Polizei Eschwege

Unwetter – Sturmschäden

Eschwege (ots) – Aktuell kam es am Donnerstagvormittag 21.10.2021 zu vermehrten Einsätzen im Zusammenhang mit dem Sturm. Betroffen waren kreisweit einzelnen Straßen, so auch die B 27 in Höhe der dortigen “Alten Ziegelei”, wo es zu umgestürzten Bäumen/herabfallenden Ästen kam.Die K 63 musste mittlerweile wegen umgestürzter Bäume komplett gesperrt werden. Betroffene Abschnitte: B 7 in der Gemarkung von Bischhausen B 249 zwischen Wanfried und Thüringen L 3241 Richtung Weidenhausen K 63 zwischen Wendershausen und Hilgershausen.

Die zuständigen Straßenmeistereien und auch Feuerwehren sind entsprechend im Einsatz, um die Behinderungen zu beseitigen.

Im Zusammenhang mit dem Sturm kam es zu einem Verkehrsunfall, der sich um 11:30 Uhr auf der B 27 in der Gemarkung von Albungen (Alte Ziegelei) ereignete. Dort konnte ein 42-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf trotz Ausweichmanöver nicht mehr verhindern, dass er mit dem Pkw gegen einen umgestürzten Baum fuhr. Es entstand Sachschaden von ca. 1.000 EUR.

Weiterhin wurden herabfallende Ziegel aus der Wallgasse in Eschwege gemeldet.

75-Jähriger von Lkw angefahren und schwer verletzt

Eschwege (ots) – Am Donnerstag 21.10.201 um 11:18 Uhr beabsichtigte ein 52-Jähriger aus Kirchheim mit einem Lkw ein Firmengrundstück im Fuhrgraben in Wehretal-Hoheneiche zu verlassen und fuhr dafür in Richtung der Ausfahrt. Da das zweitürige Holztor vom Wind auf der einen Seite zugegangen war, begab sich ein 75-Jähriger aus Sontra zu Fuß in Richtung der Ausfahrt vor den Lkw. Der Lkw-Fahrer übersah den 75-Jährigen und fuhr diesen mit der vorderen rechten Seite des LKWs an

Der 75-Jährige fiel zu Boden fiel und verletzte sich schwer. Wie sich herausstellte, erlitt er Frakturen an beiden Beinen sowie eine Kopfverletzung, worauf er in das Klinikum Werra-Meißner gebracht wurde.

Vorsorglich wurde ein Alkoholtest bei dem Lkw-Fahrer durchgeführt, der mit null Promille negativ verlief. Da der Unfall im nicht öffentlichen Verkehrsraum stattfand wurde zudem die Berufsgenossenschaft informiert.

Fahren unter Drogeneinfluss

Im Rahmen von Verkehrskontrollen am gestrigen Abend wurde ein 41-Jähriger Eschweger angehalten und kontrolliert. Dieser war um 23:22 Uhr im Bereich der ehemaligen Diskothek “Bodai” mit einem Leichtkraftrad unterwegs, als er von den Polizeibeamten angehalten wurde. Bei der Kontrolle bestand der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs war.

Ein durchgeführter Test verlief dementsprechend positiv auf Amphetamine. Es folgte eine Blutentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt, da er zudem nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Diebstahl von Handy

Angezeigt wurde der Diebstahl eines Mobiltelefons der Marke “Samsung Galaxy A22”, welches eine 77-jährige Eschwegerin im Keller eines Mehrfamilienhauses am Nikolaiplatz in Eschwege hat liegen gelassen. Die Tat ereignete sich am 19.10.21, zwischen 12:00 Uhr und 16:00 Uhr. Der Schaden wird mit 210 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl aus Hütte

Zwischen dem 13.10.21 und dem 20.10.21 drangen unbekannte Täter gewaltsam in eine Waldhütte in der Gemarkung von Wanfried “Am Hollgraben” ein. Aus der Hütte wurden unterschiedlichste Gegenstände entwendet, so auch ein altes Luftgewehr, Bettwäsche, eine Taschenlampe und eine Werkzeugkiste. Mittels eines offenbar mitgebrachtes Pulver-Feuerlöschers wurden anschließend die Innenräume der Waldhütte verunreinigt. Der gesamte Schaden wird mit 650 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Um 21:06 Uhr befuhr gestern Abend ein 35-jähriger Pkw-Fahrer aus Hessisch Lichtenau die B 451 zwischen Trubenhausen und Großalmerode, als zwei Rehe die Bundesstraße überqueren wollten. Eines der Tiere wurde von dem Pkw erfasst, lief aber anschließend weiter. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 EUR.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen