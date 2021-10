Oberderdingen- 78-Jähriger bei Unfall tödlich verletzt

Karlsruhe (ots) – Am Mittwochnachmittag kam es auf der Bundesstraße 293 zwischen

Bauerbach und Flehingen zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein

78-Jähriger getötet und eine weitere Person schwer verletzt wurde.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befuhr eine 77-jährige

Fahrerin eines Audis gemeinsam mit ihrem 78-jährigen Beifahrer kurz nach 15:00

Uhr die B 293 in Richtung Bretten. Zwischen Bauerbach und Flehingen scherte sie

mit ihrem Fahrzeug aus und wollte den vor ihr fahrenden Pkw überholen. Dabei

übersah die Rentnerin den entgegenkommenden Lkw und prallte mit diesem frontal

zusammen. In der Folge wird der Audi abgewiesen und kollidierte mit einem in

Richtung Bretten fahrenden Fiesta.

Durch den Zusammenstoß wird der 78-jährige Beifahrer im Fahrzeug eingeklemmt und

musste durch die Feuerwehr befreit werden. Trotz sofort eingeleiteter

Reanimationsmaßnahmen erlag der Mann noch an der Unfallstelle seinen schweren

Verletzungen. Die 77 Jahre alte Unfallverursacherin erlitt schwerste

Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus

geflogen werden. Die 54 Jahre alte Fiat-Fahrerin zog sich durch die Kollision

leichte Verletzungen zu und wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst in eine

Klinik gebracht.

Nach aktuellem Sachstand muss die Bundesstraße 293 noch für mehrere Stunden

gesperrt bleiben. Über die Schadenshöhe kann zum jetzigen Zeitpunkt keine

Angaben gemacht werden.

Des Weiteren ist die Verkehrspolizei Karlsruhe auf der Suche nach dem Fahrzeug,

dass durch die Rentnerin überholt wurde. Zeugen, die Angaben über das Fahrzeug

oder über den Fahrzeugführer-/in machen können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0721 944840 zu melden.

Karlsruhe – Auseinandersetzung in der Kriegsstraße – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein 28-jähriger Autofahrer befuhr in der Nacht auf Mittwoch

gegen 02:00 Uhr die Kriegsstraße auf der linken Fahrspur in westliche Richtung

und wollte sich aufgrund der Fahrbahnverengung nach der Kreuzung zur

Fritz-Erler-Straße rechts in eine Lücke einordnen. Auf der rechten Fahrspur

befand sich währenddessen ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer, welcher zügig zum

Vordermann aufschloss, um den Spurwechsel zu verhindern. Ein Unfall konnte nur

durch starkes Abbremsen des 28-Jährigen verhindert werden. Daraufhin stiegen

beide Parteien aus den Auto aus und es kam zu heftigen Beleidigungen seitens des

unbekannten Autofahrers. Laut Zeugenaussagen soll der Unbekannte mit einer

Gasflasche drohend auf den 28-Jährigen zugegangen sein, worauf sich dieser mit

einem Pfefferspray zur Wehr setzte. Anschließend stieg der 28-Jährige in sein

Fahrzeug und fuhr davon. Der Unbekannte schleuderte die Glasflasche gegen den

davonfahrenden Pkw, wodurch dieser leicht beschädigt wurde.

Weitere Zeugen die Angaben zu dem Vorfall oder dem unbekannten Pkw-Fahrer machen

können werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0721 666 3311 zu melden.

Rheinstetten – Pkw kollidiert mit Straßenbahn

Rheinstetten (ots) – Aufgrund einer Vorfahrtmissachtung kam es am Dienstagmittag

gegen 12.00 Uhr beim Bahnübergang der Haltestelle Merkurstraße in Rheinstetten

zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn.

Nach polizeilichen Ermittlungen missachtete der 33-jähriger Pkw-Fahrer trotz

Andreaskreuz und Signalanlage die Vorfahrt der bevorrechtigten Straßenbahn.

Sowohl der Pkw als auch die Straßenbahn waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr

fahrbereit.

Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt, jedoch entstand ein Sachschaden

von insgesamt etwa 20.000 Euro.

Karlsruhe – Mehrere Schockanrufe im Landkreis Karlsruhe

Karlsruhe (ots) – Am Montag und Dienstag kam es im nördlichen Landkreis

Karlsruhe zu mehreren sogenannten Schockanrufen. Bei den Seniorinnen und

Senioren meldeten sich eine jüngere Frau, bzw. ein Mann und tischten die

Geschichte eines tödlichen Verkehrsunfalls auf, den ein Angehöriger verursacht

haben soll. Zur Abwendung der Haft müsste eine Kaution gezahlt werden. Teilweise

wurden Geldbeträge von 30.000 Euro gefordert. Bisher blieben die Betrüger

erfolglos, da die Angerufenen den Betrugsversuch durchsauten und auflegten.

Erhalten Sie solch einen Anruf hinter dem eine Geldforderung steht, dann müssen

Sie davon ausgehen, dass Sie einen Betrüger am Telefon haben.

