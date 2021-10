FD

Doppeltes Pech bei Auffahrunfall

Ebersburg – Am Montag (18.10.) kam es gegen 11:15 Uhr zu einem Auffahrunfall bei dem ein Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro entstand. Ein 75-jähriger Mercedes-Fahrer aus Ebersburg setzte in der Straße Mittbach, ohne auf den Verkehr zu achten, zurück und fuhr so auf den Mercedes eines dahinter wartenden 24-Jährigen aus Fulda auf. Bei der Unfallaufnahme wurde bekannt, dass der 24-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Dies wurde durch die aufnehmenden Beamten beanzeigt.

Unfall bei Fahrstreifenwechsel

Eichenzell – Am Montag (18.10.) kam es gegen 9:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 27 bei dem ein Sachschaden in Höhe von circa 9.300 Euro entstand. Eine 35-jährige Skoda-Octavia-Fahrerin aus Eichenzell befuhr den Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle Eichenzell-Löschenrod in Fahrtrichtung Fulda. Als sie auf den rechten und direkt danach auf den linken Fahrstreifen wechselte, übersah sie einen sich von hinten, auf dem linken Fahrstreifen nähernden 33-jährigen VW-Golf-Fahrer aus Motten. Dieser konnte nicht mehr ausweichen und touchierte den Skoda. Der VW Golf wurde anschließend gegen die Mittelleitplanke gedrückt und kam dann zu Stehen. Der 33-jährige Fahrer wurde leicht verletzt.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg – Ein Rotenburger Pkw-Fahrer hatte sein Fahrzeug, einen grauen VW Kombi, am Dienstag (19.10.) in der Zeit von 15 bis 16 Uhr ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Mündershäuser Straße geparkt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß im Vorbeifahren gegen den linken Außenspiegel des geparkten Pkw. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 100 Euro zu kümmern. Hinweise erbeten unter 06623-937-0. Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

VB

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Homberg – Am Sonntag (17.10.), gegen 12 Uhr, parkte ein 49-jähriger Homberger seinen blauen Renault vor seinem Wohnhaus in der „Schloßstraße“. Als er gegen 14 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er eine Beschädigung im hinteren rechten Bereich. Vermutlich touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer das Fahrzeug beim Abbiegen und entfernte sich dann von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern. Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Körperverletzung in Einkaufszentrum

Fulda – Eine 40-jährige Mitarbeiterin eines Einkaufszentrums in der Straße „Am Rosengarten“ forderte am Dienstagabend (19.10.), gegen 18.30 Uhr, einen unbekannten Mann auf, das Geschäft zu verlassen. Dem Kunden wurde bereits zuvor mündlich Hausverbot erteilt. Allerdings kam der Unbekannte der Bitte der Mitarbeiterin nicht nach, fing stattdessen an, diese zu beleidigen. Auch ein 39-jähriger Mitarbeiter sowie eine 24-jährige Mitarbeiterin wurden durch den Unbekannten beschimpft. Die 24-Jährige wurde zusätzlich mit einem Plastikteil eines Aufstellers beworfen und dadurch leicht am Kopf verletzt.

Der unbekannte Mann verließ schließlich das Einkaufszentrum in Richtung Königstraße/Löherstraße und wird von den Geschädigten wie folgt beschrieben: 34 bis 40 Jahre alt, circa 185 Zentimeter groß, osteuropäisches Erscheinungsbild, athletische Statur, deutsch-russischer Akzent, eine Narbe an der rechten Wange. Er trug zur Tatzeit eine dunkle Jacke sowie eine Basecap.

Wer Hinweise zum Unbekannten geben kann oder etwas beobachtet hat, wendet sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von E-Scooter

Hünfeld – Aus einer Garage in der Strößerstraße wurde auf bislang unbekannte Weise zwischen Montagabend (18.10.) und Dienstagmorgen (19.10.) ein E-Scooter gestohlen. Das schwarze Elektrokleinstfahrzeug des Herstellers Ninebot (Modell MI Scooter Pro 2) mit dem Kennzeichen „217PNN“ hat einen Wert von rund 580 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Tretroller entwendet

Fulda – Ein unbekannter junger Mann versuchte Sonntagnacht (17.10.), gegen 3 Uhr, an einem Mehrfamilienhaus in der Max-Will-Straße hochzuklettern. Nachdem er von einem Bewohner des Hauses angesprochen wurde, schnappte sich der Jugendliche einen Tretroller, der hinter einer Gartenhütte auf dem Grundstück stand, und fuhr davon. Der weiße Roller mit blauen Streifen hat einen Wert von rund 60 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Wohnungseinbruch in Dirlos

