ihrem Ford und ein Pkw-Fahrer aus Sontra mit seinem Peugeot die Auffahrt zur B 27, Bebra-Süd in Richtung Bebra-Mitte. Die Frankfurterin musste aufgrund von rückwärtigem, vorfahrtsberechtigtem Verkehr auf dem Beschleunigungsstreifen anhalten. Der nachfolgende Peugeot-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den stehenden Ford auf. Der Gesamtschaden beträgt rund 4.500 Euro. Das Fahrzeug aus Sontra musste abgeschleppt werden.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

VB

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Lauterbach – Am Donnerstag (21.10), gegen 9.45 Uhr, wollte ein 74-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Ford auf dem Parkplatz am Löwendenkmal in eine Parkfläche einfahren. Dabei geriet er jedoch über die gekennzeichnete Parkfläche hinaus und beschädigte den Mercedes Vito eines 50-jährigen Pkw-Fahrers, welcher auf dem Parkplatz geparkt war. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt rund 1.800 Euro.

Mercedes S-Klasse gestohlen

Fulda (ots)

Fulda – In der Nacht zu Mittwoch (20.10.) stahlen unbekannte Täter einen schwarzen Mercedes Benz S 500. Die S-Klasse mit dem Kennzeichen FD-XL 1606 war auf einem Grundstück in der Straße „Franz-Marc-Ring“ abgestellt und hat einen Wert von rund 30.000 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Graffiti an Schule

Vogelsbergkreis (ots)

Alsfeld – Zwischen Freitag (08.10.) und Mittwoch (20.10.) besprühten unbekannte Täter die Hauswand einer Schule in der Schillerstraße mit Farbe. Der Sachschaden beträgt rund 250 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Sturm in Osthessen: Erhöhtes Einsatzaufkommen in den Landkreisen Fulda, Hersfeld-Rotenburg und dem Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

Seit der Nacht (21.10.) kommt es in Osthessen aufgrund des aktuellen Sturmgeschehens vermehrt zu Einsätzen. Bisher gab es glücklicherweise nur Sachschäden. Personen wurden nicht verletzt.

Gegen 5.40 Uhr fiel auf der K 97 zwischen Zahmen (Grebenhain) und Blankenau ein Baum auf ein fahrendes Auto. Der 26-jährige Fahrer aus Grebenhain blieb unverletzt. Am betroffenen VW Tiguan entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro.

Aufgrund mehrerer umgestürzter Bäume ist derzeit die K 110 zwischen Bimbach und Lütterz voll gesperrt.

Der Sturm und das damit einhergehende Einsatzgeschehen betrifft derzeit die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis. Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer heute besonders wachsam zu sein und vorsichtig zu fahren.

Pressemeldung der Polizeistation Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Bad Hersfeld – Am 17.10.2021, gegen 13:20 Uhr, übersah ein unbekannter Fahrer eines E-Scooter beim Einfahren auf ein Kurparkgelände eine Ausfahrtsschranke und stieß mit dieser zusammen. Dabei wurde die Schranke beschädigt, der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2000 Euro. Hinweise an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Bad Hersfeld – Am 19.10.2021, gegen 09:50 Uhr, befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer die L 3159 aus Richtung Reckerode kommend in Richtung Bad Hersfeld. Ein 35jähriger Fahrer eines Skoda Octavia aus Bad Hersfeld fuhr in entgegengesetzter Richtung. Der unbekannte Fahrer fuhr äußerst rechts, touchierte den Außenspiegel des Skoda und entfernte sich unerlaubt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 100 Euro. Hinweise an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de