Ihre Polizei rät Ihnen dringend:

Legen Sie den Hörer auf und beenden Sie das Gespräch. Lassen Sie

sich nicht auf das weitere Gespräch ein.

Abholer.

Karlsruhe – Größerer Polizeieinsatz nach Bedrohung

Karlsruhe (ots) – Karlsruhe – Einen größeren Polizeieinsatz löste eine Bedrohung

am Mittwochvormittag in Karlsruhe aus. Gegen 10.20 Uhr wurde der Polizei

mitgeteilt, dass ein 57-Jähriger eine Mitarbeiterin des Obdachlosenheimes in

Neureut verbal mit dem Tode bedroht habe. Zu einer konkreten Bedrohung sei es

allerdings nicht gekommen. Der wohnsitzlose Mann soll aber im Besitz eines

Revolvers sein und geäußert haben, morgen mit einer Handgranate wiederzukommen.

Nun soll sich der aggressiv auftretende 57-Jährige im Aufenthaltsraum aufhalten.

Daraufhin wurden mehrere Streifenwagen zum Einsatzort beordert und eine

Absperrung eingerichtet. Als der alkoholisierte Mann gegen 11.25 Uhr das Gebäude

verlies konnte er vorläufig festgenommen werden. Im Rahmen der Durchsuchung

seiner Person und seines Rucksackes konnten weder ein Revolver noch eine

Handgranate aufgefunden werden. Die polizeilichen Einsatzmaßnahmen, an denen 34

Beamtinnen und Beamte beteiligt waren, konnten daraufhin beendet werden.

Karlsruhe – Mann tritt in verdächtiger Art und Weise mit

Drahtstück in Händen junger Frau gegenüber – Kriminalpolizei sucht

Radfahrer als Zeugen

Karlsruhe-Durlach (ots) – Eine seltsame Begegnung mit einem noch unbekannten

verdächtigen Mann hatte am Montag gegen 21.45 Uhr eine 22-jährige Frau in der

Alte Weingartener Straße beim Turmbergbad. In diesem Zusammenhang sucht die

Kriminalpolizei Karlsruhe einen Radfahrer als Zeugen, der auf die Situation

aufmerksam wurde und das weitere Geschehen zum Schutz der jungen Frau im Auge

behielt, bis sich der Unbekannte entfernte.

Die 22-Jährige war am Montagabend zunächst in der Waldshuter Straße auf dem

dortigen Fußgängerweg entlang der Pfinz unterwegs. Gegen 21.45 Uhr gelangte sie

auf den Gehweg der Alte Weingartener Straße, als sie im Augenwinkel auf eine

Person aufmerksam wurde, die aus einem Gebüsch heraus in die Zufahrt des

Turmbergbades hervortrat. Der Mann querte schnellen Schrittes die Straße und

hielt dabei ein etwa 40 cm langes und dickeres Drahtseilstück auf Brusthöhe.

Unterdessen ging die Frau weiter in Richtung der Endhaltestelle Durlach und ein

passierender Radfahrer ist offenbar darauf aufmerksam geworden. Der Mann mit dem

Drahtseil hatte zu Fuß bereits in unmittelbare Nähe zu der Frau aufgeholt. Wohl

nicht zuletzt unter dem Eindruck der Zeugenbeobachtung gab der Unbekannte sein

rätselhaftes Verhalten auf und steckte das Drahtstück in seine Jackentasche.

Anschließend ging er an der 22-Jährigen vorbei und verschwand.

Für die Ermittler der Kripo erschließt sich bisher kein Hintergrund für das

Verhalten des Mannes. Denkbar wäre ein sexuelles Motiv, eine Raubabsicht oder

gar eine psychische Auffälligkeit.

Der Verdächtige ist geschätzte 20 bis 25 Jahre alt, 170 bis 175 cm groß, von

normaler Statur, hellhäutig mit hellerem Haar, das eventuell zu einem Dutt nach

hinten frisiert war. Er trug einen olivgrünen oder so ähnlich gefärbten Parka

und eine Jeanshose.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zu dem beschriebenen Mann und sucht

darüber hinaus den noch unbekannten Radfahrer im Alter von 20 bis 30 Jahren als

wichtigen Zeugen.

Entsprechende Meldungen nimmt der Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721

666-5555 entgegen.

Ettlingen – Unfall am Watthaldenpark

Karlsruhe (ots) – Hoher Sachschaden und eine verletzte Person sind die Bilanz

eines Verkehrsunfalls am Dienstagmittag am Watthaldenpark.

Ein 81-jähriger Senior befuhr gegen 12 Uhr die Luisenstraße und wollte an der

Einmündung nach links in die Pforzheimer Straße abbiegen. Hierbei touchierte er

mit seinem Auto den BMW einer 27-Jährigen, die von der Pforzheimer Straße in die

Luisenstraße einbiegen wollte.

Die 27-jährige Dame wurde leicht verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand ein

Schaden von insgesamt ungefähr 12.000 Euro.