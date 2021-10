Motorradfahrerin stürzt bei Bremsung

Ludwigshafen-Maudach (ots) – Am Dienstagvormittag 19.10.2021 verletzte sich eine Motorradfahrerin aufgrund einer starken Bremsung im Bereich der Mittelstraße/Silgestraße. Die Bremsung war erforderlich, weil sie einen weiteren Verkehrsteilnehmer übersah. Sie stürzte mit dem Kraftrad und zog sich leichte Verletzungen zu.

Der weitere Verkehrsteilnehmer blieb unverletzt und dessen Auto überstand den Unfall unbeschadet. Der Sachschaden an Motorrad und Helm wird auf ca. 1.000 Euro.

Autoaufbruch

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Unbekannte Täter brachen am Dienstag 19.10.2021 zwischen 13-22:40 Uhr ein Auto auf, welches in der Semmelweisstraße parkte. So konnte sich Zugang zum Fahrzeuginnenraum verschafft werden. Da keine Wertgegenstände im Auto waren, wurde nichts gestohlen.

Die Polizei sucht Zeugen, die etwas in Bezug auf den Autoaufbruch beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Balkonbrand in der Sternstraße

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Folgemeldung – Brandermittler der Kriminalpolizei Ludwigshafen haben den Brandort untersucht. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung oder einen technischen Defekt konnten nicht erlangt werden. Der Brand auf dem Balkon dürfte, nach derzeitigem Ermittlungsstand, durch den fahrlässigen Umgang mit einer Zigarette durch eine Bewohnerin verursacht worden sein.

Unfall auf der B44

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 19.10.2021 kam es um 10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B44. Ein 33-jähriger Verkehrsteilnehmer musste bremsen, ein 59-Jähriger bemerkte dies zu spät und fuhr auf.

Aufgrund des Unfalls wurde der 33-Jährige leicht verletzt. Es kam bei beiden Autos zu einem Sachschaden in Höhe von 7.000 Euro.

Erneute Motorrollerdiebstähle

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Von Montag 18.10.2021 auf Dienstag 19.10.2021 wurden in Ludwigshafen erneut zwei Motorroller gestohlen. Unbekannte entwendeten in der Nacht zwischen 19:00 Uhr und 17:00 Uhr in der Nietzschestraße und zwischen 23:30 Uhr und 11:00 Uhr in der Erasmus-Bakke-Straße einen Motorroller, die jeweils an den Straßen abgestellt waren. Derzeit ist unklar, ob ein Tatzusammenhang besteht.

Die Polizei sucht Zeugen, die etwas in Bezug auf die Rollerdiebstähle beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1,

Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Einbruch in Wohnhaus

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Unbekannte brachen in der Nacht von Montag 18.10.2021 auf Dienstag 19.10.2021 in ein Wohnhaus im Bereich der Rohrlachstraße ein. Aus dem Haus wurde Schmuck in noch unbekannter Höhe entwendetet.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Enkeltrick bringt Mann um sein Geld und wertvolle Münzen

Ludwigshafen (ots) – Ein älterer Mann aus der Gartenstadt wurde Dienstag 19.10.2021, Geschädigter eines Betrugs. Mit einem Schock-Anruf gab eine Anruferin an, die Enkelin hätte eine Straftat begangen und solle nun ins Gefängnis. Dies sei nur abzuwenden, indem er eine Kaution zahle. Der Rentner solle das Geld bereithalten, eine Botin würde es abholen kommen. Es kam tatsächlich zur Übergabe von Bargeld und Münzen im unteren fünfstelligen Wert.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht selber mit Namen melden. Raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann.

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen lange bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehende Personen.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen.

Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

Sind Sie bereits Opfer eines Enkeltricks geworden, zeigen Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an. Dies kann der Polizei helfen, Zusammenhänge zu erkennen, andere Personen entsprechend zu sensibilisieren und die Täter zu überführen.

Lassen Sie Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen (aus Herta Schmidt wird beispielsweise H. Schmidt). So können die Täter Sie gar nicht mehr ausfindig machen. Zum Ändern eines Telefonbucheintrags wenden Sie sich an die Telekom.

Bewahren Sie Ihre Wertsachen, z.B. höhere Geldbeträge und andere Wertgegenstände nicht zuhause auf, sondern auf der Bank oder im Bankschließfach.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Geben Sie Einbrechern keine Chance – Ihre Polizei gibt Tipps für ein sicheres Zuhause

Ludwigshafen (ots) – Die Tage werden kürzer, es wird wieder früher dunkel. Für Einbrecher ergeben sich damit wieder mehr gute Gelegenheiten, unbehelligt zu Werke zu gehen. Ihre Polizei hat natürlich Tipps für Sie, wie Sie Ihr Zuhause gegen Einbrüche schützen können.

Die Experten der polizeilichen Kriminalprävention des Polizeipräsidiums Rheinpfalz informieren Sie am kommenden Mittwoch 27.10.2021 von 15-16:00 Uhr, zum Thema Einbruchsschutz.

In einer Onlineveranstaltung erhalten Sie wichtige Informationen, wie Sie Ihr Zuhause vor Einbrecher schützen können und wie Sie sich am besten verhalten. Die Teilnahme ist kostenlos, die Teilnehmerzahl ist auf 100 Personen begrenzt. Eine Anmeldung ist unter https://s.rlp.de/einbruchsschutz möglich.

Für eine Teilnahme werden ein PC oder ein mobiles Endgerät sowie eine stabile Internetverbindung (mind. 6.000 k/bits) sowie ein aktueller Browser benötigt.

Falscher Polizeibeamter erbeutet Bargeld

Ludwigshafen (ots) – Eine 81-Jährige aus Ludwigshafen wurde am Dienstag 19.10.2021 von einem angeblichen Polizeibeamten angerufen. Er teilte ihr mit, dass ihr Geld nicht mehr sicher auf der Bank sei. Die Polizei würde das Geld nun sicher verwahren, bis die Gefahr gebannt wäre. Daraufhin händigte die Seniorin einem männlichen Abholer insgesamt 22.000 Euro Bargeld aus.

Zu einer weiteren Tat kam es bei einer 58-Jährigen aus Ludwigshafen. Dort meldete sich am Dienstag 19.10.2021 ebenfalls ein Polizeibeamter per Telefon und gab an, dass ihre Tochter in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen wäre und nun eine Kaution in Höhe von 80.000 Euro fällig sei. Die 58-Jährige erkannte den Betrug und beendete das Gespräch.

Insgesamt registrierte die Polizei 4 Anrufe von falschen Polizeibeamten im Stadtgebiet.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. Das machen nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, fragen Sie bei Ihrer Polizeidienststelle nach. Benutzen Sie hierfür nie die Rückruffunktion Ihres Telefons, sondern wählen Sie die Nummer selbst.

Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie diese im Zweifelsfall selbst wählen können.

Wenn Sie auch einen verdächtigen Anruf erhalten haben, melden Sie dies bei Ihrer Polizeidienststelle.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.