Künzell – Unbekannte Täter sind Dienstagnacht (19.10.), gegen 1.15 Uhr, in ein Wohnhaus in der Laurentiusstraße im Ortsteil Dirlos eingebrochen. Nachdem erste Einbruchsversuche scheiterten, die einen erheblichen Schaden verursachten, gelangen die Unbekannten schließlich durch das Aufhebeln der Terrassentür ins Innere. Sie durchsuchten das Wohnhaus und stahlen Schmuck und Bargeld im Wert mehrerer hundert Euro. Zurück ließen die Langfinger einen Gesamtsachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Bahnschranke beschädigt – Bundespolizei sucht Zeugen

Großenlüder (Landkreis Fulda) (ots) – Am Dienstagvormittag (19.10.) befuhr ein

bislang Unbekannter den Bahnübergang am Bahnhof Großenlüder trotz sich

schließenden Schrankenbaums. Durch dieses vor allem leichtsinnige Manöver wurde

der Schrankenbaum stark beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 2000,-

EUR. Die Tat ereignete sich zwischen 09:45 Uhr – 10:00 Uhr. Die

Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich bei der

Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Telefonnummer 0561 81616-0 zu melden

oder über www.bundespolizei.de.

Zeugen nach Raub im Bahnhof Fulda gesucht

Fulda (ots) – Opfer eines Raubes im Bahnhof Fulda wurde gestern Vormittag

(19.10.) gegen 11 Uhr eine 74-jährige Frau aus Seligenstadt. Ein bislang

Unbekannter rempelte die Frau auf dem Bahnsteig 1 so heftig an, dass sie mit

ihrer mitgeführten Handtasche zu Boden fiel. Der Täter entwendete daraufhin die

mitgeführte Brieftasche der Geschädigten und flüchtete in Richtung Busbahnhof.

Bei dem Sturz verletzte sich die 74-Jährige schwer am Handgelenk und kam

anschließend mit dem Rettungswagen in ein Fuldaer Krankenhaus.

Personenbeschreibung: Nach Angaben der 74-Jährigen soll der Mann dunkle, kurze

Haare gehabt haben. Er trug dunkle Kleidung und war Brillenträger. Weitere

Angaben zur Person liegen nicht vor.

Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeipräsidium Osthessen. Wer Angaben zu

dem Fall machen kann, wird gebeten, sich bei der Landespolizei in Fulda unter

der Telefonnummer 0661 105-0 oder bei der Bundespolizeiinspektion Kassel unter

der Telefonnummer 0561 81616-0 zu melden.

Brand auf Firmengelände

Alsfeld – Auf einem Firmengelände in der Georg-Dietrich-Bücking-Straße kam es in der Nacht zu Dienstag (19.10.), gegen 1.15 Uhr, zu einem Brand, bei dem insgesamt vier Fahrzeuge beschädigt wurden. Nach derzeitigem Kenntnisstand fing eine Mercedes A-Klasse Feuer. Sowohl die rechts daneben geparkten Fahrzeuge, eine Kehrmaschine sowie ein Krankentransportwagen, und ein linksseitig abgestellter Anhänger wurden durch den Brand beschädigt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 32.000 Euro. Die Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung

Schotten – Den linken Außenspiegel eines weißen BMW 120i traten Unbekannte in der Nacht zu Montag (18.10.) ab. Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Hinterhof in der Marktstraße. Der entstandene Schaden beträgt etwa 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verwenden verfassungswidriger Zeichen

Mücke – Unbekannte bemalten in der Zeit von Donnerstag (07.10.) bis Sonntag (10.10) mehrere Steine vor einer Kirche in der Heegstraße mit verfassungswidrigen Zeichen. Die Steine und wasserfesten Stifte waren zuvor durch die Kirchengemeinde als Malangebot für Kinder und Jugendliche ausgelegt worden. Insgesamt entstand Sachschaden von etwa 80 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Geldbeutel gestohlen

Bad Hersfeld – Unbekannte stahlen am Dienstagvormittag (19.10.), gegen 10:30 Uhr, in einem Lebensmittelgeschäft in der Homberger Straße eine schwarze Ledergeldbörse. Der Eigentümer des Portemonnaies hatte dieses im Anschluss an seinen Einkauf kurzzeitig im Kassenbereich abgelegt. In dieser Zeit griffen die Langfinger unbemerkt zu und flüchteten unerkannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch

