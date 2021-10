Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Unfallflucht: Wer hat etwas gesehen? – Offenbach

(ar) 3.000 Euro Sachschaden wurden in der Herderstraße an einem Mercedes verursacht. Von Montag, 14 Uhr bis Dienstag, 17.30 Uhr stand der blaue Kombi am Fahrbahnrand auf Höhe der Hausnummer 8. Ein unbekanntes Fahrzeug, mit weißem Lack, ist offenbar in die Fahrerseite der B-Klasse gefahren und hat den Kotflügel stark beschädigt. Die Polizei fragt nun: Wer hat den Unfall gesehen? Zeugen wenden sich bitte an die Ermittler der Unfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Unbekannter fährt Corsa an und flieht / Polizei sucht Zeugen – Obertshausen

(ar) Am Dienstagmorgen stellte eine Frau aus Obertshausen fest, dass ihr Opel über Nacht angefahren wurde. Sie stellte ihr Fahrzeug mit OF-Kennzeichen am Montagabend, gegen 20.30 Uhr in der Beethovenstraße, auf Höher der 10er Hausnummern, in eine Parkbucht. Als sie am nächsten Morgen, gegen 8.50 Uhr, zu ihrem schwarzen Auto zurückkehrte, bemerkte sie den Schaden von etwa 800 Euro auf der Fahrerseite. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Heusenstamm unter Rufnummer 06104 6908-0 zu melden.

BMW touchiert Mann und flüchtet / Zeugensuche – Dreieich/Sprendlingen

(as) Die Polizei ermittelt derzeit wegen einer Unfallflucht, die sich am Dienstagabend gegen 20.25 Uhr ereignet hat. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein schwarzer BMW Kombi, besetzt mit zwei männlichen kurzhaarigen Personen den Lacheweg in Richtung Odenwaldstraße. In Höhe der Hausnummer 7 überquerte ein 34-Jähriger die Fahrbahn. Der Fahrer des BMW übersah offenbar den Fußgänger und touchierte mit seinem linken Außenspiegel die rechte Körperseite des Mannes. Anschließend entfernte er sich vom Unfallort ohne sich um den Mann zu kümmern, der leicht verletzt ins Krankenhaus kam. Die Verkehrsunfallfluchtgruppe hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Vermeintlicher Autoteile-Dieb vorläufig festgenommen – Egelsbach

(fg) Einen vermeintlichen Autoteile-Dieb meldete ein Zeuge am Dienstagabend bei der Polizei, die kurze Zeit später einen 19-Jährigen vorläufig festnahm. Der Tatverdächtige soll zuvor, gegen 20.30 Uhr, mit einem Trennschleifer an einem in der Kurt-Schumacher-Straße geparkten abgemeldeten Opel Corsa versucht haben, Teile der Auspuffanlage abzutrennen. Im Zuge der unmittelbar eingeleiteten Fahndung nahmen Beamte der Polizeistation Langen den mutmaßlichen Dieb fest. Der 19-Jährige musste mit auf die Polizeistation, ehe er wieder entlassen wurde. Der am Opel entstandene Sachschaden wird auf rund 150 Euro geschätzt. Auf den 19-Jährigen kommen nun entsprechende Strafverfahren zu. Die Kriminalpolizei sucht weitere Zeugen des Tatgeschehens und bitte diese, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Nach Leichenfund: Kripo sucht weiterhin Zeugen, nun mit Bild des weißen Trekkingrades – Rodgau / Jügesheim

(fg) Die Kriminalpolizei in Offenbach wendet sich mit einem erneuten Zeugenaufruf an die Bevölkerung. Nachdem Passanten am 14. Oktober eine leblose Person am Straßenrand liegend in der Gratian-Grimm-Straße in Jügesheim aufgefunden hatten (wir berichteten), wird nun ein Bild von dem Trekkingrad, das neben dem Mann lag, veröffentlicht.

Die Kripo erhofft sich hierdurch erneut Hinweise zu dem bislang nicht identifizierten Mann.

Die aufgefundene Person wird wie folgt beschrieben:

schlanke Statur

etwa 1,80 Meter groß

circa 60 Jahre alt

weiße mittellange Haare

Schnauzbart

Der Mann trug eine braune Jacke, eine blaue Jeans und ein weiß-blau kariertes Hemd. Zudem führte er das weißes Trekkingrad mit sich.

