Schlierbach, Rhein-Neckar-Kreis: Reh durch freilaufenden oder wildernden Hund verletzt – Polizei bittet um Hinweise

Schlierbach, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bereits am Freitagabend verständigte ein

42-jähriger Wanderer die Polizei, nachdem er auf einem Wanderweg im Bereich

„Wolfsbrunnen-Auweg-Kopf“ ein verletztes Reh vorfand, das in einem schlechten

Gesundheitszustand war. Sofort suchten Einsatzkräfte des Polizeireviers

Heidelberg-Mitte die Örtlichkeit auf und verständigten parallel den örtlich

zuständigen Jagdpächter. Dieser stellte vor Ort fest, dass das Tier deutliche

Bissspuren im Trägerbereich aufwies, die vermutlich von einem wilden oder

freilaufenden Hund stammen dürften. Durch die Abgabe eines Schusses aus seinem

Jagdgewehr erlöste der Jagdpächter schließlich das Reh von seinen Schmerzen.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat in diesem Zusammenhang die weiteren

Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die im besagten Bereich

freilaufende oder wildernde Hunde gesehen haben. Diese werden gebeten, sich

unter der Tel.: 06221 991700 zu melden.

Hemsbach – Rhein-Neckar-Kreis: Betrüger geben sich als Telekom-Mitarbeiter aus – Polizei sucht Zeugen

Hemsbach – Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstag um 13:00 Uhr ist ein Ehepaar

Opfer einer Betrugsmasche geworden. Ein bisher unbekannter Täter gab sich als

Mitarbeiter der Telekom aus und gelangte unter dem Vorwand, Telefondosen

überprüfen zu müssen in das Haus in der Siegfriedstraße. Nach dieser „Kontrolle“

verließ der Mann kurzzeitig das Haus, um einen weiteren Kollegen zu holen. Bei

einer erneuten vorgetäuschten „Prüfung“ wurde das Ehepaar dann durch den einen

der beiden Unbekannten abgelenkt, während der zweite unbekannte Mann drei

Schmuckkästen von einer Kommode entwendete. Nachdem die Ehefrau den Diebstahl

bemerkt hatte, nahm der Ehemann die Verfolgung der beiden Männer auf und konnte

diese noch in einem schwarzen PKW davonfahren sehen.

Die beiden unbekannten Täter werden wie folgt beschrieben: 1. Ca. 40 – 45 Jahre

alt, ca. 180 cm groß, sportliche Figur und kurzes, leicht lockiges, dunkles

Haar. Der Mann trug eine dunkle Hose und führte ein dunkles Notizbuch und ein

weißes „Kontrollgerät“ mit sich. 2. ca. 45 Jahre alt, ca. 170 cm groß, kräftige

Statur und blasser Teint. Der Mann trug eine dunkle Umhängetasche und einen

dunklen Kurzmantel. Bei dem Auto, mit dem die beiden Verdächtigen davonfuhren,

handelt es sich vermutlich um einen Opel.

Die beiden Männer entwendeten Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von etwa 1.500

Euro.

Der Polizeiposten Hemsbach ermittelt in dieser Sache und bittet Zeugen, sich

unter der Tel. 06201 – 4709056 zu melden.

Heddesheim, Rhein-Neckar-Kreis: 46-Jähriger missachtet Vorfahrt und verursacht Unfall

Heddesheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr befuhr

ein 46-Jähriger mit seinem Ford die Straße „verlängerte Kirchbaumstraße“ in

Richtung Mannheimer Straße, als er im dortigen Einmündungsbereich die Vorfahrt

eines von rechts kommenden LKW-Fahrers missachtete. Beide Fahrzeugführer blieben

glücklicherweise unverletzt. An dem Ford entstand Sachschaden in Höhe von rund

5000 Euro, während an dem LKW des 53-Jährigen keine Beschädigungen festzustellen

waren.

Das Polizeirevier Ladenburg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Neckargemünd, Rhein-Neckar-Kreis: Busfahrer beleidigt und Scheibe eingetreten – Zeugen gesucht

Neckargemünd / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch

beleidigten zwei bislang unbekannte Männer einen Busfahrer an der Haltestelle

Bahnhof. Die Beiden stiegen kurz vor Mitternacht dort in den Bus ein und zeigten

ihre Fahrscheine vor. Allerdings war einer hiervon abgelaufen und damit

ungültig. Als der Busfahrer auf den Umstand aufmerksam machte, beleidigten die

beiden Fahrgäste diesen mit Schimpfwörtern. Dem nicht genug, trat der Unbekannte

ohne gültigen Fahrschein derart gegen eine Glasscheibe (zwischen Fahrerplatz und

Einstieg), dass diese zersplitterte. Die beiden Täter flüchteten daraufhin aus

dem Bus. Der Fahrer wurde durch die Splitter leicht verletzt. Es entstand ein

Sachschaden von mindestens 1.000 Euro. Das Polizeirevier Neckargemünd hat die

Ermittlungen in dieser Sache aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zu

den Flüchtigen geben können. Diese werden wie folgt beschrieben:

