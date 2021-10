Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 21.10.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Fahrzeug nach Cannabiskonsum geführt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Abend des 20. Oktober 2021 wurde ein 27-jähriger Autofahrer in der Europastraße in Neustadt einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle wurden bei dem Mann drogentypische Auffälligkeiten festgestellt, die sich in einem anschließend durchgeführten Drogenerkennungstest bestätigten. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Neustadt: Fahren unter Alkoholeinfluss

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Morgen des 19.10.2021 wurde ein 58-jähriger Autofahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Louis-Escande-Straße in Neustadt unterzogen. Dabei nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch beim Fahrer wahr. Ein freiwilliger Atemalkoholtest vor Ort ergab 0,93 Promille. Den Fahrer erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Neustadt: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):