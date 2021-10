40-Jähriger festgenommen – Über 500 g Kokain sichergestellt

Frankfurt-Griesheim/Flörsheim (ots)-(dr) – Zivilfahnder der Regionalen Einsatz- und Ermittlungseinheit (REE) haben am vergangenen Freitag 15.10.2021 einen mutmaßlichen Drogendealer in Griesheim festgenommen. Der 40-jährige Mann hatte Kokain und Crack einstecken. In der Folge konnten Rauschgiftermittler der Kriminalpolizei am Mittwoch 20.10.2021 bei Durchsuchungsmaßnahmen noch weitere Drogen und Bargeld in einer Flörsheimer Wohnung auffinden. Insgesamt stellten die Ermittler rund 540 Gramm Kokain sicher.

Am Freitagabend fiel Zivilbeamten der 40-jährige Tatverdächtige während einer Streife in der Lahnstraße auf und sollte in der Folge einer Kontrolle unterzogen werden. Als der Mann im Bereich der Espenstraße die Beamten erkannte, nahm dieser umgehend seine Beine in die Hand. Die Fahnder holten den Flüchtigen nach wenigen Metern ein und nahmen ihn fest. Von ihm bei der Flucht weggeworfene Betäubungsmittel, rund 110 Gramm Kokain, konnten sie anschließend bei der Absuche des Fluchtweges auffinden. Bei der Durchsuchung des 40-jährigen Mannes stießen die Beamten außerdem noch auf rund 6 Gramm Crack, eine Feinwaage, Mobiltelefone und Bargeld.

Die Beweismittel stellten sie sicher. Mit angelegten Handfesseln ging es für den einschlägig bekannten Mann, der darüber hinaus per Haftbefehl gesucht wurde, in die Haftzellen des Polizeipräsidiums.

Doch damit nicht genug. Die Auswertung eines Mobiltelefons und weitere Ermittlungen führten Beamte am gestrigen Mittwoch zu einer Wohnung nach Flörsheim, für die ein Durchsuchungsbeschluss erwirkt werden konnte. In der Wohnung bewiesen die Rauschgiftermittler dann einen guten Spürsinn, als sie gut versteckt, unter der Verkleidung eines Kühlschranks, rund 430 Gramm Kokain sowie in einem Schrank über 4.600 Euro Bargeld auffinden konnten.

Das Rauschgiftkommissariat der Frankfurter Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

28-Jähriger nach Ladendiebstahl festgenommen

Frankfurt (ots)-(fue) – Ein 28-jähriger Mann aus Kelsterbach hielt sich am Mittwoch 20.10.2021, gegen 19.40 Uhr, in einem Bekleidungsgeschäft in der Zeil auf. Dort soll er an einem Paar Schuhe die elektronische Sicherung entfernt und anschließend versucht haben, mit den Schuhen das Haus zu verlassen. Dabei wurde er von einem Ladendetektiv beobachtet und festgehalten.

Der 28-Jährige setzte sich gegen die Maßnahme massiv zur Wehr und verletzte den Detektiven leicht. Im Büro schlug er erneut um sich, was 2 Sicherheitsmitarbeiter auf den Plan rief, die den Mann auf dem Boden fixierten. Bei der Ware handelte es sich um Sportschuhe im Wert von etwa 80 EUR.

Festnahme nach Fahrraddiebstahl

Frankfurt-Gutleutviertel (ots)-(fue) – Am Mittwoch 20.10.2021 gegen 18.05 Uhr, gelang die Festnahme eines 35-jährigen, wohnsitzlosen Mannes, der beschuldigt wird, zuvor ein Fahrrad entwendet zu haben. Zeugen hatten den Tatverdächtigen in der Speicherstraße dabei beobachtet, wie er mit einem Bolzenschneider das Schloß eines Mountainbikes zerstörte und anschließend das Fahrrad entwendete.

Einer der Zeugen gab nach der Festnahme des 35-Jährigen an, dass dieser bereits etwa drei Stunden zuvor sein Fahrrad aus einem Hinterhof in der Moselstraße entwendet habe. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Festnahme nach Graffiti-Schmierereien

Frankfurt (ots)-(dr) – Beamte des 6. Polizeireviers haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 21.10.2021 zwei 19 und 20 Jahre alte “Graffiti-Künstler” nach einer Sachbeschädigung in Bornheim festgenommen. Einer Streife fielen die 2 jungen Männer gegen 04 Uhr in der Wittelsbacherallee auf, als diese einen Stromkasten mit Acrylstiften verunstalteten.

Im Anschluss an die Tat begaben sich beide in Richtung U-Bahn-Station Eissporthalle, wo die Beamten schließlich die Handschellen klicken ließen. Nach der Festnahme ging es für die beiden 19- und 20-Jährigen auf dem Rücksitz eines Streifenwagens zu einem Polizeirevier. Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen mangels Haftgründen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots)-(fue) – Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

Oktober 2021: Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Hanauer Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3 Oktober 2021: Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Mainzer Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Ludwig-Landmann-Straße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener-Ring Oktober 2021: Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Hanauer Landstraße Oktober 2021: Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Mainzer Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Ludwig-Landmann-Straße Oktober 2021: Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Züricher Straße, Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim

Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

