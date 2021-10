Mannheim: Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen des Verdachts der Tötung einer 41-jährigen Frau; Einrichtung der Sonderkommission „Glocke“

Mannheim (ots) – Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mannheim und

des Polizeipräsidiums Mannheim

Eine 41-jährige Frau wurde am Dienstagmorgen in ihrer Wohnung in einem

Mehrfamilienhaus in der Gaußstraße im Stadtteil Schwetzingerstadt tot

aufgefunden. Staatsanwaltschaft und Polizei gehen derzeit von einem

Gewaltverbrechen aus. Der Tathergang ist bislang noch unklar. Die

rechtsmedizinischen Untersuchungen zur Ermittlung der genauen Todesumstände sind

im Gange.

Das Polizeipräsidium Mannheim hat nach Bekanntwerden der Tat in Abstimmung mit

der Staatsanwaltschaft Mannheim eine 50-köpfige Sonderkommission „Glocke“

eingerichtet. Ein Schwerpunkt der aktuellen Ermittlungen liegt auf der

Spurensicherung und Spurenauswertung, die durch die Zentrale Kriminaltechnik der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg durchgeführt wird.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter

Tel.: 0621/174-4444 zu melden. Anrufe werden rund um die Uhr entgegengenommen.

36-Jähriger wegen des Verdachts der Erregung öffentlichen Ärgernisses, der sexuellen Belästigung und exhibitionistischer Handlungen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg in Untersuchungshaft

Heidelberg: (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft

Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde Haftbefehl gegen einen

36-jährigen Mann erlassen. Er steht im dringenden Verdacht, im Zeitraum vom

13.10. bis zum 18.10.2021 im Stadtgebiet Heidelberg, insbesondere in

öffentlichen Straßenbahnen, mindestens sechs Sexualdelikte zum Nachteil mehrerer

Frauen begangen zu haben.

Der Tatverdächtige soll sich wiederholt in der Öffentlichkeit entblößt und

sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben. Auch soll er mehrere weibliche

Personen durch Berühren in sexuell bestimmter Weise belästigt haben.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg konnte den 36-Jährigen am Montag, den

18.10.2021, auf frischer Tat festnehmen. Am Dienstag wurde der Beschuldigte der

Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Heidelberg vorgeführt. Diese erließ auf

Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg Haftbefehl. Anschließend wurde der

Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, auch zu möglichen weiteren Taten des

Beschuldigten, dauern an.

Mannheim-Oststadt: Unbekannter Radfahrer verursacht Unfall und flüchtet – Zeugen gesucht

Mannheim-Oststadt (ots) – Am Dienstagabend gegen 20:36 Uhr befuhr eine

37-Jährige mit ihrem VW die Mannheimer Goethestraße in Richtung Friedrichsring.

Als die Ampel ihr an der dortigen Kreuzung die Weiterfahrt signalisierte, bog

die 37-Jährige nach links auf den Friedrichsring ab. In diesem Moment kreuzte

ein Radfahrer ihr Weg, der auf dem Fahrradstreifen wiederum in Richtung

Collinistraße unterwegs war. Keiner der beiden Verkehrsteilnehmer konnte einen

Zusammenstoß noch rechtzeitig verhindern. Der Radfahrer stürzte auf die

Motorhaube. Nachdem die 37-Jährige sich nach dem Wohlbefinden des Mannes

erkundigt hatte und dieser angab unverletzt zu sein, begutachtete die

VW-Fahrerin ihren Schaden am Fahrzeug. Als sie sich wieder zu dem Radfahrer

umdrehte, um die Versicherungsdaten auszutauschen, musste sie feststellen, dass

der Mann samt Fahrrad von der Unfallstelle geflüchtet war. Die 37-Jährige machte

daraufhin eine zufällig vorbeikommende Polizeistreife auf das Unfallgeschehen

aufmerksam. Diese leiteten sofort Fahndungsmaßnahmen nach dem geflüchteten

Unfallverursacher ein, die allerdings erfolglos blieben. Die Höhe des am VW

entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Bei dem Unfallverursacher soll es sich um einen Mann von auffallend schlaksiger

Statur handeln, der ca. 35 Jahre alt sein dürfte und deutsch, ohne Akzent,

gesprochen habe. Zu dem Fahrrad sind keine Einzelheiten bekannt. Durch den

Unfall dürfte jedoch die Lenkstange leicht verbogen sein.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die weiteren Ermittlungen wegen des

Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die

Angaben zu dem Radfahrer und dessen Fluchtrichtung machen können. Diese werden

gebeten, sich unter der Tel.: 0621 174 3310 zu melden.