Bad Hersfeld – Ein Kindergarten in der Straße „Am Helfersgrund“ wurde am Dienstagabend (19.10.), gegen 18:15 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Die Einbrecher hebelten an mehreren Fenstern und verursachten hierdurch Sachschaden von rund 1.500 Euro. Anschließend flüchteten die Unbekannten, ohne in das Innere des Objekts gelangt zu sein. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch

Bad Hersfeld – Unbekannte brachen am Dienstagmittag (19.10.), in der Zeit zwischen 11 Uhr und 12 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Straße „Im Zinkengraben“ ein. Durch Aufhebeln der Eingangstür gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten, aus denen sie Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von mehreren hundert Euro entwendeten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Feuerwehreinsatz bei Firma Hochwald Foods – Kühlmittel ausgetreten

Seit Mittwochmorgen, 04.00 Uhr, kommt es zu einem Feuerwehreinsatz bei der Firma Hochwald Foods in Hünfeld. Auf Grund eines technischen Defektes ist Kühlmittel aus einem Produktionsbehälter ausgetreten. Die Feuerwehr hat den Austritt des Kühlmittels bereits unterbunden. Mitarbeiter der Firma Hochwald wurden nicht verletzt. Zwei Feuerwehrleute wurden vorsorglich in die Helios Klinik nach Hünfeld verbracht, da diese mit dem Kühlmittel in Berührung kamen. Wie lange der Einsatz nach andauert ist ungewiss, da die Feuerwehr noch weitere Überprüfungen und Reinigungsmaßnahmen durchführt. Hierfür wurde die Ströherstraße gesperrt. Für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr. Bei Vorliegen weiterer Informationen wird nachberichtet.

Drei Verletzte bei Unfall – Lastzug flüchtig

Am Dienstagabend, um 22:12 Uhr, ereignete sich auf der A 4, zwischen der Anschlussstelle Bad Hersfeld und dem Autobahndreieck Kirchheim eine Verkehrsunfall, bei dem fünf Fahrzeug beteiligt waren und drei Personen leicht verletzt wurden. Zudem entstand Sachschaden von etwa 59.000 Euro. Auf dem dreispurigen Streckenabschnitt beabsichtigte der Fahrzeugführer eines Lastzuges einen vor ihm fahrenden Lastkraftwagen zu überholen und wechselte auf den zweiten Fahrstreifen. Bei diesem Spurwechsel kam er aus unbekannten Gründen mit seinem Lastzug teilweise auch auf den dritten Fahrstreifen. Ein sich zu diesem Zeitpunkt auf dem dritten Fahrstreifen, schnell nähernder 25-jähriger Fahrzeugführer eines BMW X3 aus dem Hochtaunuskreis musste daraufhin nach links ausweichen, um eine Kollision mit dem Lastzug zu verhindern. Dadurch verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dort befindlichen Betonschutzwand. Der Pkw wurde abgewiesen und schleuderte im weiteren Verlauf quer über die gesamte Fahrbahn. Hierbei erfasste er ein weiteres, auf dem ersten Fahrstreifen fahrendes, Fahrzeug der Marke Volvo V60, welches von einem 62-jährigen Fahrzeugführer aus dem Landkreis Uelzen geführt wurde. Der BMW X3 überschlug sich mehrfach, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und im angrenzenden Grünstreifen zur Endlage. Der Volvo V60 geriet daraufhin seinerseits ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er ebenfalls im Grünstreifen zum Stehen kam. Zwei nachfolgende Fahrzeugführer – ein 25-jähriger aus dem Kreis Hersfeld/Rotenburg und ein 34-jähriger polnischer Staatsangehöriger – fuhren über die auf der Fahrbahn liegenden Trümmerteile und beschädigten sich dabei ihre Fahrzeuge.

Bei dem Unfallgeschehen wurde die 23-jährige Mitfahrerin des Pkw BMW X3 aus dem Hochtaunuskreis leicht verletzt. Zudem wurde der Fahrzeugführer des Volvo V60 sowie dessen 59-jähriger Beifahrer, beide aus dem Landkreis Uelzen, leicht verletzt. Die beiden Mitfahrer der jeweiligen Fahrzeuge wurden durch alarmierte Rettungswagen zu weiteren ärztlichen Untersuchungen vorsorglich ins Klinikum nach Bad Hersfeld verbracht. Beide Personen konnten das Klinikum nach Abschluss der ärztlichen Untersuchungen wieder verlassen. Der unfallverursachende Lastzug war nicht in die Kollision mit den anderen Fahrzeugen verwickelt, blieb bei dem Unfallgeschehen unbeschädigt und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle in unbekannte Richtung. Über den flüchtigen Lastzug ist derzeit nur bekannt, dass es sich um einen weißen Lkw mit weißem Anhänger handeln soll.

