Neustadt: Treppenhauskonzert am 06. November 2021 – „Katzmann + Keller“

Neustadt an der Weinstraße – Entspannt den Samstagabend genießen: hochkarätige überregionale Musiker/innen und bekannte Musikgrößen überzeugen mit einem „fast Hautnah“-Live-Konzert! Die perfekte Wochenend-Unterhaltung made @ Weinstraße!

Zum zweiten Konzert der diesjährigen Reihe trifft „Mr. Vain“-Hitsongschreiber, Musiker und Produzent Nosie Katzmann auf den einfühlsamen Neustadter Singer/Songwriter Tom Keller.

Zu den Musikern

Über 40 internationale Charthits, Millionen verkaufte CDs weltweit, dutzende Gold- und Platinauszeichungen – die Karriere des Hitsongschreibers Nosie Katzmann ist ein einziger Superlativ! Er schrieb für den Sound der 90er Jahre jene Songs, die Danceprojekten wie Culture Beat, Jam&Spoon, DJ Bobo und vielen mehr zu weltweiten Erfolgen verhalfen.

Die Anfänge des Musikers und Produzenten hingegen waren geradezu klassisch: Als Sänger und Gitarrist galt Nosie Katzmann in den 80er Jahren als feste musikalische Größe im Rhein-Main-Gebiet, bevor seine Begegnung mit den Produzenten Torsten Fenslau und Jens Zimmermann 1989 innerhalb weniger Monate nahezu alles veränderte. Unter dem Namen Culture Beat veröffentlichten Katzmann, Fenslau und Zimmermann den Titel ‚Der Erdbeermund‘, der zunächst die Clubs eroberte und bereits kurze Zeit später auch in den internationalen Charts für Aufsehen sorgte. Hatte man den Erfolg des ‚Erdbeermundes‘ zunächst nur als glücklichen Zufall eingestuft, wurde man schon bald eines besseren belehrt, denn der Song bildete lediglich den Auftakt zu einer beispiellosen Serie internationaler Hits aus der Feder von Nosie Katzmann. Zwischen 1993 und 1996 hatte der Hitschreiber bis zu acht Songs gleichzeitig in den Media Control Charts und weltweit zeitgleich bis zu zwölf (!) Chart-Titel, darunter Welthits, wie ‚Mr. Vain‘ (Culture Beat), ‚More And More‘ (Captain Hollywood Project), sowie ‚Right In The Night‘ oder ‚Be Angeled‘.

Die Geschichte von Singer-Songwriter Tom Keller zeigt, dass das Leben manchmal unscheinbare Umwege geht, um die wahre Essenz eines Menschen ans Licht zu bringen. Zum Beispiel die Musik, die unter der Oberfläche schon lange unaufgefordert vor sich hin tanzt. Und in Tom Kellers Fall eine Kaskade emotionsgeladener Kompositionen und Texte, die voll von unmittelbarem Leben stecken. Den alltäglichen und doch so großen Themen aller Menschen: Liebe, Verlust, Werden.

Der frühe Tod der Mutter hat die Richtung geändert, weg von einem Sozial- pädagogikstudium und hin zu dem Wissen „Das Leben ist jetzt“. Der gelernte Litograph entdeckt das Unentdeckte.

Die Musik. Mit Klavier und Percussion hat der Sohn eines Organisten und Sängers schon Erfahrung. Doch wer würde beim Hören seiner Musik glauben, dass Tom sich das Gitarrespielen erst vor wenigen Jahren selbst beigebracht hat? Seine Passion sind Liveauftritte, das Komponieren, die Hingabe an seine Inspiration Beatles, U2 und Coldplay und immer wieder das Leben.

Dessen Stimme lässt sich für Tom Keller am klarsten in einem kleinen Küstenort auf der Insel Kreta vernehmen. Matala, seit den 1960 Jahren unwiderstehlicher Anziehungsort für Musiker, Künstler und Freigeister. Und so fand auch Tom Keller zwischen schaukelnden Booten, von denen der Lack abplatzt, ungeschminkter griechischer Herzlichkeit, dem ewigen Blau zweier großer Elemente und der Abgeschiedenheit unter den Sternen des östlichen Mittelmeers eine ganz besondere Inspirationsquelle. Es scheint fast, als würde sich in den hier entstandenen Liedern immer wieder eine körperlose Stimme in Toms Gesang mischen und uns zurufen: „Das Einzige worauf es ankommt, ist das zu tun, was man liebt“. Nicht mehr und nicht weniger. Die überwältigende Klangfülle von Toms Gitarrenspiel tritt dann auch den Beweis an, dass es dafür tatsächlich niemals zu spät ist und dass auch die späte Entdeckung eines Talents nichts von seiner Großartigkeit nimmt.

Ersatz-Location

Vor allem dieses Jahr ist „alles – außer gewöhnlich“! Aufgrund der Abstands-

regelungen Covid-19 machen die Treppenhauskonzerte der Villa Böhm in dieser

Saison „Corona-Urlaub“ in der attraktiven Location der Tanzmanufaktur Neustadt.

Mit ihrem industriell-modernem Charme bildet diese Ersatz-Location die zauberhafte Kulisse.

Der intime Charakter des Events und die legere Atmosphäre garantieren – mit Abstand – ein hautnahes Erlebnis!

Gemeinsam Sicher

Damit alle Besucher Kultur sicher genießen können, ist die Anzahl an Sitzplätzen deutlich reduziert. Eintrittskarten gibt es ausschließlich vorab.

Jeder Besucher muss sich vor Ort über die Luca-App oder die bereitgestellten Kontaktformulare einchecken. Der Kauf von Online-Tickets ist aktuell nur für Personen mit 2G Nachweis möglich. Karten für getestete Personen sind aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit ausschließlich direkt bei der Kulturabteilung Neustadt erhältlich.

Kurzfristige Programm- & Besetzungsänderungen sind aufgrund der Corona- Verordnungen vorbehalten.

TREPPENHAUSKONZERT – MUSIK & LEBENSLUST NOSIE KATZMANN, TOM KELLER & SPECIAL GUEST

Sa, 06.11.2021

Einlass: 19:15 Uhr | Beginn: 20 Uhr

Tanzmanufaktur Neustadt (Roßlaufstraße 16 a, 67433 Neustadt a. d. W.)

Karten (21€ | 18€ erm.) online unter www.ticket-regional.de, bei allen Ticket- Regional Vorverkaufsstellen (z.B. Tabak Weiss Neustadt, Point Hartmann Haßloch, Buchhandlung Frank Bad Dürkheim) und bei der Kulturabteilung Neustadt (Hetzelplatz 1).

Für Rückfragen steht die Kulturabteilung Neustadt telefonisch unter der 06321 855-1404 oder per Mail unter kultur@neustadt.eu zur Verfügung.