1.Männlich, ca. 20 Jahre alt, 1,78 m groß, schwarze Haare, trug eine braune

Schildmütze, sowie vermutlich eine braune Jacke und eine graue Jogging-Hose

2.Männlich, ca. 20 Jahre alt, 1,65 m groß, schwarze Haare, trug eine schwarz

wattierte Jacke und vermutlich ebenfalls ein Jogging-Hose

Hinweisgeber oder Zeugen des Vorfalls, werden gebeten, sich unter 06223 92540 an

die Ermittler zu wenden.

A6, Höhe Wiesloch-Rauenberg: Unfall beim Spurwechsel – Totalschaden am PKW und hoher Sachschaden

A6, Höhe Wiesloch-Rauenberg (ots) – Am späten Dienstagabend kurz vor 0 Uhr

verlor ein 20-jähriger Mann aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle

über seinen BMW und verursachte einen Sachschaden von rund 30.000 Euro. Der Mann

fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf der mittleren Spur der A6 von

Wiesloch-Rauenberg kommend in Richtung Sinsheim. Als ein Sattelzug ordnungsgemäß

die Spur wechselte, versuchte der 20-Jährige auf die linke Fahrspur

auszuweichen. Dabei brach das Fahrzeug aus, prallte zunächst gegen eine

Betongleitwand und im Anschluss an eine Leitplanke. Da durch den Unfall auf der

linken Fahrspur mehrere Schäden entstanden waren, musste diese zur Beseitigung

bis in den frühen Mittwochmorgen, 3 Uhr, gesperrt werden. Der BMW-Fahrer wurde

glücklicherweise nur leicht verletzt und zur weiteren Überwachung in ein

nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

A656, Höhe Edingen-Neckarhausen: Auffahrunfall an der Dauerbaustelle

A656, Höhe Edingen-Neckarhausen (ots) – Am Dienstagvormittag gegen 10 Uhr war

eine 31-jährige Frau mit ihrem Peugeot auf der BAB 656 von Heidelberg in

Richtung Mannheim unterwegs. An der Dauerbaustelle bei Edingen-Neckarhausen

verengt sich die Fahrbahn auf eine Fahrspur. Die 31-Jährige musste in der Folge

verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte die hinter ihr fahrende 35-jährige

VW-Fahrerin zu spät und fuhr auf den Peugeot auf. Beide Frauen erlitten leichte

Verletzungen, mussten nach einer Erstbehandlung durch den Rettungsdienst aber

nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden

von 6.000 Euro.

Altlußheim/Speyer: Schwerer Verkehrsunfall; Junger Rollerfahrer prallt in Baustelle gegen einen Baukran; Rettungshubschrauber im Einsatz

Altlußheim/Speyer (ots) – Ein junger Rollerfahrer wurde am Mittwochmorgen bei

einem Verkehrsunfall auf der B 39 schwer verletzt. Wie die bisherigen

Ermittlungen ergaben, war der 16-Jährige kurz vor 7 Uhr auf der B 39, von Speyer

kommend, in den Baustellenbereich an der Salierbrücke eingefahren und dabei

gegen einen Baukran geprallt. Dabei verletzte er sich so schwer, dass er mit

einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Die

Unfallermittler der Verkehrspolizei Mannheim haben die Ermittlungen übernommen.

Schriesheim / Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkene Autofahrerin durch 24-Jährigen gestoppt

Schriesheim (ots) – Am Dienstagabend gegen 21:15 Uhr stoppte auf der L536 am

Westportal des Branichtunnels ein 24-jähriger Autofahrer eine völlig betrunkene

56-jährige Audi-Fahrerin und hinderte diese bis zum Eintreffen der

Polizeibeamten am Weiterfahren. Der 24-Jährige war im Branichtunnel in

Fahrtrichtung Wilhelmsfeld unterwegs, als ihm die 56-Jährige als Geisterfahrerin

entgegenkam. Er musste eine Notbremsung durchführen, um eine frontale Kollision

zu verhindern. Sofort wendete er sein Auto und verfolgte die Frau. Währenddessen

konnte er beobachten, wie die Betrunkene erhebliche Schlangenlinien fuhr,

woraufhin er sich dazu entschied, die 56-Jährige zu stoppen. Er überholte die

Frau kurz nach dem Tunnelausgang und bremste diese aus. In einer Nothaltebucht

kamen beide letztlich zum Stehen. Hier hielt der 24-Jährige die Frau bis zum

Eintreffen der Polizeibeamten fest. Sie musste mit zum Polizeirevier Weinheim,

wo ihr ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Das Ergebnis hierzu steht noch aus. Der

Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssen wurden beschlagnahmt.