Ellerstadt: Ungebetene Gäste konsumieren Betäubungsmittel auf fremdem Grundstück

Ellerstadt (ots) – Am Mittwoch, 20.10.2021, gegen 20:00 Uhr, wurden auf einem Privatgrundstück in der Bahnhofstraße in Ellerstadt durch die Eigentümerin drei männliche Personen festgestellt, welche sich unberechtigter Weise dort aufhielten. Im Rahmen einer Kontrolle durch die hinzugezogenen Polizeibeamten konnte deutlicher Cannabisgeruch festgestellt werden. Bei einer anschließenden Durchsuchung der Personen wurde bei einem 18-Jährigen aus dem Kreis Bad Dürkheim Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Alle Drei erwartet nun ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs, den 18-Jährigen ein weiteres Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Meckenheim: Trotz allem gut reagiert…

Meckenheim (ots) – Trotz allem gut reagiert hatte ein 18-jähriger Deidesheimer am frühen Donnerstagmorgen gegen 01:00 Uhr in Meckenheim. Sein PKW kam in der Hauptstraße ins Schleudern, der junge Mann konnte den Wagen jedoch abfangen und somit zumindest für andere Schlimmeres verhindern. Bei der anschließenden Kontrolle durch Beamte der Polizei Haßloch stellte sich heraus, dass der Fahrer deutlich dem Alkohol zugesprochen hatte. Ein Test ergab einen Wert von 2,0 Promille. Seinen Führerschein musste der Mann abgeben.

