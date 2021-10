Bundespolizei Frankfurt nimmt Handydieb fest

Frankfurt am Main (ots) – Am Dienstagmorgen, 19. Oktober 2021 konnten Beamte der

Bundespolizei einen 25-jährigen Mann nach einem Taschendiebstahl festnehmen.

Dieser hatte zuvor einer 73-jährigen Frau im Regionalexpress (RE) auf der Fahrt

von Hanau nach Fulda, die Geldbörse, ein Kreditkartenetui samt Inhalt, sowie ein

hochwertiges Mobiltelefon entwendet. Die Frau bemerkte hiervon zunächst nichts,

da sie während der Tathandlung schlief. Nachdem die Frau den Diebstahl

feststellte, erstattete sie Strafanzeige bei der Bundespolizei in Fulda.

Dass sich der mutmaßliche Täter in einem Zug in Richtung Frankfurt am Main

befunden hat, ergab eine durchgeführte Handyortung. Dadurch ist es den

Beamtinnen und Beamten der Bundespolizei Frankfurt am Main gelungen, den

25-jährigen Täter zu lokalisieren und in der Mainmetropole festzunehmen.

Der Mann wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Frankfurter Polizei nimmt mutmaßlichen Drogendealer fest

Frankfurt (ots) – (em) Montagnachmittag (18.10.2021) hat die Frankfurter Polizei

einen mutmaßlichen Drogendealer, 53 Jahre alt, festgenommen. Kurz davor hatte er

versucht sich des Kokains zu entledigen; ohne Erfolg.

Gegen 16.15 Uhr führte die Frankfurter Polizei in einer Spielothek in der

Niddastraße Kontrollen durch. Als die Beamten die Örtlichkeit betraten, warf ein

Mann kurzerhand etwas hinter die Theke. Wie sich kurz darauf herausstellte,

handelte es sich hierbei um mehrere Plomben mit insgesamt mehr als 14,5 Gramm

Kokain. Die Polizisten stellten die Drogen sicher und nahmen den 53-jährigen

Tatverdächtigen fest. Eine auf freiwilliger Basis durchgeführte

Wohnungsdurchsuchung förderte keine weiteren Beweismittel zutage.

Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der mutmaßliche

Drogendealer mangels Haftgründe wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.