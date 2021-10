Schlafende Frau während Busfahrt beklaut – Polizei sucht Zeugen

Kassel/Fritzlar (ots) – Ein bislang unbekannter Täter hat in der vergangenen Woche einer schlafenden Frau in einem Linienbus von Kassel nach Fritzlar, vermutlich auf der Autobahn, die Handtasche geklaut. Ereignet hatte sich der Diebstahl am Dienstagn 12.10.2021. Die 49-Jährige war an der Haltestelle Auestadion in Kassel gegen 17 Uhr in den Linienbus nach Bad Wildungen eingestiegen. Wie sie bei der Erstattung der Anzeige zwei Tage später gegenüber der Polizei angab, war sie kurze Zeit später eingeschlafen.

Vermutlich bei der Fahrt auf der Autobahn 49 hatte ein Unbekannter ihre schwarze Lederhandtasche mitsamt Bargeld und Ausweispapieren gestohlen. Als sie wieder wach wurde, musste sie das Fehlen der Handtasche feststellen. Gegen 17:30 Uhr stieg sie schließlich in Fritzlar aus, wobei sie keine verdächtigen Personen unter den anderen Fahrgästen feststellen konnte.

Die weiteren Ermittlungen brachten bislang keine Hinweise auf den Täter, weshalb die Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal, die den Fall bearbeiten, nun nach Zeugen suchen. Möglicherweise hatten andere Fahrgäste des Busses Beobachtungen im Zusammenhang mit den Diebstahl gemacht und können Hinweise auf den Täter geben.

Zeugen, die als Fahrgast Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl gemacht haben, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Drei Jugendliche nach Raubdelikten kurz hintereinander festgenommen

Kassel (ots) – Am Mittwochabend 20.10.2021 kam es in Kassel innerhalb kurzer Zeit zu 2 Raubdelikten durch ein und dieselben Täter. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen mit den abgegebenen Personenbeschreibungen der Räuber konnten Beamte des Polizeireviers Mitte schließlich 3 tatverdächtige Jugendliche am Kasseler Hauptbahnhof festnehmen. Gegen die bereits polizeibekannten 15- und 17-jährigen Tatverdächtigen aus Bad Hersfeld und den 17-Jährigen aus Mainz-Kastel wird nun wegen zweifachen Raubes ermittelt.

Zunächst war die Polizei gegen 20:30 Uhr von zwei 16-Jährigen in die Kasseler Innenstadt gerufen worden. Die Jugendlichen aus Calden hatten zuvor mit ihren Handys in der Hand an der Haltestelle “Mauerstraße” gestanden, als drei zunächst unbekannte Täter sie bedrängten und schließlich versuchten, ihnen gewaltsam die Mobiltelefone zu entreißen. Die Opfer setzten sich dagegen zur Wehr und konnten so die Wegnahme ihrer Handys verhindern. Nachdem einer der beiden 16-Jährigen von den Tätern noch in den Rücken getreten wurde, flüchtete das Trio. Einer anderen Streife des Innenstadtreviers gelang bei der Fahndung wenige Minuten später am Hauptbahnhof die Festnahme von zwei Tatverdächtigen, auf die die von den Opfern und einer aufmerksamen Zeugin abgegebene Personenbeschreibung zutraf.

Nur kurze Zeit später kam das Opfer eines zweiten Raubes auf die Wache des Polizeireviers Mitte, um Anzeige zu erstatten. Nach Schilderung des 15-Jährigen aus Grebenstein war er gegen 20 Uhr auf dem Festplatz Schwanenwiese von mehreren Jugendlichen angegriffen worden, die ihm dann das Handy entrissen hatten. Nachdem er hinter den Tätern hergelaufen und um sein Mobiltelefon gebeten hatte, gaben sie ihm das Handy zwar zurück. Später bemerkte der 15-Jährige jedoch, dass die Jugendlichen seine in der Hülle des Handys steckende Bahnkarte behalten hatten. Einen der Täter hatte er auf seinem Weg zur Polizei am Hauptbahnhof gesehen. Dort konnten die Polizisten nach der Mitteilung des Jugendlichen dann den dritten Tatverdächtigen festnehmen.

Die erbeutete Bahnkarte fanden die Polizisten bei der Durchsuchung des festgenommenen 15-Jährigen aus Bad Hersfeld. Die Ermittlungen gegen die drei Tatverdächtigen dauern an.

Wohnungseinbrecher erbeuten Designer-Handtaschen: Zeugen in Wolfsanger gesucht

Kassel-Wolfsanger (ots) – Unbekannte sind am gestrigen Mittwochabend in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Kassel-Wolfsanger eingebrochen und haben dort zwei hochwertige Handtaschen der Marke “Louis Vuitton” erbeutet. Die Ermittler des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die zur fraglichen Zeit im Bereich des Tatorts verdächtige Personen beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Ereignet hatte sich der Einbruch in der Straße “Am Würzberg”, nahe der Fuhrmannsbreite, in der Zeit zwischen 18:30 und 21:20 Uhr. Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, hatten sich die Täter vermutlich über einen Fußweg von der Wolfsangerstraße und den Garten an das Haus angenähert.

Anschließend hebelten sie die Terrassentür auf und stiegen so in die Erdgeschosswohnung ein. Dort durchsuchten sie mehrere Räume nach Wertsachen und flüchteten schließlich mit den neuen Designer-Handtaschen über die aufgebrochene Tür nach draußen. Hinweise zu dem Einbruch werden unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen