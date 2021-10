Katalysatoren gestohlen

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht zum Dienstag haben sich Diebe Am

Rangierbahnhof an zwei Pkw zu schaffen gemacht. Die Unbekannten sahen es auf die

Katalysatoren der Wagen ab. Die zwei Pkw. Ein BMW und ein Mercedes, standen auf

dem Firmengelände eines Fahrzeughändlers. Die unbekannten Täter haben sich durch

den Zaun Zutritt zum Geländer verschafft. Die Polizei ermittelt und bittet um

Hinweise: Wer hat zwischen 19:30 Uhr und 8 Uhr Verdächtiges beobachtet? Zeugen

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Fahrradfahrer begeht Unfallflucht

Kaiserslautern (ots) – An der Kreuzung Am Heiligenhäuschen und Nordbahnstraße

ist es am Dienstagmorgen zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem

Fahrradfahrer gekommen. Der Radfahrer befuhr die Nordbahnstraße. An der Kreuzung

bog er nach links in die Straße am Heiligenhäuschen ab. Dabei nahm er dem von

rechts kommenden Fahrerin eines Fiats die Vorfahrt. Er touchiert den Pkw mit

seinem Körper oder seinem Fahrrad am linken Außenspiegel. Ohne sich um den

angerichteten Schaden zu kümmern, fuhr der Radfahrer davon. Zeugenhinweise nimmt

die Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2150

jederzeit gern entgegen. |elz

Joggerin angefahren

Kaiserslautern (ots) – Beim Überqueren der Galappmühler Straße ist eine Joggerin

am Dienstagmorgen von einem Transporter angefahren worden. Die 36-Jährige wurde

leicht verletzt. Der Fahrer eines VW Crafter war mit seiner Beifahrerin gegen

7:10 Uhr die L387 von Kaiserslautern kommend in Fahrtrichtung Morlautern

unterwegs. Kurz vor Ortsausgang, auf Höhe der Verkehrsinsel, querte eine

komplett dunkel gekleidete Person von links kommend nach rechts die Fahrbahn,

ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Der Fahrer erfasste die Joggerin, die

dadurch auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Die 36-Jährige verletzte sich an

Händen und im Gesicht und wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus

gebracht. |elz

Grauer Pkw gesucht

Kreis Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht den Fahrer eines grauen Pkw der

am Dienstagmittag on der Ringstraße in Otterberg unterwegs war. Er soll durch

ein Überholmanöver eine Verkehrsgefährdung und einen Unfall verursacht haben.

Der Fahrer soll in einer unübersichtlichen, langgezogenen Rechtskurve mehrere

Fahrzeuge mit stark überhöhter Geschwindigkeit überholt haben. Während dem

Überholvorgang kam ein Fahrzeug entgegen. Nur durch die Vollbremsung der

Fahrerin eines BMW und dem entgegenkommenden Fahrzeug konnte eine Kollision

vermieden werden. Im Anschluss fuhr die Fahrerin des BMW hinter dem grauen Pkw

her, als dieser völlig unvermittelt eine Vollbremsung durchführte. Trotz

ebenfalls eingeleiteter Vollbremsung fuhr die 21-Jährige dem unbekannten Pkw auf

das Heck auf. Im Anschluss entfernte sich der graue Pkw unerlaubt von der

Unfallörtlichkeit Bei dem Wagen soll es sich um einen dunkelgrauen Kleinwagen,

die 21-Jährige vermutete ein Opel Astra, mit KIB-Kennzeichen gehandelt haben.

