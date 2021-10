Hilfeleistung durch die Polizei

Limburgerhof (ots) – Am Mittwoch 20.10.2021 gegen 21:30 Uhr, teilt ein aufmerksamer Passant eine vermeintlich schlafende Person vor einer Tiefgarage in der Von-Denis-Straße mit. Vor Ort konnte durch die Beamten festgestellt werden, dass ein 78-Jähriger mit seinem Rollstuhl in die Tiefgaragenabfahrt geraten und hierbei gestürzt ist.

Durch den Sturz zog sich der Herr eine Verletzung im Gesicht zu und konnte nicht mehr eigenständig aufstehen. Zusammen mit anderen Passanten wurde dem leicht unterkühlten Mann wieder in seinen Rollstuhl geholfen. Durch den verständigten Rettungsdienst wurde der angetrunkene 78-Jährige in ein Krankenhaus verbracht.

Unfall mit verletztem Motorradfahrer

Mutterstadt (ots) – Am Mittwoch 20.10.2021 gegen 15:00 Uhr, fuhr ein 71-jähriger PKW-Fahrer die A65 und bog an der Anschlussstelle Mutterstadt-Nord nach links in Richtung Ludwigshafen-Ruchheim ab. Hierbei missachtete der 71-Jährige die Vorfahrt eines aus Richtung Ruchheim kommenden, 27-jährigen Motorradfahrers.

Durch den Zusammenstoß stürzte der 27-Jährige und trug leichte Verletzungen davon. Das Motorrad musste von der Unfallörtlichkeit abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 6.500 Euro.

Autofahrt unter Drogeneinfluss

Schifferstadt (ots) – Am Donnerstag 21.10.2021 wurde eine 43-jährige PKW-Fahrerin aufgrund eines defekten Abblendlichts in der Salierstraße einer Kontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle bemerkten die Beamten Marihuana Geruch aus dem Fahrzeug. Hierauf teilt die Fahrerin mit, dass sie vor wenigen Tagen “etwas konsumiert” habe. Ein freiwilliger Drogenschnelltest verlief positiv.

Auf der Dienststelle wurde der Frau durch einen Arzt Blut entnommen. Im Fahrzeug konnten keine Drogen aufgefunden werden. Der Fahrzeugschlüssel und der Führerschein der 43-Jährigen wurden präventiv sichergestellt. Gegen die 43-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach §24a StVG eingeleitet.