Mannheim-Neckarstadt: Unbekannter PKW-Fahrer löst Gefahrenbremsung der Straßenbahn aus und flüchtet – eine Person verletzt; Polizei bittet um Hinweise

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Am Dienstagnachmittag gegen 16:45 Uhr befuhr ein

bislang unbekannter Fahrzeugführer die Lortzingstraße in Richtung Waldhofstraße.

Anschließend fuhr er verbotswidrig geradeaus weiter in die Carl-Benz-Straße. In

diesem Moment querte eine Straßenbahn die Fahrbahn des Unbekannten. Der

40-jährige Straßenbahnlenker leitete sofort eine Gefahrenbremsung ein und konnte

so einen Zusammenstoß mit dem PKW gerade noch rechtzeitig verhindern. Durch den

Bremsvorgang stürzte jedoch eine 25-jährige, schwangere Frau, die als Fahrgast

in der Straßenbahn mitfuhr. Durch den Sturz verletzte sich die Frau leicht. Sie

wurde mit einem hinzugerufenen Rettungswagen in eine naheliegende Klinik

gebracht. Der Unfallverursacher ergriff unterdessen die Flucht und entkam

unerkannt.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat die weiteren Ermittlungen, unter anderem wegen

des Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht nun dringend nach

Zeugen, die den Unfallhergang womöglich beobachtet haben und Angaben zu dem

Fluchtfahrzeug und dem Unfallverursacher machen können. Diese werden gebeten,

sich unter der Tel.: 0621 174 4222 zu melden.

Mannheim-Sandhofen: Shisha-Kohle löst Polizei-und Feuerwehreinsatz aus

Mannheim-Sandhofen (ots) – Am Dienstagabend mussten Polizei und Feuerwehr zu

einem Balkonbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Schwalbacher Straße

ausrücken, nachdem im vierten Obergeschoss das Mobiliar auf einem Balkon in

Brand geraten war. Hausbewohner setzten gegen 17:30 Uhr den Notruf ab, nachdem

diese die Rauchentwicklung bemerkten und vorherige Löschversuche durch den

Wohnungsinhaber misslangen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte des Polizeireviers

Mannheim-Sandhofen war die Feuerwehr bereits mit Löschmaßnahmen beschäftigt und

alle Hausbewohner hatten ihre Wohnungen unverletzt verlassen. Unter den

Anwohnern befand sich auch der 28-jährige Wohnungsinhaber. Dieser gab an, dass

er kurz zuvor eine Shisha auf seinem Balkon rauchen wollte und hierzu ein

Kohlestück entzündete. Durch das Anpusten der Kohle entstanden Funken, die in

der Folge offenbar das Mobiliar in Brand setzten. Der 28-Jährige wurde noch vor

Ort auf eine mögliche Rauchgasintoxikation untersucht. Eine Verbringung in eine

naheliegende Klinik war nicht erforderlich. Nachdem die Löschmaßnahmen beendet

waren, konnten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Höhe des

entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Die Brandermittler des

Polizeireviers Mannheim-Sandhofen haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Mannheim-Seckenheim: Geschwindigkeitsanzeige beschädigt und Speicherkarte entwendet – Wer kann Hinweise geben?

Mannheim (ots) – Eine Zeugin wurde am Montagabend gegen 18.20 Uhr auf einen

beschädigten Geschwindigkeitsindikator in der Badenweilerstraße aufmerksam und

verständigte die Polizei. Ersten Ermittlungen des Polizeireviers Ladenburg

zufolge, machte sich ein bislang Unbekannter rabiat an dem elektronischen Gerät,

das an einem Verkehrsschild montiert war, zu schaffen, um so die darin

befindliche Speicherkarte entwenden zu können. Bei dem Geschwindigkeitsmesser

handelt es sich jedoch lediglich um ein Messgerät, dass die gefahrene

Geschwindigkeit von Fahrzeugen misst, jedoch keinerlei personenbezogene Daten

speichert oder Lichtbilder fertigt. Ob der oder die Täter davon ausgingen, mit

deutlich erhöhter Geschwindigkeit erfasst worden zu sein und daher mögliche

Konsequenzen erwarteten, ist bislang Ermittlungssache.

Das Polizeirevier Ladenburg sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die am

Montag oder die Tage zuvor verdächtiges beobachtet haben. Diese werden gebeten,

sich unter 06203 93050 an die Ermittler des Polizeireviers Ladenburg zu wenden.