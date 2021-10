28-Jähriger beraubt,

Wiesbaden-Dotzheim, August-Bebel-Straße, 20.10.2021, 22.00 Uhr,

(pl)In der August-Bebel-Straße in Dotzheim wurde einem 28-jährigen Mann am

Mittwochabend eine Einkaufstüte mit den darin befindlichen Kleidungsstücken

geraubt. Der Geschädigte schilderte, dass er gegen 22.00 Uhr auf der Straße von

einem etwa 25 Jahre alten Mann geschlagen und getreten worden sei. Im Anschluss

habe der Angreifer ihm die mitgeführte Einkaufstüte entwendet. Der Räuber soll

etwa 25 Jahre alt sowie ca. 1,80 Meter groß gewesen sein und einen Bauchansatz,

lockige, an den Seiten rasierte Haare sowie starke Augenringe gehabt haben.

Getragen habe er einen blauen Pullover, eine schwarze Weste und blaue Jeans. Er

soll in Begleitung einer etwa gleichaltrigen Person gewesen sein, welche als ca.

1,75 Meter groß sowie dünn beschrieben wurde und eine weiße Mütze, einen weißen

Pullover sowie eine blaue Jeans getragen haben soll. Mögliche Zeuginnen oder

Zeugen des Vorfalls sowie Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten,

sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in

Verbindung zu setzen

Exhibitionist im Bereich des Schlachthofs, Wiesbaden, Murnaustraße,

20.10.2021, 19.20 Uhr,

(pl)Am Mittwochabend ist im Bereich des Schlachthofs ein Exhibitionist

aufgetreten. Der Mann soll sich gegen 19.20 Uhr drei 15 bis 17 Jahre alten

Mädchen und einem 27-jährigen Mann in schamverletzender Weise gezeigt haben,

woraufhin die Polizei verständigt wurde. Die Polizeikräfte konnten vor Ort den

26-jährigen Tatverdächtigen antreffen und kontrollieren. Gegen ihn wurde ein

Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Terrassentür aufgehebelt,

Wiesbaden, Neuberg, 15.10.2021, 11.00 Uhr bis 20.10.2021, 15.15 Uhr,

(pl)Zwischen Freitagvormittag und Mittwochnachmittag wurde eine Wohnung in der

Straße „Neuberg“ von Einbrechern heimgesucht. Die Täter drangen durch eine

aufgehebelte Terrassentür in die Räumlichkeiten ein, durchsuchten diese nach

Wertgegenständen und ergriffen schließlich mit einer erbeuteten Küchenmaschine

sowie diversen Schmuckstücken unerkannt die Flucht. Hinweise nimmt die

Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Altkleidercontainer in Brand geraten, Wiesbaden, Nansenstraße, 20.10.2021,

13.50 Uhr,

(pl)In der Nansenstraße in Biebrich brannte am frühen Mittwochnachmittag gegen

13.50 Uhr ein Altkleidercontainer. Die von einer Verkehrsteilnehmerin

verständigte Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand ein Sachschaden von

mehreren Hundert Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und

nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Schiffsunfall von zwei Fahrgastkabinenschiffen beim Festmachen

Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Rhein, Hafenpark Rüdesheim (ots) – Am Abend des 20.10.21 kam es im Bereich

Hafenpark Rüdesheim zu einer kleineren Kollision zweier Fahrgastkabinenschiffe

(FGKS). Ursache für den Unfall waren offensichtlich mangelnde Absprache der

Schiffsbesatzung und ein daraus resultierendes Schiffsmanöver beim Festmachen

der beiden Schiffe an der Steuerbordseite. Zum Unfallzeitpunkt lag das

innenliegende FGKS festgemacht am Steiger, als das zweite FGKS an der

Steuerbordseite des Innenliegenden festmachen wollte. Durch das Lösen einer

falschen Leine, kam es anschließend zu einem kleineren Vorauslaufen des

Unfallverursachers in die Steuerbordseite des bereits festgemachten FGKS.

Hierbei wurde die Reling am Schiff leicht verbogen.

Durch die kleinere Kollision entstand beim Unfallverursacher ein geringer

Sachschaden. Personen kamen nicht zu Schaden.

Die Unfallaufnahme erfolgte vor Ort durch die Wasserschutzpolizeistation

Rüdesheim.

Trickdiebstahl gescheitert

Hünstetten-Kesselbach, Taunussteiner Straße, Mittwoch, 20.10.2021, 13:45 Uhr

(ll) Am Mittwochmittag versuchte eine Trickdiebin in Kesselbach, die Uhr eines

66-Jährigen zu entwenden. Laut dem Geschädigten, habe die Täterin ihm Avancen

gemacht und dabei seine Unterarme gegriffen. Da er die Frau jedoch nicht kannte,

habe er sich aus dem Griff gelöst und festgestellt, dass seine Uhr mit

geöffnetem Verschluss an seinem Handgelenk hing. Die unbekannte Täterin türmte,

bevor der Mann die Polizei rufen konnte. Den Angaben des Geschädigten nach, sei

die Täterin etwa 30 Jahre alt gewesen, ca. 165cm groß und habe dunkle lange

Haare. Bekleidet sei sie mit einem schwarzen Wollstoffmantel und einer dunklen

Umhängetasche gewesen.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei

in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394 – 40 zu melden.

Parkendens Fahrzeug angefahren und getürmt

Schlangenbad, Hessenallee,

Dienstag, 19.10.2021, 22:30 Uhr bis Mittwoch, 20.10.2021, 13:00 Uhr

(ll) Am Mittwoch meldete der Fahrer eines Skodas bei der Polizei einen Schaden

an seinem Pkw, der augenscheinlich im Rahmen einer Unfallflucht in Schlangenbad

entstanden war. Er hatte seinen weißen Wagen am Dienstag gegen 22:30 Uhr auf

einem Parkplatz in der Hessenstraße abgestellt und bei seiner Rückkehr,

mittwochs gegen 13:00 Uhr, Schäden am Fahrzeugheck bemerkt. Den Spuren zufolge

hatte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den Skoda beim Ein- oder

Ausparken beschädigt und sich dann entfernt. Die Höhe des Schadens wird auf etwa

1500 EUR beziffert.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Schwalbach

unter der Telefonnummer (06124) 7078 – 0 zu melden.