Die Kriminalpolizei geht weiterhin von einem Alleinunfall aus. Hinweise auf eine Beteiligung eines anderen Verkehrsteilnehmers gibt es nicht.

Die Beamtinnen und Beamten des Fachkommissariats 11 fragen nochmals:

Wer kann Hinweise zu der beschriebenen Person geben? Wer hat den Mann mit dem Fahrrad im Raum Rodgau in den vergangenen Wochen wahrgenommen? Wer kennt das weiße Trekkingrad?

Hinweise werden unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegengenommen.

Mehrere Gullideckel herausgehoben: Wurde dadurch jemand geschädigt oder gefährdet? – Langen

(lei) In der Konrad-Adenauer-Straße, in Höhe der Hausnummern 37 bis 41 sowie an der Ecke „Am Schleifweg“, haben Unbekannte am Montagabend ein halbes Dutzend Gullideckel entfernt und neben die Ablaufschächte gelegt. Gegen 21.30 Uhr meldete ein Zeuge die geöffneten Abflussgitter den Langener Ordnungshütern, welche die sie daraufhin wieder verschlossen. Bislang liegen der Polizei weder Hinweise auf die Verursacher noch auf etwaige geschädigte Verkehrsteilnehmer vor. Die Polizei schließt jedoch nicht aus, dass es durch die insgesamt sechs offenen Schächte dennoch zu brenzligen Situationen gekommen sein könnte, sie ermittelt daher wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. „Ein solches Handeln ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat“ stellt Detlef Krüger, Dienststellenleiter der Polizeistation Langen, heraus und ergänzt: „Daraus können nicht nur gravierende Fahrzeugschäden resultieren, sondern auch Menschen verletzt werden – im schlimmsten Fall sogar tödlich.“ Zeugen und möglicherweise gefährdete beziehungsweise geschädigte Verkehrsteilnehmer melden sich bitte bei der Polizeistation Langen unter der Rufnummer 06103 9030-0.

Bereich Main-Kinzig

7.000 Euro Schaden bei Unfall mit Müllauto – Gelnhausen

(as) Auf etwa 7.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, der am Dienstagnachmittag bei einem Unfall im Franziskanerweg entstanden ist. Der 39-jährige Fahrer eines Müllautos war gegen 13.15 Uhr beim Rückwärtsfahren gegen den Mercedes einer 72-Jährigen gestoßen, offenbar aus Unachtsamkeit. Dabei wurden die Motorhaube und die Stoßstange der A-Klasse stark eingedrückt. Verletzt wurde jedoch niemand.

Schneller Fahndungserfolg: 28-Jähriger nach Raub festgenommen und in Haft – Großkrotzenburg

(fg) Einen schnellen Fahndungserfolg verbuchten Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Großauheim am Montagvormittag, nachdem sie einen Mann, der zuvor einen Raub am Bahnhof in Großkrotzenburg begangen haben soll, vorläufig festnahmen. Gegen 8.15 Uhr alarmierte eine 38 Jahre alte Frau die Polizei und gab an, soeben an der Rückseite des Bahnhofs von einem Unbekannten unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe ihres gesamten Geldes aufgefordert worden zu sein. Nachdem die 38-Jährige ihr Geld herausgegeben hatte, informierte sie umgehend die Polizei und übermittelte eine detaillierte Personenbeschreibung. Der Räuber sei etwa 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, habe mittelbraune kurze Haare und eine sportliche Figur. Er soll eine blaue Arbeitshose getragen haben. Daraufhin machten sich gleich mehrere Streifen auf den Weg in Richtung des Tatorts. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung gelang es der Polizei, den mutmaßlichen Täter in der Nähe des Bahnhofs vorläufig festzunehmen. Eine weitere Streife fand das vermeintliche Raubgut in einem Mülleimer. Die Großkrotzenburgerin blieb unverletzt.

Es folgten intensive Ermittlungen des Fachkommissariats 11 der Hanauer Kriminalpolizei, sodass sich der Tatverdacht gegen den 28-Jährigen erhärtete und dieser auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hanau am Dienstagmittag zur richterlichen Vorführung gebracht wurde. Es erging Untersuchungshaftbefehl wegen Verdachts des Raubes und der 28-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Hanauer Kriminalpolizei dauern an.