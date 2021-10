Heidelberg-Schlierbach: Reh durch freilaufenden oder wildernden Hund verletzt – Polizei bittet um Hinweise

Heidelberg-Schlierbach (ots) – Bereits am Freitagabend verständigte ein

42-jähriger Wanderer die Polizei, nachdem er auf einem Wanderweg im Bereich

„Wolfsbrunnen-Auweg-Kopf“ ein verletztes Reh vorfand, das in einem schlechten

Gesundheitszustand war. Sofort suchten Einsatzkräfte des Polizeireviers

Heidelberg-Mitte die Örtlichkeit auf und verständigten parallel den örtlich

zuständigen Jagdpächter. Dieser stellte vor Ort fest, dass das Tier deutliche

Bissspuren im Trägerbereich aufwies, die vermutlich von einem wilden oder

freilaufenden Hund stammen dürften. Durch die Abgabe eines Schusses aus seinem

Jagdgewehr erlöste der Jagdpächter schließlich das Reh von seinen Schmerzen.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat in diesem Zusammenhang die weiteren

Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die im besagten Bereich

freilaufende oder wildernde Hunde gesehen haben. Diese werden gebeten, sich

unter der Tel.: 06221 991700 zu melden.

Heidelberg-Kirchheim: Unfall an Ampelkreuzung – eine leichtverletzte Person

Heidelberg-Kirchheim (ots) – Am Dienstagvormittag um 11 Uhr kam es in der

Speyerer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen, bei dem eine

33-jährige Frau leicht verletzt wurde. Ein 43-jähriger Mann fuhr mit seinem PKW

stadtauswärts in Richtung Schwetzingen und hielt an der von gelb auf rot

umschaltenden Ampel auf Höhe des Stückerwegs an. Eine 42-jährige Seat-Fahrerin

bemerkte zwar, dass das Fahrzeug des 43-Jährigen vor ihr anhielt, konnte jedoch

nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf dessen Heck auf. Dabei erlitt die

33-jährige Beifahrerin des 43-Jährigen leichte Verletzungen. Der PKW war nicht

mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein

Sachschaden von 7.000 Euro.