Die weiteren Ermittlungen laufen. Die Polizei sucht weitere Zeugen und bittet

auch den entgegenkommenden Pkw, ein schwarzer Kombi, sich unter Telefon 0631 369

2150 zu melden. |elz

Heckscheibe eingeschlagen

Kaiserslautern (ots) – Am Dienstagnachmittag ist das Auto einer 31-Jährigen in

der Innenstadt von einem 32-jährigen Mann beschädigt worden, nachdem es zunächst

beinahe zu einem Unfall gekommen war. Die 31-Jährige wollte mit ihrem Pkw vom

Hilgaring kommend nach links in die Altenwoogstraße abbiegen. Aufgrund eines

vorausfahrenden Fahrzeugs konnte sie nicht bei Grün die Kreuzung passieren und

stand mit ihrem Pkw auf dem Fußgängerüberweg. Die Frau legte den Rückwärtsgang

ein, da sie beabsichtigte wieder zurück an die Lichtzeichenanlage zu fahren. In

diesem Augenblick ging der 32-jährige Mann mit seinem Sohn hinter dem Auto

entlang. Er vermutete, dass die Frau ihn nicht sehen würde und schlug mit der

Faust gegen die Heckscheibe, die dabei zerbrach. Der 32-Jährige erlitt durch den

Schlag eine blutende Wunde an seiner rechten Hand. |elz

Auto offen – Geld weg

Kaiserslautern (ots) – Dass er sein Auto unverschlossen abstellte und aus den

Augen ließ, hat einem jungen Mann aus dem Stadtgebiet am Dienstag Ärger

eingebracht. Wie der 23-Jährige später der Polizei meldete, hatte er den Toyota

Yaris am frühen Morgen gegen 5.30 Uhr in der Pirmasenser Straße in Höhe des

Hauses Nummer 50 geparkt und war weggegangen. Als er knapp drei Stunden später

zurückkehrte, fand er das Innere des Wagens durchwühlt vor. Ersten Überprüfungen

zufolge nahmen die Eindringlinge Kleingeld mit, das sie in der Mittelkonsole

fanden. Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. |cri

Spiegel abgetreten

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte Täter haben in der Richard-Wagner-Straße ein

Auto mutwillig beschädigt. Wie der Halter des Renault Modus am Dienstag

anzeigte, wurde an seinem Pkw der Außenspiegel auf der Beifahrerseite

abgetreten. Sachschaden: rund 200 Euro.

Die genaue Tatzeit ist unklar – der in Frage kommende Zeitraum kann lediglich

auf die Tage zwischen Donnerstagnachmittag (14.10.), 16 Uhr, und Montagmorgen

(18.10.), 8 Uhr, eingegrenzt werden. In dieser Zeit stand der Renault in Höhe

des Hauses Nummer 63.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Nummer 0631 / 369 – 2250

gern entgegen. |cri

Polizei zieht Fahrer aus dem Verkehr

Kaiserslautern (ots) – Eine allgemeine Verkehrskontrolle ist einem

E-Scooter-Fahrer am Dienstagvormittag zum Verhängnis geworden. Als Polizeibeamte

den 38-jährigen gegen 11.50 Uhr in der Burgstraße stoppten, fiel ihn das

drogentypische Verhalten des Mannes auf. Ein erster Schnelltest bestätigte den

Verdacht. Deshalb durfte der 38-Jährige nicht mit dem Elektroroller

weiterfahren, sondern musste zwecks Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Den

privaten E-Scooter stellten die Polizisten in der Dienststelle unter. Er kann

nach 48 Stunden wieder ausgehändigt werden – vorausgesetzt der Fahrer ist dann

nüchtern.

Auch am Dienstagabend mussten Polizeibeamte einen E-Scooter-Fahrer aus dem

Verkehr ziehen, weil er unter Drogen stand. Bei der Kontrolle des 24-jährigen

Mannes in der Theodor-Heuss-Straße gegen 20.30 Uhr wurden Auffälligkeiten

festgestellt, die den Drogenkonsum vermuten ließen. Ein Urintest reagierte

positiv; daraufhin musste sich der junge Mann auf der Dienststelle eine

Blutprobe entnehmen lassen. Weitere Konsequenzen folgen – je nach Ergebnis der

Blutuntersuchung.

