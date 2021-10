Brandstifter durch Halloweenmaske überführt

Kandel (ots) – Am Montag 18.10.2021 gegen 21:00 Uhr wurde durch eine Streife der Bundespolizei am Bahnhof Kandel ein 30-jähriger Deutscher kontrolliert, welcher eine auffällige Halloweenmaske bei sich führte. Auf Nachfrage was er mit der Maske vorhabe, äußerte der Mann, dass er gerne Menschen erschrecken würde. Den Beamten kam das seltsam vor, weshalb sie intuitiv die Personaldaten des “Halloweenschrecks” notierten.

Bereits eineinhalb Stunden später sollte sich ihr Bauchgefühl bestätigen. Die Kollegen der Polizei Wörth werteten Videomaterial des gleichen Abends aus, welches die Brandstiftung an einem Kiosks auf dem Edeka Parkplatz in Kandel aufgezeichnet hatte. Klar erkennbar war, dass der dort zündelnde Täter eine Halloweenmaske trug.

Die Bundespolizisten trafen die Kollegen der örtlichen Polizei am Tatort und konnten den Täter zweifelsfrei als den Mann aus ihrer vorherigen Kontrolle identifizieren. Außer der Halloweenmaske passten auch Bekleidung und Statur des Feuerteufels und so konnte der Fall in gerade mal 3 Stunden aufgeklärt werden. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Brandstiftung.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Dreiste Ladendiebin

Lingenfeld (ots) – Ein besonders dreister Ladendiebstahl ereignete sich Dienstag 19.10.2021 in einem Supermarkt in der Robertsauer Straße in Lingenfeld. Die 26-jährige Diebin füllte ihren Einkaufswagen und schob diesen dann, ohne zu bezahlen, durch eine Tür in der Gemüseabteilung auf den Parkplatz.

Ein Zeuge verständigte umgehend einen Marktmitarbeiter, der die Diebin zur Rede stellen wollte. Sie flüchtete mit einem PKW, konnte kurz später aber von der alarmierten Polizei kontrolliert werden. Im Fahrzeug fanden die Beamten die entwendeten Waren aus dem Supermarkt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Unter Drogeneinfluss zur Dienststelle gefahren

Germersheim (ots) – Am Dienstag 19.10.2021 forderte eine 56-jährige Autofahrerin ihr Schicksal zu sehr heraus. Sie fuhr gegen 16 Uhr mit ihrem PKW auf die Dienststelle, um eine Auskunft zu einem zurückliegenden Fall zu erhalten. Die Polizisten stellten schnell fest, dass sie offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Ein Urintest erhärtete diesen Verdacht. Nachdem ihr eine Blutprobe entnommen wurde, musste sie den Heimweg zu Fuß antreten. Auf sie kommt nun ein Bußgeld von mindestens 500 Euro zu.

Kontrollstelle

Neulauterburg (ots) – Am Dienstag 19.10.2021 von 14-20:00 Uhr wurde in der Hagenbacher Straße in Neulauterburg eine Kontrollstelle eingerichtet. Es wurde der Fahrzeugverkehr in beide Fahrtrichtungen, von Frankreich kommend und in Richtung Frankreich, kontrolliert. Hauptzielrichtung der Kontrollen war es, Fahrzeugführer festzustellen, welche sich unter dem Einfluss berauschender Mittel wie Alkohol oder Drogen befanden. Weiterhin diente die Kontrollstelle der Bekämpfung der Eigentumskriminalität.

Insgesamt wurden 76 Fahrzeuge einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hiervon konnte bei acht Fahrzeugführern der Verdacht gewonnen werden, dass sie unter dem Einfluss berauschender Mittel standen. Ihnen wurden vor Ort Blutproben entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Bei einem Fahrzeugführer wurde aufgrund seines grenzwertigen Alkoholspiegels die Weiterfahrt untersagt. Zwei weitere Fahrzeugführer hatten keine gültige Fahrerlaubnis.

Gegen die 10 Fahrzeugführer wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Führerscheine und die Fahrzeugschlüssel der betroffenen Fahrzeugführer wurden präventiv sichergestellt.

Einbruch in Vereinsheim

Schwegenheim (ots) – Am Sonntag 17.10.2021 brachen bislang unbekannte Täter zwischen 02-10 Uhr in ein Vereinsheim in der Straße Am Bahndamm in Schwegenheim ein. Dort entwendeten sie Gegenstände im Wert von ca. 2.500 Euro.

Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Germersheim unter 07274/9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.