Die Feuerwehr Bad Hersfeld war zum Zweck der Absicherung der Unfallstelle und Reinigung der gesamten Fahrbahn im Einsatz.

Der BMW X3 und der Volvo V60 war aufgrund ihrer Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die rechte Fahrspur der Bundesautobahn 4 in westlicher Fahrtrichtung musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung in der Zeit von 22:30 – 00:30 Uhr gesperrt werden. Aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens kam es zu keinerlei Verkehrsbeeinträchtigungen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang und dem flüchtigen Lastzug an die Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/50880 oder an jeden andere Polizeidienststelle.

Festnahme nach Verkehrsunfall

Ein Leichtverletzter, mindestens 5000,- Euro Sachschaden und eine Festnahme lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Dienstagmorgen, gegen 05:30 Uhr, auf der A 7 bei Fulda. Ein 26-Jähriger mit tadschikischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland war mit seinem BMW zwischen den Anschlussstellen Fulda-Nord und Hünfeld/Schlitz auf dem linken Fahrstreifen in nördlicher Richtung unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache mit der linksseitigen Betonschutzwand kollidierte, von dort abprallte und in der Folge mit dem Auflieger eines auf dem rechten Fahrstreifen befindlichen Sattelzugs seitlich zusammenstieß. Danach wurde der Wagen nach rechts auf den Standstreifen geschleudert, wo er nach einer Kollision mit der Schutzplanke zum Stillstand kam. Der Pkw des jungen Mannes wurde dabei völlig zerstört. Er selbst zog sich nur leichte Verletzungen zu, die im Krankenhaus ambulant versorgt wurden. Der beteiligte Sattelzug entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und flüchtete nach einem kurzen Stopp in ca. 500 m Entfernung auf der A 7 in Richtung Kassel. Nach ihm wird derzeit noch gefahndet. Im Rahmen der Ermittlungen stellten die aufnehmenden Beamten der Polizeiautobahnstation Petersberg fest, dass sich der BMW-Fahrer illegal in Deutschland aufhielt, mutmaßlich nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und er möglicherweise unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Da er zudem mit zwei Haftbefehlen zur Fahndung ausgeschrieben war, wurde er nach Durchführung der angeordneten Blutentnahme in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Während der polizeilichen Maßnahmen und Bergungsarbeiten an der Unfallstelle kam es zu keinerlei Beeinträchtigungen des Verkehrs. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0661/969560 an die Polizeiautobahnstation Petersberg zu wenden.

BAB 4 – Zu schnell im Kurvenbereich – PKW schleudert in Mittelschutzplanke. Fahrzeugführer verletzt – Rettungsdienst im Einsatz

Am Dienstag, 19.10.2021, kam es gegen 16:05 Uhr auf der BAB 4, zwischen der Anschlussstelle Bad Hersfeld und dem Autobahndreieck Kirchheim, Gemarkung Kirchheim, Fahrtrichtung Westen, zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzen Person und einem beteiligten Fahrzeug. Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 32 -jähriger PKW- Fahrer aus Eisenach mit seinem PKW Peugeot den mittleren Fahrstreifen der Bundesautobahn 4 in Fahrtrichtung Kirchheim. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet der 32- jährige PKW Fahrer ins Schleudern und stieß mit der Fahrzeugfront 2 Mal gegen die Beton- Mittelschutzplanke. Der PKW kam im Anschluss auf dem mittleren Fahrstreifen zu Stehen. Nach Eintreffen des DRK- Rettungsdienstes sowie eines Notarzteinsatzfahrzeuges an der Unfallstelle wurde der Fahrzeugführer ärztlich versorgt und zur weiteren Behandlung in das Klinikum Bad Hersfeld verbracht.

Die Anfahrt der Rettungskräfte gestaltete sich aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens schnell und einfach.

Aufgrund der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen mussten der linke und der mittlerer Fahrstreifen der BAB 4 in Fahrtrichtung Kirchheim für ca. 60 Minuten gesperrt werden.

Eine Rundfunkwarnmeldung wurde veranlasst.

Gegen 17:30 Uhr konnte die Sperrung der beiden Fahrstreifen wieder aufgehoben werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 5000,-EUR geschätzt.