Fahrt unter Drogeneinfluss

Bingen (ots)

Bingen, 19.10., L419, 10:27 Uhr. Im Rahmen einer Kontrolle wurde ein 22- jähriger Fahrzeugführer angehalten und kontrolliert. Ohne vorherige Nachfrage erzählte der junge Mann, dass am Morgen bereits seine Wohnung durch Kriminalbeamte durchsucht wurde. Da er drogenkonsumtypische Verhaltens-Merkmale aufwies, gab er den Konsum zu. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt; ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen.

Handy und Alkohol am Steuer

Mainz-Oberstadt (ots) – Am Dienstagabend wurden bei einem Unfall in der Mainzer

Oberstadt drei parkende Fahrzeuge beschädigt. Mehrere Zeugen meldeten der

Mainzer Polizei gegen 22:30 Uhr, dass es in der Straße An der Philippsschanze zu

einem Unfall gekommen sei und die Fahrbahn teilweise blockiert wäre. An der

Unfallörtlichkeit konnten die alarmierten Funkstreifen des Mainzer

Altstadtreviers die 20-jährige Unfallverursacherin antreffen. Diese war zuvor

mit ihrem VW Passat in Fahrtrichtung Freiligrathstraße unterwegs, als sie kurze

Zeit auf ihr Handy schaute, hierauf nach links von der Fahrbahn abkam und in die

parkenden Autos fuhr. Während der Unfallaufnahme konnte von den Polizeikräften

zudem noch deutlicher Atemalkoholgeruch bei der Fahrerin wahrgenommen werden.

Ein Test ergab einen Wert von über einem Promille, weshalb der 20-Jährigen eine

Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt werden musste. Die durch

den Unfall leicht verletzte Fahrerin muss sich nun strafrechtlich verantworten.

Einbruchsversuch gescheitert-Zeugen gesucht

Mainz-Oberstadt (ots) – Am Nachmittag des 19.10.2021 wurde der Mainzer Polizei

ein versuchter Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Dumontstraße gemeldet.

Der oder die unbekannten Täter versuchten mit einem Hebelwerkzeug die Balkontür

der Erdgeschosswohnung aufzubrechen, die dem Angriff jedoch standhielt. Die

Bewohner waren lediglich eineinhalb Stunden abwesend, sodass die Tatzeit auf

16:00 Uhr bis 17:30 Uhr eingegrenzt werden kann. Die Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.

Allgemeine polizeiliche Informationen zum Einbruchschutz in der dunklen

Jahreszeit sind auf der Homepage der Polizei unter https://s.rlp.de/Mu1pU oder

der Telefonnummer 06131/65-3390 verfügbar.